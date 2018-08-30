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|Неоплата переработок
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Скажите, пожалуйста, в связи с чем в Санкт-Петербургском РЦ не оплачивают переработки? Сотрудники вынуждены постоянно выходить на переработки в свои выходные дни, т.к. нехватка сотрудников.
Но при этом переработки никак не оплачиваются! Если банк не в состоянии справиться с "текучкой" кадров и "удержать" сотрудников, так хотя бы оплачивали переработки, как полагается по закону!
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Ankaiva • сотрудник
22.11.2012 15:44
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Не имея полной информации, я не могу прокомментировать Ваш пост. Вышлите мне, пожалуйста, подробности на электронный адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Вам что не говорили, что выполнение плана превыше всего и вы должны показать, что вы командный игрок?
Изменено:
Так длилось около месяца. Потом один сотрудник взял и отказался, мотивируя это тем, что уже месяц семью видит 4 раза в месяц. На что ему было сказано:"Все выходят, а ты особенный? Ты что лучше других? Мы команда и не думай противопоставлять себя команде".
А он взял и не вышел в выходной.
Как вывод: Предела нет и не будет, пока мы его сами не создадим.
Тут дело в другом, когда звонит НГП и умоляет выйти, т.к. точка не перекрыта, потому что некому работать...
Отказать? Можно раз, два, но не постоянно. В итоге, не согласие выйти приведет к плохим отношениям с руководителем, согласие - к неоплачиваемым переработкам.
Я задала конкретный вопрос и надеюсь на объективный аргументированный ответ сотрудников отдела персонала.
А бессмысленная демагогия тут ни к чему!