...говорил нам один из руководителей розницы на вводном тренинге. За чуть больше года работы я имел возможность прочувствовать всю глубину этой фразы. Точнее работу сейлза в Сити и не описать. По сути не важно, выполняешь ты план или нет. Прессинг все равно будет. Именно это и стало причиной моего перехода. А так, в принципе, все очень даже неплохо. За небольшую доплату приличный ДМС. 100% оплата больничных, отпуск 28 рабочих дней, четко построенная система мотивации: продал - получил.

Кстати, в отличие от автора предыдущего отзыва мне удалось договориться на получение бонуса за один из двух последних месяцев.