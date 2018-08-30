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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Этот банк для тех, кто хочет либо заработать, либо получить опыт. Ну да, в первые 2-3 месяца придется поработать за копейки, но все, за что вы работаете в начале, все равно идет вам в премию с 3-4 месяца. А где вы видели по-другому? Будете стараться, выполнять объемы - и оклад можно себе повысить. Не понимаю тех людей, которые идут и ждут, что будут целый день попу квадратиком точить сидя на стуле и ковыряясь в носу. Как сначала устраиваются на работу, а потом возмущаются от своих обязанностей! Для одаренных: активное привлечение клиентов, для МПФУ обзвон и создание базы, выполнение планов, которые перед тобой ставят, оформление доп. услуг, раздача листовок, отчетность перед начальством. Захочешь денег и клиентов - будешь возле ТЦ ловить!
alena28 • сотрудник
21.11.2012 23:17
Ответ банка:
Добрый день, Алена,

Спасибо за Ваш отзыв. Я совершенно согласна с Вами: если Вы хотите заработать, то в нашем Банке есть все возможности для этого. Не сидите на одном месте - «не ждите у моря погоды», будьте активны и позитивны. И все получится!

Удачи Вам и успехов!

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
8 комментариев
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Morfius
22.11.2012 08:49
Цитата
первые 2-3 месяца придется поработать за копейки, но все за что вы работаете в начале все равно идет вам в премию с 3-4 месяца. а где вы видели по другому?

Верьте - не верьте, но бывает по-другому. Это когда отработал месяц и тут же получил бонус за него, а не ждёшь месяцами, когда тебе посчитают.
Например, так делают в банке Траст, в Юниаструме. Банки не из самых самых, но даже у них построено нормально в этом плане.
В очередной раз убеждаюсь, что у хомяка много пантов, а на деле - тьфу.

Цитата
Для одаренных: активное привлечение клиентов, для МПФУ обзвон и создание базы, выполнение планов которые перед тобой ставят, оформление доп. услуг, раздача листовок, отчетность перед начальством.


Для одарённых?! Перестаньте! Никакого дара тут не нужно, чтобы тупо стоять и раздавать рекламу. Тут нужен всего лишь терпение, железные нервы, чтобы в снег, в дождь, в мороз раздавать эти долбаные листовки, клеить объявления. Особенно романтично клеить в мороз, когда клей замерзает, не успеешь его из тюбика выдавить.

Цитата
Захочешь денег и клиентов будешь возле ТЦ ловить!

