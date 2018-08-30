Банк вполне оправдывает свое второе название – "Колхозный банк". И колхозность эта проявляется во всем, начиная от стиля общения рядовых сотрудников, руководства, которое при посещении банка юридическим лицом с улыбкой до ушей кричит "Здраааасьти", внешнего вида сотрудников (деловые костюмы у нас носить не принято), вид офиса также оставляет желать лучшего (наверное всем сотрудникам ДО знаком линолеум в дырках, об которые постоянно запинаешься, грязные стулья для клиентов, на которые сами сотрудники брезгают садиться, коробки от бумаги, стоящие возле столов и используемые в качестве корзин для мусора).



Уровень оплаты труда, пожалуй, выше среднего в регионе. Несколько ухудшилось финансовое положение сотрудников, как ни странно, после увеличения окладов в 2012 году, так как ежемесячные премии после этого убрали, а квартальные начисляются по какой-то секретной формуле, не поддающейся логическому объяснению… либо вообще не начисляются .



Заявки физ. лиц с недавних пор стали рассматриваться у нас по 2 недели, а то и больше, в связи с известными событиями. Рост недовольства клиентов и их отток был неизбежен. С юриками дела обстоят еще хуже, ходят в банк месяцами как на работу, понятно, что выдерживают немногие, остаются сильнейшие… жаждущие халявы, т.е. субсидии. Вообще, банк давно уже утратил свою изначальную цель, а все показатели финансирования АПК сплошная фикция. Происходит активное субсидирование нецелевки, у нас сельские жители вообще кроме ЛПХ брать ничего не желают, а отчитываться за якобы приобретенный скот приезжают на только что купленных автомобилях, а что – выгодно, государство просубсидирует и автомобиль, и крышу дома, и мебель. Отчетность по целевке примитивная. Целевое использование банком не проверяется, а если банк и пожелает проконтролировать, то небольшой откат в виде куска мяса, да бутылки водки уладит все разногласия. Смело могу утверждать, что по 80% кредитов, выданных физ. лицам на развитие ЛПХ, условия договора, согласно которому заемщик обязуется потратить сумму кредита исключительно на цели, указанные в договоре, не выполняются. Да это в принципе и не новость… В общем, пускаем пыль в глаза правительству и себе и все счааааастливы.