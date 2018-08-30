Когда пришла на собеседование, обещали минимум 25 тыс., опытных руководителей, обучение и т д. На самом деле ГСПП кто попало с понтами, ставят "детей" на эти должности, которые кроме банковских продуктов ничего не знают. А особенно процесс руководства, я сама была на руководящей должности, ушла из-за маленькой зарплаты и пришла, хм... вместо минимум 25 на максимум 7000. Планы по продуктам сверхестественные и увеличиваются с каждым разом, а работа заключалась еще и в том, что мы за свои деньги (люди только устроились) ездить должны по всему городу примерно 2 организации, и потом еще приезжать опять в офис, организации могут находится у черта на куличиках, приехать, и где тебя никто не ждет, предлагать кредитные продукты. По поводу ГСПП: за 2 недели моей работы поменялись 2 раза, и все это время сидели просто за компьютером ничего особенного не делая, слава богу, наши были без понтов, а вот про других 2 (было сказано выше). В целом текучка ужасная, компании партнеры реагируют негативно на смену персональных менеджеров, тем самым теряя доверие. Вообще, я тоже увольняюсь.