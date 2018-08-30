Читаю отзывы о банке и сразу понимаю кто их пишет Впрочем, такие люди есть везде: либо те, кто активно себя проявляет и зарабатывает по максимуму, либо те, кому подавай сразу оклад в 30-40т.р. и работу, на которой самой сложной задачей будет попить чаю.



Я - контрагент в Медиа-Маркте Москва! И я горжусь этим, так как зарабатываю в месяц по 50-60т.р. И дело даже не в тухлой/нетухлой точке, а в том, как человек относится к своей работе. У меня был паренёк в напарниках, тоже контрагент и работал по графику не меньше чем я, только на работе он ходил с гордым видом и преимущественно восседал в кредитной зоне ничего не делая. Его зарплата составляла 10-11т.р. И он с таким же гордым видом уволился в связи с маленькой оплатой труда. Позже выяснилось, что его родители заставляют работать. И вот такие люди пишут потом гадости в отзывах о банке.

Не скрою, что при устройстве на работу мне самому было оооочень страшно идти на такую схему мотивации (сдельно и ни какого оклада). Но проработав неделю я понял, что это золотое дно для активных и целеустремлённых людей. Каждый клиент - это деньги. Но с клиентами необходимо работать, подходить, общаться, выявлять потребности.



Насчёт карьерного роста... Видимо, пишут люди из той же группы лентяев. Как только я научился делать деньги на продажах - я стал постоянно светиться в рейтинге на высших позициях, доля нашего банка в кредитной зоне также очень высока. В связи с этим мне уже не раз поступали предложения о повышении (заметьте, я это говорю не с целью восхваления себя, а как факт). Но я пока подожду, ещё не все деньги заработал. Ведь я контрагент Русфинанса в Медиа-Маркте - и это звучит гордо!