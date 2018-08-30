Добрый деь!

Сегодня была на собеседование в данном банке. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями.

Сначала со мной разговаривала начальник отдела розничного кредитования - П-ова О.И. Она задавала вопросы по существу, касающиеся моего профессионального опыта. Затем О.И. удалилась и пришел управляющий департамента. ОН сразу начал ухмыляться. Переборов в себе негативные эмоции, я старалась держаться (сохраняла позитивный настрой) и продолжала рассказывать ему о своем проф. опыте, но в итоге не выдержала и спросила у него, что я такого смешного рассказываю. Он ответил, что ему не понравилось то, как я говорю, и что часто произношу слово "ВОТ". Это и послужило причиной его насмешек. Продолжать беседу не имело смысла и я с ним попрощалась и ушла.

У меня сложилось впечатление, что данный руководитель банка не заинтересован в сотрудниках, а его насмешки считаю дурным тоном.