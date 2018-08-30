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Кто что думает? отрицательный голос не засчитан
Всем здравствуйте smile:) Я ещё абсолютно зелёный специалист делопроизводитель. Долгое время искала работу по специальности, но в нашем городе без связей или денег трудно куда-либо попасть. Подсказали пойти работать в Сбербанк, пояснили, что вроде как все начинают с промоутера (специалист по продаже он-лайн услуг), но потом развиваются и довольны жизни. С великим настроем я прошла собеседование, но попав на стажировку сильно разочаровалась. С горем пополам ездила на обучение, настраивая себя на светлое будущее и ругая себя за пасование перед первыми сложностями. Моё впечатление - отношение к сотрудникам, как к мясу, целый день не оплачиваемой стажировки, полной информации не дают, да и к тому же смотреть на скандалы, зачинающиеся в очереди, а иногда и принимать тумаки на себя, как будто девочка, стоящая в зале и помогающая по терминалу, виновата во всех бедах smile:| У руководства нет даже уважительного отношения, за всё время ко мне относились так, будто я ничтожество. Если бы хотя бы руководство относилось с должным отношением, во мне зародился бы позитивный настрой, но сейчас во мне только неуверенность, завтра снова идти на стажировку, а я уже не уверенна надо ли мне это. Хочу развиваться, у меня есть высшее образование. А эта работа оставила у меня впечатление как от обычного маркетинга, предлагать услуги, впаривать людям автоплатежи и мобильные банки... обычная торговля. Не знаю, что делать, думаю смогу ли там развиваться или просто потеряю время, а диплом горит.

Админ: В чем проявляется неуважительное отношение руководства?
rela028 • несостоявшийся сотрудник
13.11.2012 12:42
12 комментариев
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Big Al
13.11.2012 13:15
Вот оно вам надо, вы почитайте отзывы про сбер хотябы за последние пару недель.
Ищите и найдете, а в сбер, на должность промоутера можно всегд пойти.
rela028
Автор отзыва
13.11.2012 13:29
Почитала отзывы же) ещё больше и расстроилась. Я уже полгода ищу работу и никому не нужны сотрудники без опыта работы( а здесь зацепило тем, что всему обучают, но стоят ли нервы того
Big Al
13.11.2012 14:08
Эта работа нистоит никах нервов, а секретари-производители периодически где нибудь да требуются на замену во премя отпуска или декрете, реально силы оценевайте, ищите место соотвествующее вашему опыту.
rela028
Автор отзыва
13.11.2012 14:31
Стараюсь оценивать, просто не ожидала такого от Сбера, компания крупная, думала и руководители воспитанные люди, а на деле всё оказалось не так как ожижада) а секретарём тоже не хочется в какую-нибудь шаражку идти.
mi70
13.11.2012 20:38
Что же вы хотите? Хоть секретарем поработайте- деньги те же, хоть нервы мотать так не будут. Вы думаете, что получили диплом о высшем образовании и все должны от Вас в обморок упасть? А в Сбере вы пушечное мясо, расходный материал. Вы пришли работать, опыта не имеете,звёзд с неба не хватаете, уважать Вас пока не за что - Вы еще никак себя не проявили. Но Сбер не стоит того, чтобы тратить на него своё здоровье и жизнь.
Врединка
13.11.2012 23:43
Да, даже и опыт будет...уважения не прибавится!Это факт
Uff6ff
14.11.2012 00:51
Собственно говоря, а почему сразу секретарём и на замену? Можно подумать все начинали с должности не ниже зампреда правления. smile:fi:
В каждом банке найдется не один десяток должностей, требующих минимального опыта и квалификации, где при этом требуются именно академические знания. Может быть дело в том, что автор умеет себя грамотно продать?

