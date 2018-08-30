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Неоплата переработок не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, в связи с чем в Санкт-Петербургском РЦ не оплачивают переработки? Сотрудники вынуждены постоянно выходить на переработки в свои выходные дни, т.к. нехватка сотрудников.
Но при этом переработки никак не оплачиваются! smile:evil: Если банк не в состоянии справиться с "текучкой" кадров и "удержать" сотрудников, так хотя бы оплачивали переработки, как полагается по закону!
Ankaiva • сотрудник
22.11.2012 15:44
Ответ банка:
Здравствуйте,

Не имея полной информации, я не могу прокомментировать Ваш пост. Вышлите мне, пожалуйста, подробности на электронный адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
23 комментария
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MEN_018
22.11.2012 16:00
А где же энтузиазм ?!
Ankaiva
Автор отзыва
22.11.2012 16:02
Вы предлагаете работать за идею?)
Morfius
22.11.2012 16:10
Да это не мы предлагаем smile:)
Вам что не говорили, что выполнение плана превыше всего и вы должны показать, что вы командный игрок?
Ankaiva
Автор отзыва
22.11.2012 16:23
Ох, что только нам не говорили!!! Только всему должен быть предел! И все должно оплачиваться, тем более переработки!

Изменено: Ankaiva - 22.11.2012 16:25
Pennywice
22.11.2012 16:30
Ankaiva, скажите, а перед тем как соглашаться на переработки и идти на них, вы задали руководство вопрос о том, будет ли это оплачиваться? Если вы даже не удосужились поинтересоваться этим, то нет смысла сейчас говорит о том, что обманули, не заплатили. Можно задать встерчный вопрос - а на основании чего должны платить то? smile:)
Morfius
22.11.2012 16:30
Я помню, мой бывший офис в один прекрасный момент не выполнял план. Всем сотрудникам было предложено в выходные выйти и раздавать рекламу.
Так длилось около месяца. Потом один сотрудник взял и отказался, мотивируя это тем, что уже месяц семью видит 4 раза в месяц. На что ему было сказано:"Все выходят, а ты особенный? Ты что лучше других? Мы команда и не думай противопоставлять себя команде".
А он взял и не вышел в выходной.
Как вывод: Предела нет и не будет, пока мы его сами не создадим.
MEN_018
22.11.2012 16:42
Один раз тоже предложили выйти помочь Бэк офису в выходной, так мы пока не увидили бумагу что данный день будет оплачен в 2 размере ( непосредственно свою ФИО в списке ) сказали что у нас свои планы, когда увидили завезированный документ дали согласие. так что тут одиними обещаниями сыт не будешь !!
Ankaiva
Автор отзыва
22.11.2012 16:44
Pennywice, а на основании чего платить не должны, если это переработка???
Тут дело в другом, когда звонит НГП и умоляет выйти, т.к. точка не перекрыта, потому что некому работать...
Отказать? Можно раз, два, но не постоянно. В итоге, не согласие выйти приведет к плохим отношениям с руководителем, согласие - к неоплачиваемым переработкам.
Pennywice
22.11.2012 16:49
Ankaiva, пока у вас будет такое безалаберное отношение к собственному времени (а следовательно и деньгам), вы так и будете дальше работать за "спасибо". Или даже и без такового.
Ankaiva
Автор отзыва
22.11.2012 16:59
Pennywice, вы меня знать не знаете, а позволяете себе подобный тон! Если вы не понимаете суть вопроса, тогда не стоит и отвечать.
Я задала конкретный вопрос и надеюсь на объективный аргументированный ответ сотрудников отдела персонала.
А бессмысленная демагогия тут ни к чему!
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