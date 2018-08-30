Лично я в банковскую сферу попала совершенно случайно: уж больно прельстил меня зазывно-побуждающий к действию голос директора по персоналу банка "UNIStream", которая добродушно намекнула, что мы, пусть пока что и заочно, но уже идеально подходим друг другу. Каков первый выстрел - такова и война. Именно по такому сценарию и получилось. В настоящее время я счастливо трудиться на благо этого замечательного банка, успех которого увенчан (что подтверждается на еженедельной основе ведущих рейтингов) превосходным составом руководства. Если честно - я реально могла бы петь дифирамбы лично президенту банка и всем членам правления без единого намека на подхалимство, но есть вероятность, что некоторая часть публики меня именно так и поймет (тут уже кто на что учился, извините) Я безумно люблю все то, чем я занимаюсь. Я реально получаю истинное наслаждение, даже тогда, когда объективно перерабатываю и валюсь с ног. Вы и представить себе не можете, в каком дружелюбном коллективе мне довелось работать! Мы все как одна семья, мы с такой радостью и заботой друг о друге выполняем любые, пусть даже самые, казалось бы, сложные поручения, что любой - даже самый крупный банк - позавидует нашей сплоченности! Да, кто-то смело мог бы назвать меня неугомонным человеком-оркестром, но я лично горжусь тем, что не кричу как некоторые, что "это не моя зона ответственности, я этого делать не буду!". Я молча беру и делаю, и искренне верю, что приношу свой вклад в развитие моего банка. Все зависит от того, как себя позиционировать Результаты себя ждать не заставили - меня еще до окончания испытательного срока и премией наградили, и вообще много различных приятностей преподнесли, хотя я на это не рассчитывала. Поэтому те "компетентные сотрудники", которые жалуются, что за несколько лет не видели премии, должны в первую очередь спросить самих себя - а почему они этой премии не видели? Может, надо было сесть и сделать свое дело по-нормальному или хотя бы лучше других? Может, надо было приходить на работу, чтобы работать, а не сплетничать за бесконечными перекурами? Работа будет Вам в кайф только тогда, когда Вы каждый день лично для себя совершаете подвиг! Тут каждый свой путь выбирает сам. Мой выбор - ЮНИСТРИМ! И Вам советую!!