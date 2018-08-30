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|Работа бухгалтером-кассиром...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток!
Хочу поделиться впечатлениями о работе в ОАО "АК БАРС" БАНКЕ.
Не жалею ни о чем, для неопытных работников (только что окончивших студентов) это огромная школа. Коллектив замечательный, отзывчивый. В работу "въехала" достаточно быстро (благодаря тем, кто обучал).
Какие минусы хочется отметить, это очень напряженный график работы (мы - кассиры - работали по 6 дней в неделю с 8 до 19), условия работы не во всех кассах соответствовали предъявляемым требованиям к кассовым помещениям (отсутствие комнат для приема пищи, негде оставить свои личные вещи, простите, но иногда и туалет находился в соседнем здании...)
Постоянно перебрасывали из кассы в кассу.
То, что перечислено, это лишь малая часть минусов.
Сейчас работаю в другом банке, но очень скучаю по коллективу!
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Kuralesya • бывший сотрудник
14.11.2012 12:39
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