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Позор плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Перевели кировское ОСБ 8612 на новую систему премирования, ну и все нижестоящие ОСБ - как я понял, такая "тема" по всему ВВБ. Ежемесячные премии убрали (составляли они 15-25% от клада). Обещали оклад "догнать" на средний размер. Видимо, наши топ-менеджеры и великие оптимизаторы плохо учили математику, но оклад подняли почему-то кому на 7, а кому на 10 процентов. Какое-то не "среднее" арифметическое smile:scratch: . После вопросов к начальству замы управляющих пожали плечами и сказали: "да вроде как квартальная премия теперь будет больше". Прошло 3 месяца и получили мы кварталку в размере... 2500 рублей. Раньше месячная премия была больше! Лично я считаю, что это ПОЗОР! Для самого крупного банка России такие бонусы просто вызывают смех... и вызывают жалость. Одно непонятно, зачем же тогда дуся регулярно хвалится о достижениях и успехах "самого лучшего банка в мире!". Лучше бы прибеднялись, что не из чего нормальную зарплату платить smile:omg: . Также могу озвучить, например, что старший инженер у нас получает зарплату в 17 т.р. Ведущий на пару тысяч больше. Всех сокращают, работы меньше не стало, добавляют банкоматы десятками. А с этими переформатами столько беготни, что раньше 19-ти часов с работы не уйдешь и спасибо никто не скажет и не оценит. Ну и не заплатит, само собой.

А сегодня великая годовщина нашего любимого банка. Мало того, что "поощрения" подарочного не было, так столы пришлось накрывать за свой счет. ПОЗОР! Какие могут быть у ДУСи разговоры о корпоративной этике после этого?
Как себе Герман Греф и товарищи представляют жизнь инженера, которому нужно содержать семью, ребенка и при этом платить за взятую в Сбербанке ипотеку. И все это на 17 тысяч рублей? Похоже, просто не представляют. Такая челядь, как рабочий класс, их особо не интересует. Позор! Работаю до нового года и ухожу! И другие уйдут, как только найдут себе рабочее место получше! И останется у Германа команда загнанных в угол пенсионеров, которые будут свято верить в пожелания от ДУСИ, и кучкой "топ-менеджеров" сидящих сверху, которые представляют как работать, только сами не хотят. Могут лишь "убогие" программы "оптимизации" и сокращения внедрять. Боюсь, скоро начнут заново набирать людей, уже через год! Стыдно за такой банк, за такую оплату труда, ПОЗОР!
brezhetto • сотрудник
12.11.2012 21:35
10 комментариев
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mi70
12.11.2012 22:09
Уже не работаю в Сбере. Как всё это знакомо. Вам хоть Греф прислал поздравительное послание?
brezhetto
Автор отзыва
12.11.2012 22:15
ДУСя писала, греф тоже писал)но я этот спам всегда удаляю...
Big Al
13.11.2012 09:33
А, бывший коллега, как я вас понимаю, про банкоматы десятками, про никому не нужный регламент по введению в эксплуатацию, еженедельные обьяснительные по простоям на 3 листа. Мое терпение лопнуло год назад.
К слову сказать, банкоматчиков сбера очень любят в других банках, ибо практики сами знаете, и с ПО и железом, каналами связи.
Тут был отзыв "уходите", вам хочу сказать "бегите", и не бойтесь, если есть желание дальше биться с банкоматами, то без работы не останетесь.
В виду планов по вводу УЭК эта сфера будет только развиваться.

Изменено: Big Al - 13.11.2012 09:39
luch
13.11.2012 13:16
поздравления от грефа не было
SAN296
13.11.2012 15:47
Не знаю на счёт поздравлений,а с ЦО пришло письмо,чтобы сотрудники сбера на этом сайте не светились smile:D smile:D
Александер666
13.11.2012 19:13
To SAN296
Как Греф пришёл "рукой поводить" - об этом официально даже подписку брали! smile:D

Изменено: Александер666 - 13.11.2012 19:13
bizon04
13.11.2012 22:23
Привет ВВБ, от бывшего подчиненного ВВБ, в 2010г. покинул сию обитель зла, чего и Вам желаю! А подписку помню, только она касалась не только banki.ru, но и любых высказываний в СМИ, втом числе и электронных, не санкционированных сверху.
Врединка
13.11.2012 23:50
Свобо́да сло́ва — право человека свободно выражать свои мысли. В настоящее время включает свободу выражения, как в устной, так и в письменной форме (свобода печати и средств массовой информации); в меньшей степени относится к политической и социальной рекламе (агитации). Это право упомянуто в ряде международных и российских документов, среди которых Всеобщая декларация прав человека (ст. 19), Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 10) и Конституция Российской Федерации (ст. 29).
Klonnster
14.11.2012 13:34
Лучше у Вас (в ОСБ/ГОСБ) точно не будет… Не тратьте время зря…
лапша
12.12.2012 10:36
Да, прекрасно Вас понимаю... ))) Если приходилось идти на банкет по поводу ДР Сбербанка, то обязательно платили своими... Для Грефа это бизнес, Сбер давно стал оплотом капиталистов, наживающихся на работниках. Если у нас в Иркутской области обыкновенный работник ЦСКО получает 17000, то обыкновенный работник в Москве- 100000. Они живут за наш счёт. А что у них -бананы с колбасой дороже? Нет, дешевле. А как сказал один капиталист: зачем мне повышать зарплату какому-то рабочему, если на его место придёт другой, который будет работать за эту зарплату. Знакомая ситуация, правда? Наоткрывали филиалы и в Индии, и в Германии, и в Китае... Где ещё? Если при Казьмине (бывший ) Сбер находился в этаком заснувшем в летаргическом сне болоте, то сейчас это болото пришло в какое-то жуткое движение, расширяя границы своего превосходства. Как раньше Сталин по трупам осваивал Сибирь, строя дороги... Но болото никогда не станет рекой... Сбер как был 170 лет, так ещё до конца света простоит за счёт вот таких как мы, сводящих концы с концами... Еще что-то пишут про то, как они рады видеть своих сотрудников счастливыми! ( видимо мы счастливы все, что этакий благородный магнат не дает нам с голоду умереть, хоть на хлеб хватает, без масла, правда). Зато посмотрите на руководство! Бесятся с жиру!
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