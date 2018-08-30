Отзыв месяца:

ноябрь 2012 года Работать в Сбер я пришла в 2008 году. Так получилось, что организация, в которой работала до этого, была успешно продана москвичам и нас всех разогнали, создав свое государство и новый объект. Пол года я искала работу, что в нашей стране тоже заслуживает отдельного форума для обсуждений. Я тогда закончила универ, ходила на собеседования каждый день (все утром на работу, а я по фирмам), первоначально искала что-то похожее на то, чем я занималась до сокращения, учитывая, что я работала и училась на пол ставки перед дипломом, опыта работы, как это требуется, ещё не набралось. Однако глаза у меня горели, что замечали все работодатели, с которыми я общалась, и работать я действительно хотела, но всегда находилось какое-то НО!!! То недостаток опыта работы (на вопрос, откуда у меня должен быть опыт, если я только выпустилась из универа - ответить мне не смогли, ибо диплом-то тоже необходим), то мне отказывали, потому что я молодая, выскочу замуж, рожу ребёнка и уйду в декрет, а на моё место им снова придётся кого-то искать (а если есть ребёнок, тоже не фонтан, дети ведь болеют, а это больничные). Короче, добралась я до Сбера! Деньги нужны, жить на что-то надо, я готова была работать на любой должности, лишь бы платили. И мне предложили место подменного сотрудника (как раз набирали штат). Разумеется, я согласилась. Нас отправили на обучение на месяц, где каждый день нам рассказывали обо всём и вся. И вот, пошли мы по филиалам, где и началась практика.



Надо сказать, что, принимая во внимание мой характер, темперамент и прочие личные качества, поначалу проблем не было или я их не замечала, а может просто изменения и глобализация вся эта ещё только задумывалась, но работа мне нравилась! Пусть суета, пусть клиенты орут вечно недовольные - плевать! Я знала свою работу, своё дело и делала его хорошо. Позже осела в одном филиале, ушла с подмены, потому как надоело мотаться и не знать куда тебя сегодня зашлют, да и отношение к подменным сотрудникам тоже не особо нравилось: люди знали, что я пришла на время, посижу за кого-то и уйду, потому толком внимания не обращали. Работала, как лошадь, по двенадцать дней подряд, без выходных, потому что кто-то приболел, у кого-то ещё какой геморрой, у кого дети, у кого муж (а я сама по себе без детей, семьи, мужа, парня), я и на праздники всегда работала (наше ВСП дежурное, работаем без выходных и праздников), ведь сотрудникам в семье хочется время с детишками провести, а мне что?! Плюс двойная оплата... Но со временем это стало надоедать… и не потому что я пахала, а потому что этого никто не замечал, и не ценил, и не поощрял. Мало того, естественно накапливалась усталость, которая через время дала о себе знать в виде ошибок, совершаемых при проведении операций (благо я их сразу замечала и исправляла в тот же момент, но так везло не всегда), проблем со здоровьем, начали случаться недостачи, которые, разумеется, гасила со своего кармана и пыл мой к работе и Сберу стал убавляться...



Более того, это уже становилось настолько смешно и маразматично, когда с утра к нам приезжали из управления какие-то барышни, свеженабранные с улицы и пытались нас чему-то научить: например, почему у нас очереди из пенсионеров со сберкнижками, когда надо им всем выдать карты и пусть пользуются Усами?! А тот факт, что 80% пенсионеров с картами так и продолжают к нам ходить и стоять в очередях, потому что не доверяют технике и не хотят её осваивать, а со мной им спокойнее, этим девочкам и никому не объяснить. "Если у вас такая ситуация, значит вы не можете, не умеете её "разрулить"" - нам отвечали. Мы предлагали придти на день к нам, сесть за окошки и наглядно продемонстрировать вежливость, улыбки и прочее, когда на протяжении 13-ти часов каждый второй клиент их матом крыть будет, и научить нас как надо работать... но это отступление, разумеется, никому ничего не доказать.



И вот, в личной жизни произошли некоторые изменения, как и на работе (где коллектив, включая руководителей и замов сменился полностью раз эдак пять, одна я из старого коллектива там осталась среди неопытных и некомпетентных молодых сотрудников и практически такого же руководителя). Меня постоянно туркали ВСЕ: ни минуты невозможно было провести в тишине и покое, потому что постоянно кто-то меня звал и что-то от меня хотел. Выходные проходили дома, но с рассвета до часу ночи я не слазила с телефона, потому что мне так же звонили все сотрудники, руководитель и что-то узнавали, консультировались и т.д. (собственно, старые и опытные ушли либо насовсем, либо были в декрете, а я всё не могла решить как быть мне). К тому моменту я уже год работала на месте администратора. Как в этом дурдоме я умудрилась забеременеть - не знаю, однако перед новым годом я узнала, что в положении. Тут своё отношение к происходящему я сменила кардинально: поставив в курс дела руководство и заявив о том, что работать как раньше я не намереваюсь, ибо мне дороже ребёнок, чем всё, что тут происходит, хоть и продолжала работать по "хренадцать" часов, но уже не в том ритме и не так напрягаясь, хотя по-прежнему в выходные телефон не умолкал, НО, видно, поздно я спохватилась о здоровье и организм мой, истощённый этой рабовладельческой структурой, дал сбой... Я родила гораздо раньше положенного срока, мой карапуз три с половиной месяца лежал в реанимации, где врачи (спасибо им огромное) делали ВСЁ и днём, и ночью без сна и отдыха, чтобы моя кроха выкарабкалась. А я в это время бегала по сто раз в управление, потому что мои больничные листы куда-то исчезали, заявления пропадали или чернила на них стирались, или выяснялось, что надо написать что-то ещё - дурдом, в общем, хотя все знали о том, что произошло, и мне не до беготни из-за их тупости и невнимательности.



Сейчас я дома со своей лялькой, с кучей разных нелицеприятных диагнозов, пьем и колем разные препараты, чтобы вытащить её и дать возможность прожить полноценную нормальную жизнь. Надо будет бегать, собирать документы, для оформления инвалидности и прочая волокита... Время идёт и, как ни крути, настанет момент выходить на работу... вот только вряд ли теперь уже это будет Сбер.

По-моему ЗВЕРбанк - это наглядное пособие для тех, кто хочет знать "Как избавится от опытных сотрудников, доведя их до увольнения по собственному желанию", "Какие симптомы у маразма и человеческой тупости" "Хочешь почувствовать себя д***мом, иди в Сбер" и т.д.