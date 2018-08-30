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Отзыв месяца

Отзыв месяца:
ноябрь 2012 года
Работать в Сбер я пришла в 2008 году. Так получилось, что организация, в которой работала до этого, была успешно продана москвичам и нас всех разогнали, создав свое государство и новый объект. Пол года я искала работу, что в нашей стране тоже заслуживает отдельного форума для обсуждений. Я тогда закончила универ, ходила на собеседования каждый день (все утром на работу, а я по фирмам), первоначально искала что-то похожее на то, чем я занималась до сокращения, учитывая, что я работала и училась на пол ставки перед дипломом, опыта работы, как это требуется, ещё не набралось. Однако глаза у меня горели, что замечали все работодатели, с которыми я общалась, и работать я действительно хотела, но всегда находилось какое-то НО!!! То недостаток опыта работы (на вопрос, откуда у меня должен быть опыт, если я только выпустилась из универа - ответить мне не смогли, ибо диплом-то тоже необходим), то мне отказывали, потому что я молодая, выскочу замуж, рожу ребёнка и уйду в декрет, а на моё место им снова придётся кого-то искать smile:wall: (а если есть ребёнок, тоже не фонтан, дети ведь болеют, а это больничные). Короче, добралась я до Сбера! Деньги нужны, жить на что-то надо, я готова была работать на любой должности, лишь бы платили. И мне предложили место подменного сотрудника (как раз набирали штат). Разумеется, я согласилась. Нас отправили на обучение на месяц, где каждый день нам рассказывали обо всём и вся. И вот, пошли мы по филиалам, где и началась практика.

Надо сказать, что, принимая во внимание мой характер, темперамент и прочие личные качества, поначалу проблем не было или я их не замечала, а может просто изменения и глобализация вся эта ещё только задумывалась, но работа мне нравилась! Пусть суета, пусть клиенты орут вечно недовольные - плевать! Я знала свою работу, своё дело и делала его хорошо. smile:gramercy: Позже осела в одном филиале, ушла с подмены, потому как надоело мотаться и не знать куда тебя сегодня зашлют, да и отношение к подменным сотрудникам тоже не особо нравилось: люди знали, что я пришла на время, посижу за кого-то и уйду, потому толком внимания не обращали. Работала, как лошадь, по двенадцать дней подряд, без выходных, потому что кто-то приболел, у кого-то ещё какой геморрой, у кого дети, у кого муж (а я сама по себе без детей, семьи, мужа, парня), я и на праздники всегда работала (наше ВСП дежурное, работаем без выходных и праздников), ведь сотрудникам в семье хочется время с детишками провести, а мне что?! Плюс двойная оплата... Но со временем это стало надоедать… и не потому что я пахала, а потому что этого никто не замечал, и не ценил, и не поощрял. Мало того, естественно накапливалась усталость, которая через время дала о себе знать в виде ошибок, совершаемых при проведении операций (благо я их сразу замечала и исправляла в тот же момент, но так везло не всегда), проблем со здоровьем, начали случаться недостачи, которые, разумеется, гасила со своего кармана и пыл мой к работе и Сберу стал убавляться...

Более того, это уже становилось настолько смешно и маразматично, когда с утра к нам приезжали из управления какие-то барышни, свеженабранные с улицы и пытались нас чему-то научить: например, почему у нас очереди из пенсионеров со сберкнижками, когда надо им всем выдать карты и пусть пользуются Усами?! А тот факт, что 80% пенсионеров с картами так и продолжают к нам ходить и стоять в очередях, потому что не доверяют технике и не хотят её осваивать, а со мной им спокойнее, этим девочкам и никому не объяснить. "Если у вас такая ситуация, значит вы не можете, не умеете её "разрулить"" - нам отвечали. Мы предлагали придти на день к нам, сесть за окошки и наглядно продемонстрировать вежливость, улыбки и прочее, когда на протяжении 13-ти часов каждый второй клиент их матом крыть будет, и научить нас как надо работать... но это отступление, разумеется, никому ничего не доказать.

