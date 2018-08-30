Начну свою историю. Дело было в мае... Прошла два собеседования в этот банк на должность Менеджера по зарплатным проектам: 1. зам по корп. продажам, 2. заместитель управляющего розничными продажами (если не ошибаюсь). Собеседования прошли вполне адекватно, тактичные руководители, настрой доброжелательный... Далее, самое важное - трудоустройство. Вот привели меня и оставили в кабинете, где находились работники отдела кадров две женщины, одной из которых, судя по наличию "животика", в декрет уж пора. Я заполнила все необходимые док-ты, далее принялась изучать большой объем информации о банке, корпоративной культуре и т.д. Мало того, что они не стеснялись, обсуждать при мне насущные проблемы, так еще и коллег принялись обсуждать что "мол та молодуха опоздала на пять минут, видимо она в тесных отношениях с руководителем".

В общем, слушала я это час-полтора, не выдержала, говорю, все я прочитала. Так те решили проверить мои знания... ответила я не на все вопросы... Они принялись нагло меня унижать, шутливые подколочки... как же все-таки потенциальная власть портит некоторых людей.

Быть может, они проверяли меня на зуб или еще что, но всё должно быть в меру своих полномочий.

В общем, я не долго думая забрала трудовую и ушла. И ни о чем не жалею.



Админ: Как именно Вас унижали?