Перевели кировское ОСБ 8612 на новую систему премирования, ну и все нижестоящие ОСБ - как я понял, такая "тема" по всему ВВБ. Ежемесячные премии убрали (составляли они 15-25% от клада). Обещали оклад "догнать" на средний размер. Видимо, наши топ-менеджеры и великие оптимизаторы плохо учили математику, но оклад подняли почему-то кому на 7, а кому на 10 процентов. Какое-то не "среднее" арифметическое . После вопросов к начальству замы управляющих пожали плечами и сказали: "да вроде как квартальная премия теперь будет больше". Прошло 3 месяца и получили мы кварталку в размере... 2500 рублей. Раньше месячная премия была больше! Лично я считаю, что это ПОЗОР! Для самого крупного банка России такие бонусы просто вызывают смех... и вызывают жалость. Одно непонятно, зачем же тогда дуся регулярно хвалится о достижениях и успехах "самого лучшего банка в мире!". Лучше бы прибеднялись, что не из чего нормальную зарплату платить . Также могу озвучить, например, что старший инженер у нас получает зарплату в 17 т.р. Ведущий на пару тысяч больше. Всех сокращают, работы меньше не стало, добавляют банкоматы десятками. А с этими переформатами столько беготни, что раньше 19-ти часов с работы не уйдешь и спасибо никто не скажет и не оценит. Ну и не заплатит, само собой.



А сегодня великая годовщина нашего любимого банка. Мало того, что "поощрения" подарочного не было, так столы пришлось накрывать за свой счет. ПОЗОР! Какие могут быть у ДУСи разговоры о корпоративной этике после этого?

Как себе Герман Греф и товарищи представляют жизнь инженера, которому нужно содержать семью, ребенка и при этом платить за взятую в Сбербанке ипотеку. И все это на 17 тысяч рублей? Похоже, просто не представляют. Такая челядь, как рабочий класс, их особо не интересует. Позор! Работаю до нового года и ухожу! И другие уйдут, как только найдут себе рабочее место получше! И останется у Германа команда загнанных в угол пенсионеров, которые будут свято верить в пожелания от ДУСИ, и кучкой "топ-менеджеров" сидящих сверху, которые представляют как работать, только сами не хотят. Могут лишь "убогие" программы "оптимизации" и сокращения внедрять. Боюсь, скоро начнут заново набирать людей, уже через год! Стыдно за такой банк, за такую оплату труда, ПОЗОР!