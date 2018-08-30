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Всё просто СУПЕР положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Работаю в банке сравнительно недолго, всего 3 месяца, и в целом зарплатой, отношениями с начальством и непосредственно самой работой довольна. Впечатления от работы пока только положительные, отличный коллектив, девочки, которые работают в банке, уже давно при необходимости всегда помогут советом, а ведущий менеджер Г-ва Елизавета Сергеевна у меня вообще золотко smile:)
Светочк@ • сотрудник
20.11.2012 11:54
Ответ банка:
Добрый день, Светочк@!

Спасибо за Ваш отклик и мнение о Банке.
Банк «Русский Стандарт» назван порталом Superjob.ru - одним из наиболее авторитетных интернет-ресурсов, посвященных работе - победителем в номинации «Привлекательный работодатель-2012». Победителей в различных номинациях портал Superjob.ru называет ежегодно, по результатам собственного исследования рынка труда и взаимоотношений сотрудников и работодателей, начиная с 2007 года. В этом году анализировались более 600 тысяч компаний-работодателей.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
34 комментария
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MEN_018
20.11.2012 12:55
smile:D Испытательный прошли,?! может рано радуетесь.... smile:D
Morfius
20.11.2012 13:18
У меня первые 3 месяца тоже были замечательные. Чем это обернулось потом, я может когда-нибудь и напишу.
Светочк@
Автор отзыва
20.11.2012 19:55
испыталельный срок прошла,аттестацию по окончании испытательного срока прошла успешно,просто кто не хочет работать и зарабатывать конечно сидят и дуются))))у меня с выполнением плана все норм, процент от продаж достаточно удовлетворительный))))просто люди реально думают что в банке им будут платить за красивые глазки))),но это не так, зарплата на прямую зависит от менеджеров, не будете работать не фига и не получите;)
budun
21.11.2012 01:25
Лизочка Светочка, Вы просто чудо smile:) Знаете, поддержу Ваших оппонентов. За плечами 3 года Стандарта, не самых лучших три года. С аттестацией поздравляю (для инфы: сдали Вы ее потому, что Вами нужно закрывать точки, обыгрывают это так, что типа вы достойны работать в банке, на самом деле это формальность), Вас еще ждет следующая, в результате которой Вы: а) ее не сдадите и все остается на своих местах; б) сдадите и все остается на своих местах; в) сдадите, повысят з/п на 2,5 т.р., первый и последний раз повысят
avals1980
21.11.2012 10:17
может я что то не понимаю в работе БРСа, но фраза ".....зарплата на прямую зависит от менеджеров, не будете работать не фига и не получите;) " как то настораживает... Так от чего все таки зависит з/п - от выполнения плана или все таки, от менеджера? И причем тут менеджер, если автор так ударно работает? А вообще, со стороны, детский сад прямо smile:) Сразу видно, розовые очки от того, что просто можно подругам сказать, что работаешь в банке, еще не довелось снять
budun
21.11.2012 10:34
avals1980, автор имела ввиду себя под менеджером. Там эволюция не хуже, чем по Дарвину: менеджер - ведущий менеджер - старший менеджер - язабылкемябылсам менеджер и т.д. smile:D
Uff6ff
21.11.2012 10:48
budun, мне кажется, мы чего-то недопонимаем.
В общепринятом смысле менеджер – это управленец; людьми, процессами – не суть. Как можно называть продавца чего-то менеджером?
Morfius
21.11.2012 11:57
Цитата
В общепринятом смысле менеджер – это управленец; людьми, процессами – не суть. Как можно называть продавца чего-то менеджером?

Так во многих банках называют рядовых продавцов менеджерами по продажам.
avals1980
21.11.2012 14:38
Цензура в действии. Что ж тогда положительный отзыв то не засчитан, девочка так старалась...или не девочка...или не стараалась...или ...или ...или ???
Morfius
21.11.2012 14:49
Может просто перестаралась по доброте душевной smile:)
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