Я перефразирую вашими же словами: Захочешь денег - будешь их 3 месяца ждать. А если увольняться, то за 3 месяца работы фигу получишь.
И это вы называете работой для одарённых? Вам подсунули дерьмо на палочке (простите), а вы не можете расчухать этой вонищи.
Мозги промывают хорошо, но только не надолго. smile:D Даже до самого глупого быстро доходит, что к чему smile:D
MEN_018
22.11.2012 10:30
Morfius и опять + 1 !! Согласен. Всегда думал что работа для одаренных " Раздача листовок " и " ловля клиентов" это работа для стдунтов , которые в свободное от работы время не пьют пиво а хотят заработать себе на новый мобильный, но ни как не люди с образованием и опытом работы. Всегда смотрю на этих " клейщиков листовок " с сожалением.
_оформление доп. услуг_ называйте вещи своими именами....Обманывание клиентов и впаривание ненужных страховок и коммисий...за что клиенты потом наверное проклянают вас не один день...
evlampa
22.11.2012 11:38
да уж,раздавать листовки у ТЦ это для особо одаренных smile:D
alena28
Автор отзыва
22.11.2012 15:15
Миллион комментов людей, которые устраиваясь в хоум кредит на определенные условия начинают потом ныть. Как так можно, устраиваться и не понимать что тебе придется делать, а потом начинать плеваться. Слова для одаренных означают что нужно прочитать и поинтересоваться как ты будешь работать, чтобы потом волосы на себе не рвать. И особенности этой работы я и перечислила, чтобы все "одаренные" может глаза свои разули. И не приходили сначала пачками на работу, а потом целый день ныли под ухо удивляясь от своих обязанностей. А по поводу з/п там Юниаструм и Траст... может и есть 2 штуки... но простите в нашем городе они уж как то совсем в жопе. Дальше двигаемся по листовкам, опять же, успокойтесь, какой снег?! какой дождь и какой клей?! Может где то в Москве таким кощунством и занимаются, но например у нас с этим проще, в зимнюю пору раздача листовок происходит ну дней наверно 12 которые делятся на сотрудников на весь месяц и то в тц, и уж постоять пол часа за весь месяц 5 дней для меня не составляет труда. И для комментария свыше открою вам большой секрет, люди с опытом и сидят либо в БО либо в бек-офисе, а не клеят листовки, а те кто клеят листовки и есть либо только что окончившие институт либо еще студенты. По поводу доп. услуг, да соглашусь с вами, а где вы видели хоть один банк, который кредитует наличку и потреб без страховок??? Планы стоят хоть у хомяка, хоть у русского, хоть у альфа... И все впаривают и навязывают, а как вы хотели это торговля. А возьмите любой магазин техники, и там впаривают, еще и какой нибудь долго хранящийся товар вам втюхают. Для того и нужны продавцы))) Это не секрет, что всем этим придется заниматься, и совсем не пытаюсь я убедить что все так радужно.Кто-то и официантом работает, а вот я например брезгую от вытирания обплеванных столов за другими людьми. У каждого свое. просто вопрос состоит в готовности и в понимании выполнения всего этого. Зато теперь, поработав в хоме, впаривая, втюхивая, названивая у меня появилась возможность перейти в офис крупного банка, на должность выше и сидеть в банковском офисе и заниматься операционной работой. У меня например не было возможности чтобы меня посадили в 18 лет в офис, зато теперь в 23 я сама туда сяду и буду не обламываться, а вы плюйте дальше, может мама с папой куда пристроят.Если конечно пристроят, то это очень хорошо, у меня такой возможности не было.

Изменено: alena28 - 22.11.2012 15:34
alena28
Автор отзыва
22.11.2012 21:22
Оу, ну да... все работы сахар))) Лучше за собой следите, а не за мной куда я пересаживаюсь. Советом и отзывом поделились бы, а не засирали и ёрничили над чужими.Поверьте, обосрать можно каждый коммент. Люди сюда заходят для того, чтобы отзывы о банках почитать, но уж не как не угорать над спорами на форуме. И если вы так и не поняли, то слово "одаренный" в подтексте означает соискателей, которые так и не понимая своих обязанностей устраиваются на работу, а потом как так... вот печаль, листовки раздавать... И для меня намного лучше быть операционисткой нежели ткаться по магазинам на потребе или сидеть на стойках в ТЦ. Да, и смысл моего сообщения совсем не в том, что бы всем рассказать какая я умница разумница (никто и знать меня не знает). Я просто хочу донести до людей, чтобы сначала они осознавали чем будут заниматься, а потом уже исходя из своих желаний устраивались или же нет. И что даже после листовок если есть желание можно идти дальше.

Изменено: alena28 - 22.11.2012 21:23
alena28
Автор отзыва
22.11.2012 21:35
P.S. Перейти в банк меня уже пригласили, я прохожу обучение и дорабатываю оставшиеся 2 недели в хомяках. Дальнейшее придирание к словам в данных комментариях в целом считаю нецелесообразным и не к чему не приводящим. Только грязь разводить.
MEN_018
23.11.2012 10:01
Там скорее всего обучение проходит бесплатно..так сказать вы дорабатывайте 2 недели на своем прежнем месте а у нас проходите обучение ( не олпачиваемое) по результату которого вы сдадите кучу тестов ( все какие можно, наверное только не на беременость ) и мы посмотрим...может и в шат-то вас оформлять не надо- так сказать Вы нам не подходите... smile:D
MEN_018
23.11.2012 10:03
smile:crazy: ......Хотя может и на беременость скоро введут тест при приеме на работу...вдруг вы устраивайтесь отсидеться и в декрет уйти )))
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