Ответ банка: Добрый день, Светочк@!



Спасибо за Ваш отклик и мнение о Банке.

Банк «Русский Стандарт» назван порталом Superjob.ru - одним из наиболее авторитетных интернет-ресурсов, посвященных работе - победителем в номинации «Привлекательный работодатель-2012». Победителей в различных номинациях портал Superjob.ru называет ежегодно, по результатам собственного исследования рынка труда и взаимоотношений сотрудников и работодателей, начиная с 2007 года. В этом году анализировались более 600 тысяч компаний-работодателей.



С уважением,

Евгений Мозговой

Банк Русский Стандарт (ЗАО)