Пришла в Сбер летом учиться на СОЧЛа, если бы предупредили о том, что иду на временное место, то даже не стала бы начинать сие грандиозное мероприятие! Я по своей сути позитивный и открытый человек, поэтому с первых минут пребывания по ту сторону окна меня поразила обстановка - не подумайте, сами по себе все работники очень неплохие люди в жизни, но на них сказывается постоянная усталость, стрессы, недосып, переработки и пр. Это я почувствовала на себе, когда стала превращаться в такую же сберовскую безрадостную грымзу... как сказала одна из наших клиенток - СБЕРКАССИРШУ



Начну по порядку. Сначала прошла путь в 2 месяца, состоящий из собеседований и различных проверок, как оказалось это не так долго, когда меня возвели в почетный ранг "студента" познакомилась с людьми, которые ждали этой манны небесной полгода-год! Счастливая сообщила мужу, что буду учиться! Стипендия в 5000 руб. в месяц (минус 13%), дорога в областной город стоимостью 150 руб в одну сторону и траты "на покушать" меня не сбили с истинного пути! Живем мы на Крайнем Севере, поэтому и цены, и зарплаты у нас повыше, чем в других городах, давайте прикинем сколько я потратила на учебу за полтора месяца: моя прибыль, то бишь стипендия за учебу=(5000*1,5 месяцев учебы)-13%=6525, мои затраты= 6 недель учебы*5 учебных дней*2раза в день дорога*150=9000 рублей только на дорогу + каждый день нужно где-то питаться. Вот так-то! Но я была счастлива, что начинаю работать в новой сфере и мне это действительно очень нравилось! Закончив учебу села в окно, оставалось много вопросов, был страх, поскольку материала много и все действительно очень сложно уложить в голове, но рядом были коллеги, которые всегда приходили на помощь, за что им огромное спасибо. Ах да, забыла упомянуть, что ни сказав мне ни слова, меня устроили на временное место, узнала я это только в отделе кадров, подписывая договор! Ну да ладно, думаю, поработаю, зарекомендую себя и переведут на постоянное. Далее идет самое интересное - новым сотрудникам, которых берут на постоянные места, устанавливают новые оклады, которые в среднем на 30% ниже окладов старых сотрудников! Так что мне в какой-то степени повезло, так как не могут мне чисто законодательно поставить оклад ниже сотрудника, на чьем месте я работаю! О самой работе не могу сказать ничего хорошего - постоянный поток клиентов, на работу приходишь раньше, с работы уходишь позже, за что получаешь не благодарность, а "девочки, сегодня в красной зоне было 20%, мы не уложились, надо работать быстрее" или "нам надо выдать еще столько-то кредитных карт и столько-то продать билетиков", опять же материальная ответственность, в случае недостачи гасишь ее из своего кармана, а как купишь пару билетиков и (о, чудо!) какой-то окажется выигршным в 1000 рублей, то почему-то на эту сумму приобретаешь еще билеты, а не берешь его себе, ведь "нам надо сделать план!" Я с энтузиазмом погружалась в работу и пыталась выполнить план, ведь это "отразится на вашей ежемесячной и квартальной премии". Уволиться решила после того, как пришла эта самая премия - 1000 рублей и каждый месяц она в одном и том же размере, в чем смысл тогда что-либо продавать? Постоянные проверки, тайные покупатели - в общем, не работа, а добровольное рабство!



Поняла, что если не уйду из Сбербанка сейчас, то это болото засосет меня на десятки лет и как в воду глядела - заявила о своем уходе еще в октябре и до сих пор не могу уволиться - то человека на мое место нет и просят еще недолго поработать, то заведующая в отпуске и ее зам. по какой-то причине боится подписывать заявление! Есть желание просто не выйти на работу и пусть увольняют по статье - черт с ней, с этой трудовой, новую заведу! Так что, люди, тысячу раз подумайте перед тем, как идти трудиться в Сбер!!!