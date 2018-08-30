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Добрый день! Не понимаю, что происходит в ПСБ? Работаю в прямых продажах здесь уже 2,5 года. Никогда еще такого не было Когда пришла в 11-м году, коллектив был просто на зависть. Работала на тот момент в Москве. Самые лучшие продажники, клевый коллектив, НОРП, куратор... Занимали первые места по офисам, кубок даже выигрывали. Работали в командном духе. На работу, как на праздник! Корпаритивы только сплачивали. Все это так помогало и в выполнении плана, и в наработке клиентской базы.
Сейчас работаю в регионе (перевелась в начале 12-го года). Теперь просто в шоке! Руководство меняется, штат меняется, текучка страшная. Из-за некомпетентности сотрудников теряем клиентов. Планы нереальные. Кто их только придумывает? Премию получить очень сложно. Да и вообще в таком моральном духе работать тяжело, настроения нет. Клиенты недовольны. Как же так? Ведь мы должны бороться за каждого... Политика банка стала странной: "Отжать с сотрудника все за полгода, а далее он нам не нужен". Сама патриот банка, продуктовая политика - супер, но из-за необоснованных требований руководства просто опускаются руки К сожалению!
Админ: До Вас как обстояли дела в регионе?
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asdfghjkl.ivanova2013 • сотрудник
19.11.2012 18:11
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Уважаемые ТОП менеджеры, прошу внимательно и более приземленно посмотреть на сложившуюся ситуацию в Банке, если конечно это для Вас не сложно. Мы (пушечное мясо) так вроде мы в Ваших глазах выглядим, действительно работаем и дорожим своим Банком и переживаем за все. Раньше, как минимум еще год назад, нас хотя бы СЛЫШАЛИ и прислушивались, а сейчас закрыли рты и постоянно только прессинг и унижение, иногда доходит до оскорблений. И это Управленцы высокого звена???
Прошу Вас, от всех сердец большого Коллектива, хотя бы приземлитесь на Землю, услышьте нас.
1. Люди просто бегут - нет правильного обучения для новых людей. нет адаптации, две недели и на Фронт с планами (как наших Ребят чеченцы ложили после недельного обучения тактики войны - много навоевали???
2.Мотивация - только одно слово, сделал основной план - на получи дополнительно, да еще и задним числом. Одним словом демотивация!
3.Слово "Розничная сетка" - у нашего Руководителя просто отсутствует в понимании
4.Полное отсутствие понимания и взаимодействия со смежными Блоками Банка (Уже Коллеги других Блоков звонят и спрашивают, что у Вас происходит? Почему Все бегут?)
Это очень кратко, но Мы верим в Вас - верим что не все потеряно и все можно исправить, хватит только жестить и унижать нас, требовать невозможного, пытаясь заставить нас прыгнуть выше головы.
Необходимо:
1.Дать новым сотрудникам время и практику, чтоб люди были готовы выйти на фронт и сделать качественную продажу
2.Сделать единую и понятную мотивацию и не менять ее по несколько раз в месяц - да еще и задним числом.
3.Строить розничный бизнес с пониманием и более реальными планами с постепенным увеличением. И не забывать, что у многих городов есть лимит Максимум. Для Вас этого не существует.
4.Договоритесь у себя на Верху о взаимодействии и потом уже транслируйте на нас, МЫ единое целое, а получается что каждый сам по себе и хотят только свои интересы - а виноваты опять МЫ!!!???
Изменено: