Всем здравствуйте Я ещё абсолютно зелёный специалист делопроизводитель. Долгое время искала работу по специальности, но в нашем городе без связей или денег трудно куда-либо попасть. Подсказали пойти работать в Сбербанк, пояснили, что вроде как все начинают с промоутера (специалист по продаже он-лайн услуг), но потом развиваются и довольны жизни. С великим настроем я прошла собеседование, но попав на стажировку сильно разочаровалась. С горем пополам ездила на обучение, настраивая себя на светлое будущее и ругая себя за пасование перед первыми сложностями. Моё впечатление - отношение к сотрудникам, как к мясу, целый день не оплачиваемой стажировки, полной информации не дают, да и к тому же смотреть на скандалы, зачинающиеся в очереди, а иногда и принимать тумаки на себя, как будто девочка, стоящая в зале и помогающая по терминалу, виновата во всех бедах У руководства нет даже уважительного отношения, за всё время ко мне относились так, будто я ничтожество. Если бы хотя бы руководство относилось с должным отношением, во мне зародился бы позитивный настрой, но сейчас во мне только неуверенность, завтра снова идти на стажировку, а я уже не уверенна надо ли мне это. Хочу развиваться, у меня есть высшее образование. А эта работа оставила у меня впечатление как от обычного маркетинга, предлагать услуги, впаривать людям автоплатежи и мобильные банки... обычная торговля. Не знаю, что делать, думаю смогу ли там развиваться или просто потеряю время, а диплом горит.



Админ: В чем проявляется неуважительное отношение руководства?