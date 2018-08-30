Не привыкла жаловаться, но все уже переступает рамки дозволенного. Работа за копейки с графиком 5 к 1, это как? Звонок НГП, ответ всегда один и тот же - нет народа. Это не проблемы КС, это проблема отдела кадров, почему мы должны страдать? А самое интересное, люди есть, их просто не устраивают. Постоянные замены - из-за этого маленькие продажи и маленькая зарплата. НГП не хотят решать проблемы, которых очень много. График каждый день меняется, забирают выходные. Хотела уволиться, так что вы думаете, сначала кормили завтраками, а потом так вовсе трубки перестали брать. Это банк или контора какая-та? Все для нас делается, когда только Андресов приезжает, вот там все тебя любят и график чудо; стоит закончится проверке и все. Я не говорю про зарплату, как в офисе ее делят: по 2ндфл одна з/п, а на деле другая, как НГП заставляют не меньше чем 5-7 депремировать. Это стабильность. Разберитесь в банке, а то скоро пойдем в трудовую инспекцию и разбираться будет она. Надеюсь на понимание!!!