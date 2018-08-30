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|Справедливость восторжествует ?
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Сама лично слышала как куратор называет всех нас быдло. Уважаемые коллеги, до каких пор мы это будем все терпеть? Сколько нас будут унижать? Неужели не понимают, что этот "бумеранг" рано или поздно прилетит обратно?! И все молчат! Почему? Я попробовала огрызнуться - так теперь самая плохая. Ну и пусть!
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Yula-1204 • сотрудник
16.11.2012 15:01
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Почему? Потому что народ у нас такой, его в дер@мо по уши затопчут, так он будет рад, что хоть не с головой полностью!!!
Того что происходит уже вполне достаточно, что бы в один прекрасный день окр или теперь уже сочл и всочл ВСЕГО сбербанка по всем регионам и филиалам не вышли на работу, а устроили революцию...и боролись за свои права!!!! Скоро люди будут !!!умирать!!! прямо за рабочим местом, а их ещё потом долго и нудно гнобить будут за то, что крякнул не в свой выходной и не предупредил об этом заранее, что бы новое "мясо" (так о нас в Краснодарском ОСБ говорят) на его место подыскать.
Не выйдут, боятся...каждый за свою жопу..Я вообще думаю что нашему руководству проще будет всех уволить и набрать других...Не думаете?...Общалась на какие-то темы со своими коллегами, просто приводя разумные аргументы, заведующий нашим ДО объявил меня дезорганизатором коллектива.Типа не хочешь- не мешай другим..Может оно и правильно.Но я люблю свою работу,клиенты многие тоже меня очень любят!Почему нельзя попытаться сделать так, чтобы нам стало лучше...но не по одиночке..Мы же "команда"....
Изменено:
давно об этом мечтаю... но мало кто поддержит... 80% сотрудников, которые работают с клиентами - это зелёная молодежь, которая боится всего-всего, а остальные слабохарактерные
возможно после новогодних "выплат" мы перестанем вести себя как быдло и выскажем своё мнение...
ой, вряд ли... я пока работала слышала это перед каждым новым годом.
люди получали деньги и увольнялись, и будут уходить, но всё это происходит по-тихому и не заметно (даже когда на работе в отделе кадров в январе прошлого или позапрошлого года лежала стопка заявлений от целых филиалов, может штук 200)...подписали и с миром отпустили, а с улицы набрали на их места
Изменено:
http://www.forbes.ru/news/213338-forb...enedzherov живут во внеземной цивилизации, поэтому мы, хотим того или не хотим, автоматически становимся для них быдлом. Ну а куратор, очевидно, тоже хочет жить на другой планете, только вот остались ли там места?
-мы наш, мы новый мир построим,
-кто был ни чем, тот станет всем. (Интернационал. Гимн).
где - то мы это уже слышали
-мы наш, мы новый мир построим,
-кто был ни чем, тот станет всем. (Интернационал. Гимн). smile8)
где - то мы это уже слышали smile:zzz:
тады пашите так, как вам прикажем, а не нойте, что все достало