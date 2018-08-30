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Справедливость восторжествует ? отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Сама лично слышала как куратор называет всех нас быдло. Уважаемые коллеги, до каких пор мы это будем все терпеть? Сколько нас будут унижать? Неужели не понимают, что этот "бумеранг" рано или поздно прилетит обратно?! И все молчат! Почему? Я попробовала огрызнуться - так теперь самая плохая. Ну и пусть!
Yula-1204 • сотрудник
16.11.2012 15:01
10 комментариев
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kma85
16.11.2012 16:46
Да ну... о чем вы говорите? Такая ситуация - поливание грязью сотрудников, в том числе, не вчера возникла и о бумеранге совершенно никто не задумывается.
Почему? Потому что народ у нас такой, его в дер@мо по уши затопчут, так он будет рад, что хоть не с головой полностью!!!
Того что происходит уже вполне достаточно, что бы в один прекрасный день окр или теперь уже сочл и всочл ВСЕГО сбербанка по всем регионам и филиалам не вышли на работу, а устроили революцию...и боролись за свои права!!!! Скоро люди будут !!!умирать!!! прямо за рабочим местом, а их ещё потом долго и нудно гнобить будут за то, что крякнул не в свой выходной и не предупредил об этом заранее, что бы новое "мясо" (так о нас в Краснодарском ОСБ говорят) на его место подыскать.
Врединка
16.11.2012 18:52
Цитата
что бы в один прекрасный день окр или теперь уже сочл и всочл ВСЕГО сбербанка по всем регионам и филиалам не вышли на работу, а устроили революцию...


Не выйдут, боятся...каждый за свою жопу..Я вообще думаю что нашему руководству проще будет всех уволить и набрать других...Не думаете?...Общалась на какие-то темы со своими коллегами, просто приводя разумные аргументы, заведующий нашим ДО объявил меня дезорганизатором коллектива.Типа не хочешь- не мешай другим..Может оно и правильно.Но я люблю свою работу,клиенты многие тоже меня очень любят!Почему нельзя попытаться сделать так, чтобы нам стало лучше...но не по одиночке..Мы же "команда"....

Изменено: Врединка - 16.11.2012 18:54
mila12
17.11.2012 04:42
Когда я устроилась на работу в сбербанк я была в шоке, на что мне сразу сказали - а ты думала, что в сказку попала???? хватило меня на 2.5 года, и то это считается героизмом....СОЧЛ и ВСОЧ опустили ниже плинтуса...кто молчит в тряпочку, тот хороший, а кто отстаивает свои права - долго не задерживается...
Суровый и Справедливый
18.11.2012 00:49
Цитата
что бы в один прекрасный день окр или теперь уже сочл и всочл ВСЕГО сбербанка по всем регионам и филиалам не вышли на работу, а устроили революцию...

давно об этом мечтаю... но мало кто поддержит... 80% сотрудников, которые работают с клиентами - это зелёная молодежь, которая боится всего-всего, а остальные слабохарактерные
возможно после новогодних "выплат" мы перестанем вести себя как быдло и выскажем своё мнение...
kma85
18.11.2012 16:04
"возможно после новогодних "выплат" мы перестанем вести себя как быдло и выскажем своё мнение..."

ой, вряд ли... я пока работала слышала это перед каждым новым годом.
люди получали деньги и увольнялись, и будут уходить, но всё это происходит по-тихому и не заметно (даже когда на работе в отделе кадров в январе прошлого или позапрошлого года лежала стопка заявлений от целых филиалов, может штук 200)...подписали и с миром отпустили, а с улицы набрали на их места
cghfdjxybr
18.11.2012 20:41
После новогодних выплат все будет как всегда: кто решил - сразу уволится, кто не решил - будет ждать следующего Нового года. Никто не "перестанет вести себя как быдло" и никто "не выскажет свое мнение".



Изменено: cghfdjxybr - 18.11.2012 20:44
барбос
21.11.2012 12:25
"Быдло" в итальянском понимании это скот, который ведут на бойню, а топы в госбанках, получая такие зарплаты:
http://www.forbes.ru/news/213338-forb...enedzherov живут во внеземной цивилизации, поэтому мы, хотим того или не хотим, автоматически становимся для них быдлом. Ну а куратор, очевидно, тоже хочет жить на другой планете, только вот остались ли там места?
Dimson51
29.11.2012 00:15
надо создать межотраслевой профсоюз работников банковской сферы и вот тогда... а то председатель сберовского профсоюза - топ--менеджер, что само по себе бред чистой воды smile:D
Aleks_222
09.12.2012 17:53
"надо создать межотраслевой профсоюз работников банковской сферы и вот тогда..."

-мы наш, мы новый мир построим,
-кто был ни чем, тот станет всем. (Интернационал. Гимн). smile8)

где - то мы это уже слышали smile:zzz:

Dimson51
11.12.2012 22:34
"надо создать межотраслевой профсоюз работников банковской сферы и вот тогда..."

-мы наш, мы новый мир построим,
-кто был ни чем, тот станет всем. (Интернационал. Гимн). smile8)

где - то мы это уже слышали smile:zzz:

тады пашите так, как вам прикажем, а не нойте, что все достало smile;)
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