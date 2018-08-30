Я тоже работала в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКЕ 2,5 года кредитным специалистом на торговой точке в проекте техника. Уволилась старшим кредитным специалистом по собственному желанию, по семейным обстоятельствам. Ничего плохого про банк и руководство сказать не могу, поскольку я работала хорошо и претензий ко мне не было, даже предлагали повышение, но в 30 лет и при наличии двоих детей ездить из Павловского Посада в Москву напряжно, да и график предлагали уже другой - 5/2, а меня интересовал 2/2. Уволилась я только потому, что семья отнимает слишком много времени и обязанность по зарабатыванию денег была полностью возложена на супруга.

Банк хороший, есть перспектива развития. Все, кто со мной начинали тогда работать в КЕБе уже давно на руководящих должностях в центральном офисе в различных подразделениях. Так что, если кто-то сомневается устраиваться в КЕБ, даже не думайте, банк положительный – с нуля многому вас научит.