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Читаю отзывы о банке и сразу понимаю кто их пишет Впрочем, такие люди есть везде: либо те, кто активно себя проявляет и зарабатывает по максимуму, либо те, кому подавай сразу оклад в 30-40т.р. и работу, на которой самой сложной задачей будет попить чаю.
Я - контрагент в Медиа-Маркте Москва! И я горжусь этим, так как зарабатываю в месяц по 50-60т.р. И дело даже не в тухлой/нетухлой точке, а в том, как человек относится к своей работе. У меня был паренёк в напарниках, тоже контрагент и работал по графику не меньше чем я, только на работе он ходил с гордым видом и преимущественно восседал в кредитной зоне ничего не делая. Его зарплата составляла 10-11т.р. И он с таким же гордым видом уволился в связи с маленькой оплатой труда. Позже выяснилось, что его родители заставляют работать. И вот такие люди пишут потом гадости в отзывах о банке.
Не скрою, что при устройстве на работу мне самому было оооочень страшно идти на такую схему мотивации (сдельно и ни какого оклада). Но проработав неделю я понял, что это золотое дно для активных и целеустремлённых людей. Каждый клиент - это деньги. Но с клиентами необходимо работать, подходить, общаться, выявлять потребности.
Насчёт карьерного роста... Видимо, пишут люди из той же группы лентяев. Как только я научился делать деньги на продажах - я стал постоянно светиться в рейтинге на высших позициях, доля нашего банка в кредитной зоне также очень высока. В связи с этим мне уже не раз поступали предложения о повышении (заметьте, я это говорю не с целью восхваления себя, а как факт). Но я пока подожду, ещё не все деньги заработал. Ведь я контрагент Русфинанса в Медиа-Маркте - и это звучит гордо!
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1
kontr777 • сотрудник
18.11.2012 11:54
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Это сорудник банка или сотрудник магазина?
Изменено:
Не согласна лишь с тем, что оклад в 30-40 т.р. такой уж большой оклад (по крайней мере для Москвы), который не должно хотеться (или невозможно получать) сразу, только устроившись на работу. Да за меньшие деньги (из расчета на одного человека) вообще невозможно в Москве прожить.
Morfius,, если верить предыдущим комментариям, у продажников в штате Банка нет премиального вознаграждения - только оклад http://www.banki.ru/services/official...3#comments
Имеется ввиду, что возьмут в штат?
Почему-то я сильно сомневаюсь, что рядовым сотрудникам дают высокий оклад.
http://www.banki.ru/services/official...5#comments
Чем мне запомнился данный Банк, так это тем, что в мою студенческую бытность они постоянно набирали людей во все подразделения. Текучка была сумасшедшая несмотря на стоявший на дворе 2008 год.
Изменено:
Еще всегда умиляюсь тем, кто считает, что рядовым сотрудникам где-то кто-то должен давать высокий оклад, а если этого нет, то "опять кинули". Это вообще загадка - с чего бы это должны давать? Рядовым сотрудникам дают рядовой оклад. Так сказать, каждому по труду. Станешь, благодаря своей работе, "нерядовым" - получишь нерядовой оклад. Это элементарно, но не всем понятно.
2 ВРФ:
В своих комментариях я имел ввиду не автора, а кадровую и мотвационную политику банка.
Вот вы говорите, что у рядового сотрудника должна быть рядовая з/п и это правильно. Автор вон вообще не сотрудник и посмотрите как всё хорошо у него.
Автор пишет, что зарабатывает 50-60 т.р. По-моему это довольно высокая зарплата и уж точно такую не дадут в штате и это при том, что и контрагент и сотрудник делают одну и ту же работу. То есть автор за рядовую работу получает нерядовую зарплату.
Таким образом мы приходим к тому, что штатник весь хоть обработается, но не получит того, что имеет контрагент. И вы это называете правильным?
P.S. А автор правильно делает, что отказывается от такого повышения .