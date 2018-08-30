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Добрый деь!
Сегодня была на собеседование в данном банке. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями.
Сначала со мной разговаривала начальник отдела розничного кредитования - П-ова О.И. Она задавала вопросы по существу, касающиеся моего профессионального опыта. Затем О.И. удалилась и пришел управляющий департамента. ОН сразу начал ухмыляться. Переборов в себе негативные эмоции, я старалась держаться (сохраняла позитивный настрой) и продолжала рассказывать ему о своем проф. опыте, но в итоге не выдержала и спросила у него, что я такого смешного рассказываю. Он ответил, что ему не понравилось то, как я говорю, и что часто произношу слово "ВОТ". Это и послужило причиной его насмешек. Продолжать беседу не имело смысла и я с ним попрощалась и ушла.
У меня сложилось впечатление, что данный руководитель банка не заинтересован в сотрудниках, а его насмешки считаю дурным тоном.
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anna_kan • несостоявшийся сотрудник
15.11.2012 23:31
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А вообще, хамство на собеседовании - дело нередкое. Особенно, в этом отношении запомнился банк "Петрокоммерц" : если у Вас не ЖЕЛЕЗНЫЕ нервы - лучше туда не ходите вообще !
Сложновато будет
Изменено:
В комнате, в которой проходила беседа меня смутило присутствие посторонних лиц. Когда началось собеседование, в комнате продолжал работать сотрудник отдела. Думаю, что сотруднику отдела было не комфортно работать в такой обстановке.
Может сложиться впечатление, что данный банк не является успешной финансово-кредитной организацией.
Уважаемые коллеги! Если есть альтернативные предложения других банков, лучше откажитесь от собеседования в этом банке, чтобы не потерять времени даром!
Если хотите получить РЕАЛЬНЫЙ шок от посещения банковского опер-зала - зайдите в банк расчетов и сбережений на Дербеневке : зрелище НЕ для слабонервных. Типа все хотят переехать, вот и незачем тратиться на ремонт. А у этих - обычный провинциальный дешевенький ремонтик : но нечего "из ряда вон" !
А вот судить о финансовом положении банка только по его офисам - не стоит. В свое время и Уником-банк и Инком и многие другие банки 90-х настроили "хором". Ну, и где все они теперь ?
отчасти O_kak прав, при работе в нашей области необходимо обладать стрессоустойчивостью. Ну сказали, что Вы часто употребляете слово "вот". Может надо было сделать вывод и в дальнейшем пытаться контролировать употребление данного слова, действительно меня бы тоже улыбнуло.
А вот O_kak мог бы вести себя более деликатно, ну не понравилось и ладно, для себя сделали вывод, что человек ограничен словарным запасом, может волнуется ... А вообще, сложилось впечатление, что O_kak имеет какое-то отношение к управляющему департаментом
Даже если второй собеседующий был хоть 100500 раз не прав.