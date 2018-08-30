Смотрю, Инвестбанк опять вывесил объявление о наборе так называемых СПОКов, а по сути Бессмертных пони. Видимо, старые бессмертные пони все-таки скончались! Если вы хотите заняться продажами не банковских продуктов (т.к. достойных для продажи банковских продуктов нет), а точнее НПФ "Лукойл-Гарант", за чисто символические пятьдесят рублей (а в самом лукойле частным агентом, вы могли бы заработать 1,5 тысячи за штуку) - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в мир криков начальства, низкой зарплаты, бредовых идей отдела продаж! А если серьезно, обходите стороной филиал ГРАН АКБ Инвестбанк, т.к. крепостное право на Руси отменили в 1861 году. Поверьте, вы все достойны лучшего! Удачи в поиске работы!