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|Всем будущим СПОКам Инвестбанка на заметку
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Смотрю, Инвестбанк опять вывесил объявление о наборе так называемых СПОКов, а по сути Бессмертных пони. Видимо, старые бессмертные пони все-таки скончались! Если вы хотите заняться продажами не банковских продуктов (т.к. достойных для продажи банковских продуктов нет), а точнее НПФ "Лукойл-Гарант", за чисто символические пятьдесят рублей (а в самом лукойле частным агентом, вы могли бы заработать 1,5 тысячи за штуку) - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в мир криков начальства, низкой зарплаты, бредовых идей отдела продаж! А если серьезно, обходите стороной филиал ГРАН АКБ Инвестбанк, т.к. крепостное право на Руси отменили в 1861 году. Поверьте, вы все достойны лучшего! Удачи в поиске работы!
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бывший спок • бывший сотрудник
15.11.2012 17:52
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|Morfius
16.11.2012 09:22
|Как СПОК расшифровывается?
|miaka
17.11.2012 11:19
|специалист по обслуживанию клиентов.
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