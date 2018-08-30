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Обещают одно, а на самом деле... отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Когда пришла на собеседование, обещали минимум 25 тыс., опытных руководителей, обучение и т д. На самом деле ГСПП кто попало с понтами, ставят "детей" на эти должности, которые кроме банковских продуктов ничего не знают. А особенно процесс руководства, я сама была на руководящей должности, ушла из-за маленькой зарплаты и пришла, хм... вместо минимум 25 на максимум 7000. Планы по продуктам сверхестественные и увеличиваются с каждым разом, а работа заключалась еще и в том, что мы за свои деньги (люди только устроились) ездить должны по всему городу примерно 2 организации, и потом еще приезжать опять в офис, организации могут находится у черта на куличиках, приехать, и где тебя никто не ждет, предлагать кредитные продукты. По поводу ГСПП: за 2 недели моей работы поменялись 2 раза, и все это время сидели просто за компьютером ничего особенного не делая, слава богу, наши были без понтов, а вот про других 2 (было сказано выше). В целом текучка ужасная, компании партнеры реагируют негативно на смену персональных менеджеров, тем самым теряя доверие. Вообще, я тоже увольняюсь.
nani1982бывший сотрудник
15.11.2012 23:06
4 комментария
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Big Al
16.11.2012 09:14
Ну думаю очень полезные 2 недели в вашей жизни, как говорится все познается в сравнении.
Наташа Светикова
17.11.2012 08:30
Добрый день. Работала я в сбербанке с 2007 по 2010 год. Практически весь 2010 год прошел в больницах и обследованиях. Прошло уже достаточно времени после моего ухода. Переживала конечно очень тяжело потерю работы. 6 мес. я была без работы, городок небольшой( указывать не буду, все друг друга знают)-для администратора, работы практически нет, а устоиться в 37 лет не так легко в банковском секторе. Да и сейчас такая чистка идет в сбербанке старых кадров. Потом я нашла работу в другом коммерческом банке, так получилось, что проработала совсем недолго и сейчас нахожусь в декретном отпуске. Осадок так и остался. Но и жизнь оказываеться есть полноценная после сбербанка!!
Madamo4ka
17.11.2012 14:30
*****

Изменено: Madamo4ka - 17.11.2012 14:42
Ай Айя
27.11.2012 12:32
День добрый! Я Вас понимаю, я так же пришла на собеседование, говорили сначала одно, пройдите тест, прошла пригласили на другое собеседование, а там как оказалось Менеджер активных продаж бегай целый день, на самом деле предлагай сбербанковские продукты ни кому не нужные..... В общем дерьмо а не работа
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