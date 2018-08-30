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...говорил нам один из руководителей розницы на вводном тренинге. За чуть больше года работы я имел возможность прочувствовать всю глубину этой фразы. Точнее работу сейлза в Сити и не описать. По сути не важно, выполняешь ты план или нет. Прессинг все равно будет. Именно это и стало причиной моего перехода. А так, в принципе, все очень даже неплохо. За небольшую доплату приличный ДМС. 100% оплата больничных, отпуск 28 рабочих дней, четко построенная система мотивации: продал - получил.
Кстати, в отличие от автора предыдущего отзыва мне удалось договориться на получение бонуса за один из двух последних месяцев.
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baraneo • бывший сотрудник
20.11.2012 11:09
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P.S. Научитесь уважать себя, как работника, тогда вас начнет уважать работодатель.
Изменено:
комментарий почитайте.
ну и : 100% оплата больничных, ДМС, мотивация - это тоже по закону обязан?
От страхового стажа, в который включается вся трудовая деятельность человека и считается она по трудовой книжке в календарных днях. Свыше 8 лет страхового стажа – 100% оплата больничного (но не более 34 583 руб.), от 5 до 8 лет – 80%, до 5 лет – 60%."
Вы далеко не студент, уж 8 лет за плечами есть общего стажа работы.
По поводу мотивации: хорошая шутка, Евгений Ваганович Где Вы видели работу в банке без мотивационной составляющей?
ДМС - без комментариев.
ну у меня как бы зарплата была несколько более 34583 рубля. И эту разницу Сити по СВОЕЙ инициативе доплачивал.
Мотивация? есть везде я согласен. но где-то она более прозрачная где то менее.
в Сити ты знаешь на 100% сколько и за какую продажу получишь.
что значит ДМС без комментариев? его дает 100% работодателей? по моему все таки нет.
Администратор:
работал до ноября 2012 года.
в Сити все четко: сделал, посчитали, получил.
причем получил не в конце года а каждый месяц за результаты позапрошлого.
это я и записываю работодателю в плюс.