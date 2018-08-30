Этот банк для тех, кто хочет либо заработать, либо получить опыт. Ну да, в первые 2-3 месяца придется поработать за копейки, но все, за что вы работаете в начале, все равно идет вам в премию с 3-4 месяца. А где вы видели по-другому? Будете стараться, выполнять объемы - и оклад можно себе повысить. Не понимаю тех людей, которые идут и ждут, что будут целый день попу квадратиком точить сидя на стуле и ковыряясь в носу. Как сначала устраиваются на работу, а потом возмущаются от своих обязанностей! Для одаренных: активное привлечение клиентов, для МПФУ обзвон и создание базы, выполнение планов, которые перед тобой ставят, оформление доп. услуг, раздача листовок, отчетность перед начальством. Захочешь денег и клиентов - будешь возле ТЦ ловить!