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Негативное отношение отрицательный голос не засчитан
Добрый деь!
Сегодня была на собеседование в данном банке. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями.
Сначала со мной разговаривала начальник отдела розничного кредитования - П-ова О.И. Она задавала вопросы по существу, касающиеся моего профессионального опыта. Затем О.И. удалилась и пришел управляющий департамента. ОН сразу начал ухмыляться. Переборов в себе негативные эмоции, я старалась держаться (сохраняла позитивный настрой) и продолжала рассказывать ему о своем проф. опыте, но в итоге не выдержала и спросила у него, что я такого смешного рассказываю. Он ответил, что ему не понравилось то, как я говорю, и что часто произношу слово "ВОТ". Это и послужило причиной его насмешек. Продолжать беседу не имело смысла и я с ним попрощалась и ушла.
У меня сложилось впечатление, что данный руководитель банка не заинтересован в сотрудниках, а его насмешки считаю дурным тоном. smile:)
anna_kan • несостоявшийся сотрудник
15.11.2012 23:31
7 комментариев
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Отверженный странник
16.11.2012 08:13
Я тоже в свое время был у них на собеседовании. Запомнился очень скромненький интерьер опер-зала. Как сейчас помню : проводили по длиннющему коридору по подвалу до "переговорной" : комнатки без окон и дверей и с малым числом стульев. Сперва была одна кадровичка, а потом "подтянулись" 2 начальника и молодой СБ-шник. Не скажу, что надо мною кто-то "ржал" или издевался иным способом : собеседование в целом прошло в нормальной атмосфере. Через некоторое время "начальство" удалилось, а с СБ-шником мы остались один на один. Оказалось, мы раньше с ним работали в одном банке, но в разное время и было, что обсудить : просидели довольно долго. А "финалом" встречи была его просьба отнести лишние стулья в те комнаты, где их брали для "начальства" ! Ну ладно, что поделаешь - помог, чем смог (отнес). И даже несмотря на такую "лояльность", мне было там отказано.
А вообще, хамство на собеседовании - дело нередкое. Особенно, в этом отношении запомнился банк "Петрокоммерц" : если у Вас не ЖЕЛЕЗНЫЕ нервы - лучше туда не ходите вообще ! smile:D
O_kak
16.11.2012 09:11
Наверняка заявляли в своем резюме "стрессоустойчивость" ? ! А теперь smile:dramatics: Кто же виноват и что делать smile:pardon:
Сложновато будет smile:yep:

Изменено: O_kak - 16.11.2012 09:11
anna_kan
Автор отзыва
16.11.2012 13:14
Помещение банка действительно имеет не надлежащий вид. Стены в опер зале "обшарпанные".
В комнате, в которой проходила беседа меня смутило присутствие посторонних лиц. Когда началось собеседование, в комнате продолжал работать сотрудник отдела. Думаю, что сотруднику отдела было не комфортно работать в такой обстановке.
Может сложиться впечатление, что данный банк не является успешной финансово-кредитной организацией.
Уважаемые коллеги! Если есть альтернативные предложения других банков, лучше откажитесь от собеседования в этом банке, чтобы не потерять времени даром!
O_kak
16.11.2012 14:26
Почитает ОН Ваш отзыв и покрасит стены - и выгонит всех из кабинета. И АБСОЛЮТНО точно ПРИГЛАСИТ. Ну или кто-то другой smile:ura:
Отверженный странник
16.11.2012 20:47
А разве дело в количестве представителей работодателя на собеседовании ? 3-4 человека, на мой взгляд, это - вполне нормально. Другое дело, собеседования не в переговорных, а в рабочих помещениях, где действительно трудятся совсем посторонние люди : это НЕ ЕСТЬ правильно.
Если хотите получить РЕАЛЬНЫЙ шок от посещения банковского опер-зала - зайдите в банк расчетов и сбережений на Дербеневке : зрелище НЕ для слабонервных. Типа все хотят переехать, вот и незачем тратиться на ремонт. А у этих - обычный провинциальный дешевенький ремонтик : но нечего "из ряда вон" !
А вот судить о финансовом положении банка только по его офисам - не стоит. В свое время и Уником-банк и Инком и многие другие банки 90-х настроили "хором". Ну, и где все они теперь ? smile:D
savik
21.11.2012 08:45
anna_kan
отчасти O_kak прав, при работе в нашей области необходимо обладать стрессоустойчивостью. Ну сказали, что Вы часто употребляете слово "вот". Может надо было сделать вывод и в дальнейшем пытаться контролировать употребление данного слова, действительно меня бы тоже улыбнуло.
А вот O_kak мог бы вести себя более деликатно, ну не понравилось и ладно, для себя сделали вывод, что человек ограничен словарным запасом, может волнуется ... А вообще, сложилось впечатление, что O_kak имеет какое-то отношение к управляющему департаментом smile;)
h150os
06.12.2013 10:02
Вы и сами завалили тест на адекватность.

Даже если второй собеседующий был хоть 100500 раз не прав.
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