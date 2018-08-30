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|Этот банк для тех, кто хочет либо заработать, либо получить опыт. Ну да, в первые 2-3 месяца придется поработать за копейки, но все, за что вы работаете в начале, все равно идет вам в премию с 3-4 месяца. А где вы видели по-другому? Будете стараться, выполнять объемы - и оклад можно себе повысить. Не понимаю тех людей, которые идут и ждут, что будут целый день попу квадратиком точить сидя на стуле и ковыряясь в носу. Как сначала устраиваются на работу, а потом возмущаются от своих обязанностей! Для одаренных: активное привлечение клиентов, для МПФУ обзвон и создание базы, выполнение планов, которые перед тобой ставят, оформление доп. услуг, раздача листовок, отчетность перед начальством. Захочешь денег и клиентов - будешь возле ТЦ ловить!
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alena28 • сотрудник
21.11.2012 23:17
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Ответ банка:
Добрый день, Алена,
Спасибо за Ваш отзыв. Я совершенно согласна с Вами: если Вы хотите заработать, то в нашем Банке есть все возможности для этого. Не сидите на одном месте - «не ждите у моря погоды», будьте активны и позитивны. И все получится!
Удачи Вам и успехов!
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Верьте - не верьте, но бывает по-другому. Это когда отработал месяц и тут же получил бонус за него, а не ждёшь месяцами, когда тебе посчитают.
Например, так делают в банке Траст, в Юниаструме. Банки не из самых самых, но даже у них построено нормально в этом плане.
В очередной раз убеждаюсь, что у хомяка много пантов, а на деле - тьфу.
Для одарённых?! Перестаньте! Никакого дара тут не нужно, чтобы тупо стоять и раздавать рекламу. Тут нужен всего лишь терпение, железные нервы, чтобы в снег, в дождь, в мороз раздавать эти долбаные листовки, клеить объявления. Особенно романтично клеить в мороз, когда клей замерзает, не успеешь его из тюбика выдавить.
Я перефразирую вашими же словами: Захочешь денег - будешь их 3 месяца ждать. А если увольняться, то за 3 месяца работы фигу получишь.
И это вы называете работой для одарённых? Вам подсунули дерьмо на палочке (простите), а вы не можете расчухать этой вонищи.
Мозги промывают хорошо, но только не надолго. Даже до самого глупого быстро доходит, что к чему
_оформление доп. услуг_ называйте вещи своими именами....Обманывание клиентов и впаривание ненужных страховок и коммисий...за что клиенты потом наверное проклянают вас не один день...
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