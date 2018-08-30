Сама лично слышала как куратор называет всех нас быдло. Уважаемые коллеги, до каких пор мы это будем все терпеть? Сколько нас будут унижать? Неужели не понимают, что этот "бумеранг" рано или поздно прилетит обратно?! И все молчат! Почему? Я попробовала огрызнуться - так теперь самая плохая. Ну и пусть!