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|Хуже некуда
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Меня тоже угораздило несколько лет поработать в этом гадюшнике. Решение о приеме на работу приняли быстро, похоже за прошедшие годы здесь ничего не поменялось. Соцпакет отсутствует как явление, корпоративы за собственные деньги. Жесточайшая экономия на всем, техника скорее мертва, чем жива, по виду, так собрана на ближайшей помойке. Условий для сотрудников никаких, текучка жуткая. Сотрудники в основном приезжие. Не коллектив, а террариум. Общая квалификация руководящего состава ниже среднего. Не вздумайте себя унижать работой в этом банке. Опыта не получите, а нервы себе угробите, а в итоге вас все равно выживут. Так что вывод один - зря потраченное время.
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симпотяга • бывший сотрудник
23.11.2012 00:25
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Но вот персонал конечно, так скажем, не весь компетентный.Более того, задолбали сажать новичков сразу на клиентов - сидят тупят по 15минут деньги списывают, дергая коллег.
Изменено:
так средний стаж работы сотрудников там составляет 5-6 мес., если , конечно, сотрудница не уходит в декрет. так, что чему тут удивляться. набрать компетентных сотрудников, а тем более, удержать их, на предлагаемых ими условиях ой как сложно. да и в принципе никто и не пытается. сотрудников администрация держит за быдло, относится соответственно. так что все кто мог, давно сбежали из этого банчка. на моей памяти команда успела за год поменяться 3 раза. А телефон городской только у руководства , но я об этом уже писал. те новички, про которых Вы пишите, сами себе не рады, их набирают без опыта, обучением себя банк не утруждает, а когда они пытаются что-либо уточнить их просто посылают. а вот выяснить кто виноват в том, что клиент написал очередную жалобу, это администрация обожает, столкнет лбами все возможные подразделения, с интересом полюбуется на грызню сотрудников, а потом найдет стрелочника.
Насчет корпоративов - номинально их нет, но общий проводится для сотрудников, себя зарекомендовавших, это я знаю на 100%.
Руководство и коллектив зависят от офиса и порядков в нем, и если коллектив состоит из вечно недовольных, тогда и будет царить сумбур и уныние.
Про розыгрыш чуть не ежемесячный планшетов и прочего тоже позабыли немного, не так ли? Такое, насколько я знаю, мало где практикуется.
"потом найдет стрелочника"
не это ли является основным фактором для негатива...
Изменено:
Я объективно рассказал что мне обещали при трудоустройстве и что вышло на самом деле. Думаю, что принимающие решение о трудоустройстве в банк должны понимать на что соглашаются.
Розыгрыши планшета и карточек уюттера на 500р. проводятся, но только для сотрудников привлекших наибольшее количество вкладов, либо впаривших клиентам наибольшее количество доп. услуг. В других банках награждают всех сотрудников банка по итогам работы за год или квартал. Не спорю, впарить ненужные клиентам услуги или привлечь деньги во вклады, с подарками для клиентов в виде полотенца или пачки чая - это большое искусство, достойное награды
Что касается корпоративов, то за те годы, что я работал в банке, они проводились исключительно за счет сотрудников. Ушел я из банка еще осенью, но от бывших коллег знаю, что на этот раз банк разорился на корпоратив для избранных - по схеме участвуют начальники, замы, несколько лизунов 5 точки начальников и еще избранные клиенты. Вот такое и правда практикуется, к счастью, только в избранных банках.
Для избранных корпоратив - это да, не совсем хорошо, но оно того стоило. Да и избранные "лизуны" как лошади вкалывали.
Относительно "ненужных" услуг - банк этим вообще номинально занимается, если с вашей тз смотреть. Вопрос к тому, что система премирования не зависит особо от страховки, а это сейчас вполне реальный и ощутимый бич во всех банках, не так ли?
И розыгрыши - да, для лучших. А вам хочет работать и быть в числе серой массы? Лидеры награждаются техникой и картами, остальные только картами, вполне достойно, если учесть вполне удовлетворительный уровень зп, относительно банковской сферы того же круга.
И насчет сотрудников - это уже чистая случайность, если у вас приезжих было много( хотя что плохого в этом понять не могу).
Изменено:
А кто-то вообще ничем. И рады бы но руководство считает так. А всем бы хотелось премии хоть чуть чуть. Мы же тоже люди.