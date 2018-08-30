Добрый день! Не понимаю, что происходит в ПСБ? Работаю в прямых продажах здесь уже 2,5 года. Никогда еще такого не было Когда пришла в 11-м году, коллектив был просто на зависть. Работала на тот момент в Москве. Самые лучшие продажники, клевый коллектив, НОРП, куратор... Занимали первые места по офисам, кубок даже выигрывали. Работали в командном духе. На работу, как на праздник! Корпаритивы только сплачивали. Все это так помогало и в выполнении плана, и в наработке клиентской базы.

Сейчас работаю в регионе (перевелась в начале 12-го года). Теперь просто в шоке! Руководство меняется, штат меняется, текучка страшная. Из-за некомпетентности сотрудников теряем клиентов. Планы нереальные. Кто их только придумывает? Премию получить очень сложно. Да и вообще в таком моральном духе работать тяжело, настроения нет. Клиенты недовольны. Как же так? Ведь мы должны бороться за каждого... Политика банка стала странной: "Отжать с сотрудника все за полгода, а далее он нам не нужен". Сама патриот банка, продуктовая политика - супер, но из-за необоснованных требований руководства просто опускаются руки К сожалению!



Админ: До Вас как обстояли дела в регионе?