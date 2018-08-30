Убедительно вас прошу, не ходите туда работать, не теряйте своего времени, ищите работу, на которой вас будут ценить и относится к вам по-человечески! Я прошла собеседование на должность менеджера по продаже фин.услуг ИДЕАЛЬНО, затем началось обучение в течение 2 недель, где всячески пытались уничтожить нашу самооценку! Очень многие ушли сразу, и правильно сделали. А я решила идти до победного, рано утром выезжала из своего города, на 3-х транспортах ехала в другой город ради обучения, и таким же образом обратно Приложила максимум усилий, выезжала из дома в темноту, возвращалась в темноту, долгие и изнурительные занятия - но это всё ладно, просто хочу, чтобвы знали, как много я потратила сил, энергии и денег!!! В конце обучения мы писали тест по пройденному теоретическому материалу, написала я его лучше всех, на 98 баллов! Далее был экзамен, задание было такое: ловить возле торгового центра людей, рассказывать им по шаблону о том, какой банк замечательный, какие есть условия и т.д., надо было в течение 40 мин. найти трёх клиентов, притащить их к банковкой стойке для консультации, занятие очень унизительное, одни высмеивают, другие делают непристойные предложения, но это всё ладно. Я, как и полагалось, привела к стойке троих клиентов, проконсультировала их, далее было собеседование с руководством, которое я так же прошла хорошо! Они пытались завалить, но я держалась, некоторые выходили в слезах! Эти руководители сидят и ржут, называют нас тормозами совершенно без причин! И в итоге, вместо того, чтобы озвучить результаты, нам сказали, что нам до конца недели перезвонят и скажут о своём решении. Это была такая нервотрёпка, все на нервах, замученные, столько работали на холоде и в итоге расходимся в неизвестности.



А потом мне звонят с отдела кадров и говорят, мол поздравляем, мы берём вас на должность кредитного специалиста! Изначально я не собиралась идти на КС, я хотела работать менеджером по высшему образованию! Они просто дурят людей, набирают ради того, чтобы за каждого из них им шли проценты, короче говоря, ради своего кошелька! А на мой вопрос, почему они меня дурили и не сказали, что менеджеров он сейчас не набирают, она не знала что сказать! Разумеется, я отказалась, разве будет уважающий себя человек работать в такой организации с утра до чуть ли не 11 вечера и за 5 тысяч рублей!!! А бонусы и прочие обещания - это бред, даже если будете их получать, то только после нескольких месяцев испытательного срока! Я очень жалею, что пошла туда, даже 5 минут времени своего на них не тратьте, теперь я понимаю, почему все прохожие, которых я пыталась привлечь во время экзамена, были так негативно настроены к этому банку!



Админ: У Вас какое образование? В чем отличие КС от менеджера по продажам финансовых услуг?