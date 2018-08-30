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|Всё просто СУПЕР
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Работаю в банке сравнительно недолго, всего 3 месяца, и в целом зарплатой, отношениями с начальством и непосредственно самой работой довольна. Впечатления от работы пока только положительные, отличный коллектив, девочки, которые работают в банке, уже давно при необходимости всегда помогут советом, а ведущий менеджер Г-ва Елизавета Сергеевна у меня вообще золотко
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Светочк@ • сотрудник
20.11.2012 11:54
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Ответ банка:
Добрый день, Светочк@!
Спасибо за Ваш отклик и мнение о Банке.
Банк «Русский Стандарт» назван порталом Superjob.ru - одним из наиболее авторитетных интернет-ресурсов, посвященных работе - победителем в номинации «Привлекательный работодатель-2012». Победителей в различных номинациях портал Superjob.ru называет ежегодно, по результатам собственного исследования рынка труда и взаимоотношений сотрудников и работодателей, начиная с 2007 года. В этом году анализировались более 600 тысяч компаний-работодателей.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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ЛизочкаСветочка, Вы просто чудо Знаете, поддержу Ваших оппонентов. За плечами 3 года Стандарта, не самых лучших три года. С аттестацией поздравляю (для инфы: сдали Вы ее потому, что Вами нужно закрывать точки, обыгрывают это так, что типа вы достойны работать в банке, на самом деле это формальность), Вас еще ждет следующая, в результате которой Вы: а) ее не сдадите и все остается на своих местах; б) сдадите и все остается на своих местах; в) сдадите, повысят з/п на 2,5 т.р., первый и последний раз повысят
В общепринятом смысле менеджер – это управленец; людьми, процессами – не суть. Как можно называть продавца чего-то менеджером?
Так во многих банках называют рядовых продавцов менеджерами по продажам.