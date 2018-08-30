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Кошмар нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Не привыкла жаловаться, но все уже переступает рамки дозволенного. Работа за копейки с графиком 5 к 1, это как? Звонок НГП, ответ всегда один и тот же - нет народа. Это не проблемы КС, это проблема отдела кадров, почему мы должны страдать? А самое интересное, люди есть, их просто не устраивают. Постоянные замены - из-за этого маленькие продажи и маленькая зарплата. НГП не хотят решать проблемы, которых очень много. График каждый день меняется, забирают выходные. Хотела уволиться, так что вы думаете, сначала кормили завтраками, а потом так вовсе трубки перестали брать. Это банк или контора какая-та? Все для нас делается, когда только Андресов приезжает, вот там все тебя любят и график чудо; стоит закончится проверке и все. Я не говорю про зарплату, как в офисе ее делят: по 2ндфл одна з/п, а на деле другая, как НГП заставляют не меньше чем 5-7 депремировать. Это стабильность. Разберитесь в банке, а то скоро пойдем в трудовую инспекцию и разбираться будет она. Надеюсь на понимание!!!
krasuchka92 • сотрудник
16.11.2012 16:04
Ответ банка:
Здравствуйте,

Понять из Вашего поста, к сожалению, можно не многое.
Если Вы действительно хотите разобраться в ситуации, Вы можете написать мне подробности, и я разберусь. Мой адрес Galina.Vaisband@homecredit.ru

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
7 комментариев
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liberate
16.11.2012 16:45
вполне себе нейтральный отзыв
Morfius
16.11.2012 17:02
2 Либирэйт smile:)
Цитата
НГП заставляют не меньше чем 5-7 депремировать

депермировать на 5-7 тысяч?
alena28
21.11.2012 23:21
Если вы работаете, то должны понимать, что зп НГП зависит от всех сотрудников. Причем прямо пропорционально. Так что если нгп кого то депримирует, то он сам лишает себя денег. задумайтесь об абсурдности ваших высказываний
Morfius
22.11.2012 12:40
Алена28, Вы хотите сказать, что сколько получат сотрудники, то соотвественно и получит нгп? Что за бред система мотивации? Нгп значит не за выполнения плана получает?

Изменено: Morfius - 22.11.2012 12:40
pal_sanych
22.11.2012 13:43
всегда с "интересом" читаю такие отзывы... Вы же пишете не только для сотрудников Хома, но и для всех?
Что такое НГП? "Новый Год Пришел"? "Нам Гдето Перепадет"? "КС" - это что?
Вы пишите понятнее?
Morfius
22.11.2012 13:54
нгп- начальник группы продаж, кс- кредитный специалист, наверное.
Как-то я собеседовался на нгп. Директор с пафосом заявил:"Нгп - это круто! По зп он сравним с управляющим."
А потом я узнал, что зп составляет 30 т.р. Интересно, управляющем чем, у них так получают? smile:D
zhdat
23.11.2012 15:04
мотивация Начальника Группы Продаж очень проста smile:) оклад + премии. раньше это была средняя премия Кредитного Специалиста по району (уже за вычетом всех их депремов и с учетом мотивации мастер-профи). вроде как есть коэффициенты выполнения показателей: страховка, сумма, срок и т.д. при правильном управлении районом и настрое КСов на работу за премию, НГП тоже может получать достаточно хорошие деньги.
депремируя специалистов, НГП сами под собой режут ветку, на которой сидят. потому что не понимают этой простой логики
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