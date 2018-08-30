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|Спасибо банку, что выкинули нас на улицу накануне Нового года!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток, друзья!
Я являюсь бывшим сотрудником ОАО АБ ПУШКИНО. Что хочу сказать... Да просто то, что чувствую себя растоптанной и опустошённой... Накануне нового 2013 года я и ещё несколько моих коллег оказались просто выброшенными на улицу. В банке отменили товарное кредитование, а мы работали на УРМах, поэтому наше великое начальство решило сделать так - увольняйтесь по собственному желанию, без выплат и каких-либо компенсаций! Такое чувство, что решения принимают роботы, а не люди. Куда идти под новый год, как жить непонятно на какие финансы - их это не интересует.
В целом хочу сказать, что коллектив нашего города очень хороший! Благодарна и нашему управляющему, и заму. Спасибо! Люди с большим сердцем.
Зарплата напоминает чаевые, а поручений много. Все эти безумные промо-акции, в которых надо участвовать, а толку от них ноль! Обзвоны, отчёты, листовки... От всего этого тошнит...
Руководство Новосибирска. Вам большое фу. Ничего для развития банка не делаете, а виноватыми делаете простых сотрудников. Займитесь ростом и развитием вашего банка! Дорожите сотрудниками!
Д-г М.В.- ...слов нет. Комментировать особо не хочется, потому что противно... Ротация, ротация, ротация! Других слов она не знает. Так просто раскидываться сотрудниками, которые проработали ни один месяц... Вытрепала нервы всем нам!!! Отвратительный человек.
Тем, кто собирается работать в этом банке! Будьте готовы, что через несколько месяцев вас уволят или попросят уволиться по собственному желанию (хотя у вас не будет такого желания, им плевать на всех!). Нестабильный банк... Неизвестно, что будет завтра... Впечатление негативное... Спасибо за внимание.
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Дарья46 • бывший сотрудник
16.11.2012 23:19
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Я один из тех, кто попал также к концу года под увольнение. Правда, банк мой на слуху…
Много чего хочется написать про руководство и банк, но не позволяет, наверное, воспитание или характер что ли. И автору данного поста хочется задать вопросы: «а куда вы смотрели, когда устраивались на работу? Куда вы смотрели, когда работали в этой конторе?» И что за сущность поливать грязью тогда, когда что-то случается? Конечно, «поток эмоций» излитый здесь «Дарией46» наверняка облегчил душу. Вот только я понимаю, что если бы приходя каждый день на работу, выполнял то, что положено, то вряд ли писал бы сейчас свой коммент здесь. И к Вам обращаюсь друзья, будьте профи своего дела и тогда сокращение коснется людей, у которых виноваты все вокруг кроме себя самих!!!!
Работайте над собой!