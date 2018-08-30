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Всем здравствуйте Я ещё абсолютно зелёный специалист делопроизводитель. Долгое время искала работу по специальности, но в нашем городе без связей или денег трудно куда-либо попасть. Подсказали пойти работать в Сбербанк, пояснили, что вроде как все начинают с промоутера (специалист по продаже он-лайн услуг), но потом развиваются и довольны жизни. С великим настроем я прошла собеседование, но попав на стажировку сильно разочаровалась. С горем пополам ездила на обучение, настраивая себя на светлое будущее и ругая себя за пасование перед первыми сложностями. Моё впечатление - отношение к сотрудникам, как к мясу, целый день не оплачиваемой стажировки, полной информации не дают, да и к тому же смотреть на скандалы, зачинающиеся в очереди, а иногда и принимать тумаки на себя, как будто девочка, стоящая в зале и помогающая по терминалу, виновата во всех бедах У руководства нет даже уважительного отношения, за всё время ко мне относились так, будто я ничтожество. Если бы хотя бы руководство относилось с должным отношением, во мне зародился бы позитивный настрой, но сейчас во мне только неуверенность, завтра снова идти на стажировку, а я уже не уверенна надо ли мне это. Хочу развиваться, у меня есть высшее образование. А эта работа оставила у меня впечатление как от обычного маркетинга, предлагать услуги, впаривать людям автоплатежи и мобильные банки... обычная торговля. Не знаю, что делать, думаю смогу ли там развиваться или просто потеряю время, а диплом горит.
Админ: В чем проявляется неуважительное отношение руководства?
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rela028 • несостоявшийся сотрудник
13.11.2012 12:42
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Ищите и найдете, а в сбер, на должность промоутера можно всегд пойти.
В каждом банке найдется не один десяток должностей, требующих минимального опыта и квалификации, где при этом требуются именно академические знания. Может быть дело в том, что автор умеет себя грамотно продать?
Rela028, у Вас же высшее образование (делопроизводство) - соответственно имеем минимум:
1) Навыки разработки и ведения номенклатуры дел.
2) Навыки ведения документации и документооборота.
3) Знание правил и норм деловой переписки.
4) Знание компьютера: уверенный пользователь ПК - пакет MS Office, Access, Visio, Project (нужное добавить/удалить), почтовые программы.
5) Знание SQL на уровне написания простых запросов (для банка – навык полезный; у Мартина Грубера есть потрясающая книга на этот счет, при желании за месяц можно освоить необходимый минимум).
6)Целеустремленность, ответственность, усидчивость, желание учиться и постигать новое, высокая работоспособность. Способность быстро разбираться в новых сферах. Грамотная речь и письмо.
+ можно указать степень владения языками.
+ описать стажировку в качестве опыта работы при условии, что ее продолжительность составила хотя бы пару недель.
Изменено:
И ещё, имея вышку, я не рассчитываю, что везде только меня и ждут, я рассчитываю на то, что эти 5 лет не прошли даром, что диплом даст мне хоть какую-то путёвку в жизнь и я не считаю, что это плохо. А то, что не проявив себя, я не заслуживаю уважения - спорный вопрос, потому что любого человека надо уважать, в руководстве работают такие же люди, а не боги. Не уважительное отношение к человеку любого возраста и статуса, говорит только о невоспитанности, невежестве. Есть такие люди, которым нравится неуважение к ним, презрение? Думаю нет таких. Скажу, наверное Сберу "Давай, до свидания" и пойду пробиваться по образованию)
Начните работать, появятся знания, котрых в институте на дадут, появится представление о рынке труда в вашем городе, в процессе появятся знакомые люди, которые подскажут или помогут с трудоустройством. Я искал работу 3 дня, согласился на первое предложение по специальности, начинал с 10 т.р. (2005 год), за год узнал всех руководителей отделов интересующих меня контор, через год позвали сами.
Надо начать хоть с чего-то, а там само пойдет.