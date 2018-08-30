Собственно, вот и закончилась моя карьера в банке. Очень грустно было уходить, все-таки почти 1,5 года провела в Операционном центре г. Пенза на должности специалиста отдела обслуживания клиентов.

Это был мой первый опыт работы, и, я думаю, что вполне удачный.



Операционный центр в Пензе открылся летом 2011 года, и я была в группе тех, кто принял первые звонки.

Итак, все по порядку.



1. Собеседование.

Групповое. На собеседовании нас было 15-20 человек, нам рассказали про банк в целом, про 2 отдела, которые были в ОЦ на тот момент (поддержки клиентов и телемаркетинг). После этого каждый рассказал о себе, сообщил, в каком отделе хочет работать, и заполнил анкету. Потом было ролевое задание, по парам, в принципе не сложное и направленное на выявление умения работать с возражениями. На следующий день мне позвонили и пригласили на обучение.



2. Обучение и первые рабочие дни.

Если честно, изначально испугалась большого объема информации. Но после первого дня обучения поняла, что проблем с освоением этой области у меня не возникнет. Обучение проводили менеджеры из Москвы (Николай и Полина), после общения с которыми у меня остались исключительно положительные эмоции. После базового обучения был экзамен, который я успешно сдала, тренинг по эффективному обслуживанию и тестовые звонки.

Особо порадовало то, что коллеги никогда не оставляли нас. Менеджеры (Ростислав и Екатерина) неоднократно наведывались в наш город, находились с нами на площадке и терпеливо отвечали на все наши вопросы.



3. Карьерный рост, зарплата и соцпакет.

Карьерный рост возможен. На все появляющиеся вакансии проводились внутренние конкурсы, участие в которых могли принять абсолютно все сотрудники. За время моей работы я прошла много этапов с расширением функционала, заработная плата увеличивалась 4 раза. Что касается размера заработной платы, то мне, как студентке, ее было достаточно, но ведь всегда хочется большего .

Все корпоративы за счет компании, периодически проводятся разнообразные праздники, конкурсы и проч.

Соцпакет порадовал: все предусмотренные законодательством гарантии+ДМС, скидки от партнеров.

Дополнительно предоставляется возможность оформления кредитной транспортной карты с бесплатным обслуживанием, кэшбэком, ставкой 15% годовых и прочими плюшками.



4. Коллектив и руководство.

Коллектив супер. Ни с кем из коллег конфликтов не возникало. Руководство мегалояльное. Мой непосредственный руководитель (Алексей) всеми силами способствовал согласованию удобного графика для каждого из нас, решал все возникающие вопросы быстро и профессионально.



5. Общий комфорт.

Условия работы великолепные. Большое, светлое помещение, качественное ПО, удобная кухня с холодильниками, водонагревателями и микроволновками.



Я очень благодарна банку за полученный мною опыт и горжусь своей первой записью в трудовой книжке.