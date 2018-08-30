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Вопрос о работе встал в конце августа. Проработав долгое время неофициально в одной организации душа требовала официальной работы в другой области. По личным обстоятельствам требовался график два через два. Просмотрела кучу вакансии на hh, поотправляла везде резюме.
Позвонили из нескольких мест, пригласили на собеседование. Все вакансии были связаны с продажами по телефону.
Первое собеседование в Альфа-банке. Пришла, заполнила анкету, потом поговорила с девушкой. Расстроило то, что в анкете писала то же самое, что было уже сказано в резюме, а потом еще и девушка то же самое переспрашивала. Потом девушка попросила ей что-нибудь продать. В конце сказала, что я прошла, готова ли я пройти на след. этап. Я сказала, что есть еще пару собеседований, я бы перезвонила.
Сходила еще на несколько собеседований - везде предлагали оклад гораздо меньше - от минус 6 до минус 10 тысяч, а в проценты я никогда не верила. Так что я перезвонила девушке и сказала, что согласна.
Второй этап - групповое интервью. Отсеивали на всех этапах открыто, кроме последнего. После него сказали, что позвонят тем, кто прошел. Никакой не тактичности в этом не увидела. Мне перезвонили и следующим этапом стало обучение - 4 дня по 9 часов и в пятницу экзамен. Обучение как по мне, так было затянуто, было много бесполезной информации. Но в целом интересно.
Экзамен сдавала в пятницу, результат обещали на след. неделе, по итогам проверки СБ.
Мне позвонили, на след. день оформили, через день вышла на работу. Работаем два через два, график не меняют, никого не задерживают. Вопросы встали с бонусами - сначала обещали одни, потом другие, потом третьи... Но вот сейчас вроде все устаканилось. Единственное бонусы за октябрь я получу в декабре (так что пока не могу сказать, на чем же дело успокоилось). Саму зарплату выплачивают вовремя, без задержек и в полном объеме - какую обещали, такую и платят.
И где-то еще читала про невыполнимые планы - они выполнимы. Вопрос, наверно, в таланте, везении, природном даре. Не знаю в чем. План за октябрь я перевыполнила в 2,5 раза (но нас таких трое, остальные выполнили план раза в полтора больше, либо просто выполнили, только двое его не выполнили). В ноябре с планом также все хорошо. Причем самое приятное - от выполнения плана твой оклад не зависит, только бонусы.
Так что самое не приятное в работе в Альфа-банке на данный момент является история с бонусами, хотя и ее в принципе можно перетерпеть, если они придут в полном объеме, как обещают сейчас и больше ничего не изменится.
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Black_cat • сотрудник
21.11.2012 16:00
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Ответ банка:
Добрый день, Black_cat!
Бонусы стандартно выплачиваются через месяц, это связано с тем, что их надо корректно рассчитать и передать к начислению. Желаем Вам дальнейшего развития и достижения поставленных целей.
С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
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Изменено:
_ Саму зарплату выплачивают вовермя, без задержек и в полном объеме - какую обещали, такую и платят. _ ....... что значит какую обещали ?! , она у вас должна в трудовом договоре четко быть прописана!!!
_ Вопросы встали с бонусами - сначала обещали одни, потом другие, потом третьи.._ но при этом меня все устраивает и я ...счастлива.
_И где-то еще читала про невыполнимые планы - они выполнимы_ почитайте отзывы...гляди вас с таким " рвением " могут перевести на точку где не то что клиент...Муха за целый день не пролетит.
_Причем самое приятное - от выполнения плана твой оклад не зависит_ скажите пожалуйста какое соотношения оклад/премия?! 50/50 или 20/80 ?! Слышал продажникам ставят оклада вообще мизерные остальное - бонусы....
Не знаю как в Москве, а в регионе у сотрудников на точке оклад 7.т.р., остальное бонусы.
" _ Саму зарплату выплачивают вовермя, без задержек и в полном объеме - какую обещали, такую и платят. _ ....... что значит какую обещали ?! , она у вас должна в трудовом договоре четко быть прописана!!!" - она прописана. Под обещали подразумевалось:
- что она приходит именно та, которая написана в трудовом, без каких либо задержек. И ту сумму, которую озвучивали на собеседованиях в трудовом договоре и прописали.
" _ Вопросы встали с бонусами - сначала обещали одни, потом другие, потом третьи.._ но при этом меня все устраивает и я ...счастлива." - меня все устраивает, просто потмоу что я считаю, что рано кричать, что все плохо, пока они еще не пришли. С ними было много вопросов, возможно, потому что новое отделение. Это было не приятно, а по скольку с планом у меня все было черезмерно хорошо, я на этом слегка потеряла. Но пока они не пришли - считаю предмет обсуждения пустой)
"_И где-то еще читала про невыполнимые планы - они выполнимы_ почитайте отзывы...гляди вас с таким " рвением " могут перевести на точку где не то что клиент...Муха за целый день не пролетит." - У нас бывают разные базы, бывате все так и рвутся, бывают ну никто не хочет. Но за месяц МИНИМУМ на план нарабатываешь. Есть исключительные люди, которые перевыполняют намного. И все зависит, не только от клиентов, но и от того, кто продает.
"_Причем самое приятное - от выполнения плана твой оклад не зависит_ скажите пожалуйста какое соотношения оклад/премия?! 50/50 или 20/80 ?! Слышал продажникам ставят оклада вообще мизерные остальное - бонусы.... " - в этом действительно проблемма - я писала об этом выше. Я ходила в несколько мест на собеседования и на данный момент по Москве у Альфа-банка лучшее предложение на данный график и данную работу. Если брать бонусы, из рассчета плана (тоесть вы ничего не перевыполнили), то они составят 1/4 оклада. Получается оклад составляет основной заработок, а бонусы приятный бонус(немного тавтологии)). С моим везением в октябре, в декабре мне должны прийти бонусы равные моему окладу.
"что она приходит именно та, которая написана в трудовом, без каких либо задержек. И ту сумму, которую озвучивали на собеседованиях в трудовом договоре и прописали. "
- Фантастика. всегда считал, что НДФЛ 13% удерживать должны" Т.е. в трудовом договоре оклад должен быть больше, чем "на руки" на 13%.
" Вопросы встали с бонусами - сначала обещали одни, потом другие, потом третьи.._ но при этом меня все устраивает и я ...счастлива."
- указанного совсем не понимаю. Они так же в Трудовом договоре ( как правило с отсылкой на положение о премировании и т.д.) оговариваются.
Изменено:
была на собеседовании и как то этот вопрос не затрунули....