Доброго времени суток, друзья!

Я являюсь бывшим сотрудником ОАО АБ ПУШКИНО. Что хочу сказать... Да просто то, что чувствую себя растоптанной и опустошённой... Накануне нового 2013 года я и ещё несколько моих коллег оказались просто выброшенными на улицу. В банке отменили товарное кредитование, а мы работали на УРМах, поэтому наше великое начальство решило сделать так - увольняйтесь по собственному желанию, без выплат и каких-либо компенсаций! Такое чувство, что решения принимают роботы, а не люди. Куда идти под новый год, как жить непонятно на какие финансы - их это не интересует.



В целом хочу сказать, что коллектив нашего города очень хороший! Благодарна и нашему управляющему, и заму. Спасибо! Люди с большим сердцем.

Зарплата напоминает чаевые, а поручений много. Все эти безумные промо-акции, в которых надо участвовать, а толку от них ноль! Обзвоны, отчёты, листовки... От всего этого тошнит...

Руководство Новосибирска. Вам большое фу. Ничего для развития банка не делаете, а виноватыми делаете простых сотрудников. Займитесь ростом и развитием вашего банка! Дорожите сотрудниками!

Д-г М.В.- ...слов нет. Комментировать особо не хочется, потому что противно... Ротация, ротация, ротация! Других слов она не знает. Так просто раскидываться сотрудниками, которые проработали ни один месяц... Вытрепала нервы всем нам!!! Отвратительный человек.

Тем, кто собирается работать в этом банке! Будьте готовы, что через несколько месяцев вас уволят или попросят уволиться по собственному желанию (хотя у вас не будет такого желания, им плевать на всех!). Нестабильный банк... Неизвестно, что будет завтра... Впечатление негативное... Спасибо за внимание.