И вот, в личной жизни произошли некоторые изменения, как и на работе (где коллектив, включая руководителей и замов сменился полностью раз эдак пять, одна я из старого коллектива там осталась среди неопытных и некомпетентных молодых сотрудников и практически такого же руководителя). Меня постоянно туркали ВСЕ: ни минуты невозможно было провести в тишине и покое, потому что постоянно кто-то меня звал и что-то от меня хотел. Выходные проходили дома, но с рассвета до часу ночи я не слазила с телефона, потому что мне так же звонили все сотрудники, руководитель и что-то узнавали, консультировались и т.д. (собственно, старые и опытные ушли либо насовсем, либо были в декрете, а я всё не могла решить как быть мне). К тому моменту я уже год работала на месте администратора. Как в этом дурдоме я умудрилась забеременеть - не знаю, однако перед новым годом я узнала, что в положении. smile:ura: Тут своё отношение к происходящему я сменила кардинально: поставив в курс дела руководство и заявив о том, что работать как раньше я не намереваюсь, ибо мне дороже ребёнок, чем всё, что тут происходит, хоть и продолжала работать по "хренадцать" часов, но уже не в том ритме и не так напрягаясь, хотя по-прежнему в выходные телефон не умолкал, НО, видно, поздно я спохватилась о здоровье и организм мой, истощённый этой рабовладельческой структурой, дал сбой... Я родила гораздо раньше положенного срока, мой карапуз три с половиной месяца лежал в реанимации, где врачи (спасибо им огромное) делали ВСЁ и днём, и ночью без сна и отдыха, чтобы моя кроха выкарабкалась. А я в это время бегала по сто раз в управление, потому что мои больничные листы куда-то исчезали, заявления пропадали или чернила на них стирались, или выяснялось, что надо написать что-то ещё - дурдом, в общем, хотя все знали о том, что произошло, и мне не до беготни из-за их тупости и невнимательности. smile:fool:

Сейчас я дома со своей лялькой, с кучей разных нелицеприятных диагнозов, пьем и колем разные препараты, чтобы вытащить её и дать возможность прожить полноценную нормальную жизнь. Надо будет бегать, собирать документы, для оформления инвалидности и прочая волокита... Время идёт и, как ни крути, настанет момент выходить на работу... вот только вряд ли теперь уже это будет Сбер. smile:|
По-моему ЗВЕРбанк - это наглядное пособие для тех, кто хочет знать "Как избавится от опытных сотрудников, доведя их до увольнения по собственному желанию", "Какие симптомы у маразма и человеческой тупости" "Хочешь почувствовать себя д***мом, иди в Сбер" и т.д.
kma85 • сотрудник
13.11.2012 14:15
26 комментариев
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Александер666
13.11.2012 19:49
Даже не знаю, как комментировать... smile:( Сколько вас таких видел за последние 5 лет...
Кому-то помог уйти, кого-то поддерживаю до сих пор... Истории у всех разные, но похожие...
murka5
13.11.2012 20:09
и я о том же пишу, здоровье портят, себя не жалея сотрудники могучего банка. Питер тоже на костях построили, город есть, а людей нет. Ребята, ау, может очнетесь уже?
bizon04
13.11.2012 22:34
Да какие то "Праздничные" отзывы. Еще один пример и назидание молодежи - не ходите дети в Африку Сбербанк гулять работать". Там страшный ГОГа правит балом.
А малышу Вашему и Вам здоровья и найти Вам нормальную работу.
ki22
14.11.2012 00:25
Обращаюсь к тем, кто еще работает в СБ. Думайте прежде всего о себе, о своем здоровье и здоровье ваших детей. Ищите нормальную работу !!!
rela028
14.11.2012 03:11
Вот это история, конечно((( желаю Вам сил и крепкого здоровья. Всё чего я боялась в этой будущей работе, Вы озвучили, теперь точно не пойду туда работать...
Morfius
14.11.2012 08:56
Это ппц. Ужас.
Dobrchel
14.11.2012 17:32
kma85 от всей души желаю вам и малышу здоровья и здоровья! Что сказать еще? Держитесь! Хотя уже есть повод кусать локти((( На самом деле ваша история, мне думается, очень типична для нашего времени, не только для Сбера, а еще и для многих банков и подобных контор. Так и хочется возопить: Люди, подумайте о себе!! Вы считаете когда так гробите свое здоровье, что у вас про запас еще три жизни отложено? Мы не в компьютерной игре. Да, очень понятно, что вопрос работы, выживания стоит очень остро, но нельзя не понимать, что вы платите за это самым ценным. Потеряв работу, вы теряете на определенный период какой-то уровень обеспечения, но не возможность его восстановить (в любой мере). Потеряв здоровье вы теряете все! И выкинут вас в результате как использованный през..тив. И все полученные в результате проблемы - это будут только ваши проблемы. Прочитайте очень внимательно этот отзыв и подумайте, подумайте и еще раз подумайте.
Александер666
14.11.2012 19:37
Предлагаю на отзыв месяца! Как "Историю из жизни..." smile:(
Хоть и очень печальную...
Dobrchel
14.11.2012 20:30
Поддерживаю!
Uki
15.11.2012 01:15
Тоже поддерживаю.
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