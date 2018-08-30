Добрый день!

Скажите, пожалуйста, в связи с чем в Санкт-Петербургском РЦ не оплачивают переработки? Сотрудники вынуждены постоянно выходить на переработки в свои выходные дни, т.к. нехватка сотрудников.

Но при этом переработки никак не оплачиваются! Если банк не в состоянии справиться с "текучкой" кадров и "удержать" сотрудников, так хотя бы оплачивали переработки, как полагается по закону!