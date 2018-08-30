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|Call-центр
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Собственно, вот и закончилась моя карьера в банке. Очень грустно было уходить, все-таки почти 1,5 года провела в Операционном центре г. Пенза на должности специалиста отдела обслуживания клиентов.
Это был мой первый опыт работы, и, я думаю, что вполне удачный.
Операционный центр в Пензе открылся летом 2011 года, и я была в группе тех, кто принял первые звонки.
Итак, все по порядку.
1. Собеседование.
Групповое. На собеседовании нас было 15-20 человек, нам рассказали про банк в целом, про 2 отдела, которые были в ОЦ на тот момент (поддержки клиентов и телемаркетинг). После этого каждый рассказал о себе, сообщил, в каком отделе хочет работать, и заполнил анкету. Потом было ролевое задание, по парам, в принципе не сложное и направленное на выявление умения работать с возражениями. На следующий день мне позвонили и пригласили на обучение.
2. Обучение и первые рабочие дни.
Если честно, изначально испугалась большого объема информации. Но после первого дня обучения поняла, что проблем с освоением этой области у меня не возникнет. Обучение проводили менеджеры из Москвы (Николай и Полина), после общения с которыми у меня остались исключительно положительные эмоции. После базового обучения был экзамен, который я успешно сдала, тренинг по эффективному обслуживанию и тестовые звонки.
Особо порадовало то, что коллеги никогда не оставляли нас. Менеджеры (Ростислав и Екатерина) неоднократно наведывались в наш город, находились с нами на площадке и терпеливо отвечали на все наши вопросы.
3. Карьерный рост, зарплата и соцпакет.
Карьерный рост возможен. На все появляющиеся вакансии проводились внутренние конкурсы, участие в которых могли принять абсолютно все сотрудники. За время моей работы я прошла много этапов с расширением функционала, заработная плата увеличивалась 4 раза. Что касается размера заработной платы, то мне, как студентке, ее было достаточно, но ведь всегда хочется большего .
Все корпоративы за счет компании, периодически проводятся разнообразные праздники, конкурсы и проч.
Соцпакет порадовал: все предусмотренные законодательством гарантии+ДМС, скидки от партнеров.
Дополнительно предоставляется возможность оформления кредитной транспортной карты с бесплатным обслуживанием, кэшбэком, ставкой 15% годовых и прочими плюшками.
4. Коллектив и руководство.
Коллектив супер. Ни с кем из коллег конфликтов не возникало. Руководство мегалояльное. Мой непосредственный руководитель (Алексей) всеми силами способствовал согласованию удобного графика для каждого из нас, решал все возникающие вопросы быстро и профессионально.
5. Общий комфорт.
Условия работы великолепные. Большое, светлое помещение, качественное ПО, удобная кухня с холодильниками, водонагревателями и микроволновками.
Я очень благодарна банку за полученный мною опыт и горжусь своей первой записью в трудовой книжке.
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3
Basamykina • бывший сотрудник
15.11.2012 13:39
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Спасибо за добрые слова.
Удачи вам на новом месте и такого же позитивного настроя.
Уверен, вас ждут потрясающие успехи в карьере, ведь у вас за плечами опыт и знания.
С Уважением,
Департамент по работе с персоналом
e-mail: job@rencredit.ru