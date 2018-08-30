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Банк вполне оправдывает свое второе название – "Колхозный банк". И колхозность эта проявляется во всем, начиная от стиля общения рядовых сотрудников, руководства, которое при посещении банка юридическим лицом с улыбкой до ушей кричит "Здраааасьти", внешнего вида сотрудников (деловые костюмы у нас носить не принято), вид офиса также оставляет желать лучшего (наверное всем сотрудникам ДО знаком линолеум в дырках, об которые постоянно запинаешься, грязные стулья для клиентов, на которые сами сотрудники брезгают садиться, коробки от бумаги, стоящие возле столов и используемые в качестве корзин для мусора).
Уровень оплаты труда, пожалуй, выше среднего в регионе. Несколько ухудшилось финансовое положение сотрудников, как ни странно, после увеличения окладов в 2012 году, так как ежемесячные премии после этого убрали, а квартальные начисляются по какой-то секретной формуле, не поддающейся логическому объяснению… либо вообще не начисляются .
Заявки физ. лиц с недавних пор стали рассматриваться у нас по 2 недели, а то и больше, в связи с известными событиями. Рост недовольства клиентов и их отток был неизбежен. С юриками дела обстоят еще хуже, ходят в банк месяцами как на работу, понятно, что выдерживают немногие, остаются сильнейшие… жаждущие халявы, т.е. субсидии. Вообще, банк давно уже утратил свою изначальную цель, а все показатели финансирования АПК сплошная фикция. Происходит активное субсидирование нецелевки, у нас сельские жители вообще кроме ЛПХ брать ничего не желают, а отчитываться за якобы приобретенный скот приезжают на только что купленных автомобилях, а что – выгодно, государство просубсидирует и автомобиль, и крышу дома, и мебель. Отчетность по целевке примитивная. Целевое использование банком не проверяется, а если банк и пожелает проконтролировать, то небольшой откат в виде куска мяса, да бутылки водки уладит все разногласия. Смело могу утверждать, что по 80% кредитов, выданных физ. лицам на развитие ЛПХ, условия договора, согласно которому заемщик обязуется потратить сумму кредита исключительно на цели, указанные в договоре, не выполняются. Да это в принципе и не новость… В общем, пускаем пыль в глаза правительству и себе и все счааааастливы.
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5
rshbeee • сотрудник
19.11.2012 12:11
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а так - все по делу
+1
Во-первых, я был во всех д/о своей области и могу со всей уверенностью сказать - у нас везде чистота и лоск!
Во-вторых, уровень оплаты труда у нас ниже средних по региону (у того же ВТБ24 она выше наших на 30-40%)!!! А нагрузка больше! И это говорят те сами "выходцы" из ВТБ24, которые ушли к нам так как думали,что тут будут больше зарабатывать! По поводу квартальных премий, так это вообще непонятно что творится - премию за 3 квартал дали в середине ноября, хотя должны были в начале (ну, пусть, в середине) октября! 13 зарплата последний раз выплачивалась в 2008 году! Индексаций тоже нет... Как хочешь - так и живи!
А про оклады "...Несколько ухудшилось финансовое положение сотрудников, как ни странно, после увеличения окладов..", не все так плохо, руководство, замы стали получать премии в шести и семизначных суммах (это не шутка). Так что у них все хорошо.
Только от себя могу добавить махровую совковщину (в самом негативном смысле) на уровне РФ: зам. директора, гл.бух., начальники отделов... Либо ты "колышешься" в такт общему планктону, либо тебя сожрут, если будешь хоть что-то пытаться изменить. Я к сожалению из последних: сидеть и тупо ждать чего-то там, а не работать я не привыкла и не хочу привыкать, а запреты на темы что можно озвучивать в филиале и чего нельзя вообще в логику никакую не укладываются. При этом, что это только рабочие вопросы и только на темы как улучшить работу...
Первый раз с таким столкнулась....