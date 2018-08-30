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|Кошмар
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Не привыкла жаловаться, но все уже переступает рамки дозволенного. Работа за копейки с графиком 5 к 1, это как? Звонок НГП, ответ всегда один и тот же - нет народа. Это не проблемы КС, это проблема отдела кадров, почему мы должны страдать? А самое интересное, люди есть, их просто не устраивают. Постоянные замены - из-за этого маленькие продажи и маленькая зарплата. НГП не хотят решать проблемы, которых очень много. График каждый день меняется, забирают выходные. Хотела уволиться, так что вы думаете, сначала кормили завтраками, а потом так вовсе трубки перестали брать. Это банк или контора какая-та? Все для нас делается, когда только Андресов приезжает, вот там все тебя любят и график чудо; стоит закончится проверке и все. Я не говорю про зарплату, как в офисе ее делят: по 2ндфл одна з/п, а на деле другая, как НГП заставляют не меньше чем 5-7 депремировать. Это стабильность. Разберитесь в банке, а то скоро пойдем в трудовую инспекцию и разбираться будет она. Надеюсь на понимание!!!
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krasuchka92 • сотрудник
16.11.2012 16:04
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Понять из Вашего поста, к сожалению, можно не многое.
Если Вы действительно хотите разобраться в ситуации, Вы можете написать мне подробности, и я разберусь. Мой адрес Galina.Vaisband@homecredit.ru
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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депермировать на 5-7 тысяч?
бредсистема мотивации? Нгп значит не за выполнения плана получает?
Изменено:
Что такое НГП? "Новый Год Пришел"? "Нам Гдето Перепадет"? "КС" - это что?
Вы пишите понятнее?
Как-то я собеседовался на нгп. Директор с пафосом заявил:"Нгп - это круто! По зп он сравним с управляющим."
А потом я узнал, что зп составляет 30 т.р. Интересно, управляющем чем, у них так получают?
депремируя специалистов, НГП сами под собой режут ветку, на которой сидят. потому что не понимают этой простой логики