Rela028, у Вас же высшее образование (делопроизводство) - соответственно имеем минимум:
1) Навыки разработки и ведения номенклатуры дел.
2) Навыки ведения документации и документооборота.
3) Знание правил и норм деловой переписки.
4) Знание компьютера: уверенный пользователь ПК - пакет MS Office, Access, Visio, Project (нужное добавить/удалить), почтовые программы.
5) Знание SQL на уровне написания простых запросов (для банка – навык полезный; у Мартина Грубера есть потрясающая книга на этот счет, при желании за месяц можно освоить необходимый минимум).
6)Целеустремленность, ответственность, усидчивость, желание учиться и постигать новое, высокая работоспособность. Способность быстро разбираться в новых сферах. Грамотная речь и письмо.

+ можно указать степень владения языками.

+ описать стажировку в качестве опыта работы при условии, что ее продолжительность составила хотя бы пару недель.

Изменено: Uff6ff - 14.11.2012 00:53
rela028
Автор отзыва
14.11.2012 02:23
Uff6ff, не совсем до конца, но всё же вы правы про подачу себя. На самом деле, я не люблю скрывать, что у меня нет опыта, потому как если навру, что всё умею, то потом будет стыдно, когда сяду работать на деле). А так, всегда преподношу любое своё преимущество - это и поставленная речь, и навыки делового общения, и общения по телефону (что касается конкретно секретарской работы), всегда рассказываю о производственной практике, какой она дала мне опыт, но работодатель, слыша, что нет опыта работы, просто отказывается принимать. Говорят, что нужен человек, который сразу сядет за работу. Но, хочу сказать, обращалась я ко всем не с жалобой на отсутствие опыта и проблемное трудоустройство, а конкретно за устройство в этот банк. Я рассказала о впечатлениях об этом месте и решила посоветоваться с бывалыми. Судя по отзывам и комментариям, место гиблое. У всех работников, которых я видел, был удручённый жизнью вид, усталые глаза и постоянная спешка, а им многим ещё нет 30, а некоторым вообще не много за 20). Возможно, в силу возраста или ещё каких-либо других причин, я считаю, что работа должна приносить удовольствие, возможно я буду там задерживаться, но мне будет это нравиться). Прошу не осуждать меня, если я как-то не рационально соображаю, но это мои пожелания к жизни в целом. Я хочу улыбаться, а не превратиться в озлобыша, который устал от работы, устал от клиентов, устал от давления руководства. А опыт такая штука, которую легко накопить, если есть хоть какие-то мозги, только бы давали эту возможность. У нас на Северном Кавказе сейчас 40% молодёжи, выпускников сидят без работы...да и ещё, всё решается за деньги, на хорошее место бесплатно не попадают и не задерживаются. Такая вот у меня ситуация.
И ещё, имея вышку, я не рассчитываю, что везде только меня и ждут, я рассчитываю на то, что эти 5 лет не прошли даром, что диплом даст мне хоть какую-то путёвку в жизнь и я не считаю, что это плохо. А то, что не проявив себя, я не заслуживаю уважения - спорный вопрос, потому что любого человека надо уважать, в руководстве работают такие же люди, а не боги. Не уважительное отношение к человеку любого возраста и статуса, говорит только о невоспитанности, невежестве. Есть такие люди, которым нравится неуважение к ним, презрение? Думаю нет таких. Скажу, наверное Сберу "Давай, до свидания" и пойду пробиваться по образованию)
rela028
Автор отзыва
14.11.2012 02:35
Uff6ff, всё что вы описали я имею, кроме некоторого опыта в работе с программами)
Big Al
14.11.2012 06:55
Может грубо будет повториться, но оценивайте себя реально. Невижу ничего плохого поработать год-поллтора в какой-нибудь шаражке, на должности секретаря, вопервых это стаж, а так же опыт, не смотря на пять лет обучения опыта у вас нет. Высшим образованием сейчас никого не напугаешь, а хорошие места были и будут всегда по блату, вероятность попадания на эти самые места никак не зависит ни от стажа ни от опыта.
Начните работать, появятся знания, котрых в институте на дадут, появится представление о рынке труда в вашем городе, в процессе появятся знакомые люди, которые подскажут или помогут с трудоустройством. Я искал работу 3 дня, согласился на первое предложение по специальности, начинал с 10 т.р. (2005 год), за год узнал всех руководителей отделов интересующих меня контор, через год позвали сами.
Надо начать хоть с чего-то, а там само пойдет.
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