Вопрос о работе встал в конце августа. Проработав долгое время неофициально в одной организации душа требовала официальной работы в другой области. По личным обстоятельствам требовался график два через два. Просмотрела кучу вакансии на hh, поотправляла везде резюме.

Позвонили из нескольких мест, пригласили на собеседование. Все вакансии были связаны с продажами по телефону.

Первое собеседование в Альфа-банке. Пришла, заполнила анкету, потом поговорила с девушкой. Расстроило то, что в анкете писала то же самое, что было уже сказано в резюме, а потом еще и девушка то же самое переспрашивала. Потом девушка попросила ей что-нибудь продать. В конце сказала, что я прошла, готова ли я пройти на след. этап. Я сказала, что есть еще пару собеседований, я бы перезвонила.

Сходила еще на несколько собеседований - везде предлагали оклад гораздо меньше - от минус 6 до минус 10 тысяч, а в проценты я никогда не верила. Так что я перезвонила девушке и сказала, что согласна.

Второй этап - групповое интервью. Отсеивали на всех этапах открыто, кроме последнего. После него сказали, что позвонят тем, кто прошел. Никакой не тактичности в этом не увидела. Мне перезвонили и следующим этапом стало обучение - 4 дня по 9 часов и в пятницу экзамен. Обучение как по мне, так было затянуто, было много бесполезной информации. Но в целом интересно.

Экзамен сдавала в пятницу, результат обещали на след. неделе, по итогам проверки СБ.



Мне позвонили, на след. день оформили, через день вышла на работу. Работаем два через два, график не меняют, никого не задерживают. Вопросы встали с бонусами - сначала обещали одни, потом другие, потом третьи... Но вот сейчас вроде все устаканилось. Единственное бонусы за октябрь я получу в декабре (так что пока не могу сказать, на чем же дело успокоилось). Саму зарплату выплачивают вовремя, без задержек и в полном объеме - какую обещали, такую и платят.

И где-то еще читала про невыполнимые планы - они выполнимы. Вопрос, наверно, в таланте, везении, природном даре. Не знаю в чем. План за октябрь я перевыполнила в 2,5 раза (но нас таких трое, остальные выполнили план раза в полтора больше, либо просто выполнили, только двое его не выполнили). В ноябре с планом также все хорошо. Причем самое приятное - от выполнения плана твой оклад не зависит, только бонусы.



Так что самое не приятное в работе в Альфа-банке на данный момент является история с бонусами, хотя и ее в принципе можно перетерпеть, если они придут в полном объеме, как обещают сейчас и больше ничего не изменится.