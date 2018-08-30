Доброго времени суток!

Хочу поделиться впечатлениями о работе в ОАО "АК БАРС" БАНКЕ.

Не жалею ни о чем, для неопытных работников (только что окончивших студентов) это огромная школа. Коллектив замечательный, отзывчивый. В работу "въехала" достаточно быстро (благодаря тем, кто обучал).

Какие минусы хочется отметить, это очень напряженный график работы (мы - кассиры - работали по 6 дней в неделю с 8 до 19), условия работы не во всех кассах соответствовали предъявляемым требованиям к кассовым помещениям (отсутствие комнат для приема пищи, негде оставить свои личные вещи, простите, но иногда и туалет находился в соседнем здании...)

Постоянно перебрасывали из кассы в кассу.

То, что перечислено, это лишь малая часть минусов.

Сейчас работаю в другом банке, но очень скучаю по коллективу!