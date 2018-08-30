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...говорил нам один из руководителей розницы на вводном тренинге. За чуть больше года работы я имел возможность прочувствовать всю глубину этой фразы. Точнее работу сейлза в Сити и не описать. По сути не важно, выполняешь ты план или нет. Прессинг все равно будет. Именно это и стало причиной моего перехода. А так, в принципе, все очень даже неплохо. За небольшую доплату приличный ДМС. 100% оплата больничных, отпуск 28 рабочих дней, четко построенная система мотивации: продал - получил.
Кстати, в отличие от автора предыдущего отзыва мне удалось договориться на получение бонуса за один из двух последних месяцев.
baraneoбывший сотрудник
20.11.2012 11:09
15 комментариев
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ДжинНик
20.11.2012 12:30
Да ладно, отпуск целых 28 дней? smile:o Дааааа, за это можно идти работать в Сити... Автор, а ничего, что по ТК РФ работодатель ОБЯЗАН предоставить отпуск не менее 28 календарных дней в год? Может, еще скажете, что плюс - это то, что зарплату вовремя платят?
P.S. Научитесь уважать себя, как работника, тогда вас начнет уважать работодатель.
baraneo
Автор отзыва
20.11.2012 12:37
я оговорился. не календарных а рабочих т.е. в итоге календарных больше выходит.

Изменено: baraneo - 20.11.2012 12:37
MEN_018
20.11.2012 12:53
Согласен с ДжинНик от части, не надо так напирать ))) А то что автор ставит в " + " работодателю что он обязан соблюдать по закону или " конторку прикроют" считаю не совсем првильно...
baraneo
Автор отзыва
20.11.2012 12:56
MEN_018
комментарий почитайте.
ну и : 100% оплата больничных, ДМС, мотивация - это тоже по закону обязан?
Transer
20.11.2012 21:51
оплата больничных? да обязан по закону
budun
21.11.2012 01:30
baraneo, читаем: "От чего зависит 100% оплата больничного?

От страхового стажа, в который включается вся трудовая деятельность человека и считается она по трудовой книжке в календарных днях. Свыше 8 лет страхового стажа – 100% оплата больничного (но не более 34 583 руб.), от 5 до 8 лет – 80%, до 5 лет – 60%."
Вы далеко не студент, уж 8 лет за плечами есть общего стажа работы.
По поводу мотивации: хорошая шутка, Евгений Ваганович smile:D Где Вы видели работу в банке без мотивационной составляющей?
ДМС - без комментариев.
baraneo
Автор отзыва
21.11.2012 09:24
budun
ну у меня как бы зарплата была несколько более 34583 рубля. И эту разницу Сити по СВОЕЙ инициативе доплачивал.
Мотивация? есть везде я согласен. но где-то она более прозрачная где то менее.
в Сити ты знаешь на 100% сколько и за какую продажу получишь.
что значит ДМС без комментариев? его дает 100% работодателей? по моему все таки нет.

Администратор:
работал до ноября 2012 года.
budun
21.11.2012 10:27
baraneo, согласен, где-то мотивация прозрачная, где-то в конвертах, что еще лучше. Ну а расчет, сколько и за что работник получает, как раз и внедряется для той же самой мотивации, только внутренней.
baraneo
Автор отзыва
21.11.2012 10:39
я не об этом. очень часто распространена ситуация типа: вы работайте, а мы вам потом сколько-то заплатим..... может быть.
в Сити все четко: сделал, посчитали, получил.
причем получил не в конце года а каждый месяц за результаты позапрошлого.
это я и записываю работодателю в плюс.
ДжинНик
21.11.2012 18:11
Если бы еще эти 28 дней отпуска можно взять СРАЗУ - тогда бы это был не банк, а сказка...
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