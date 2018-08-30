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Хуже некуда плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Меня тоже угораздило несколько лет поработать в этом гадюшнике. Решение о приеме на работу приняли быстро, похоже за прошедшие годы здесь ничего не поменялось. Соцпакет отсутствует как явление, корпоративы за собственные деньги. Жесточайшая экономия на всем, техника скорее мертва, чем жива, по виду, так собрана на ближайшей помойке. Условий для сотрудников никаких, текучка жуткая. Сотрудники в основном приезжие. Не коллектив, а террариум. Общая квалификация руководящего состава ниже среднего. Не вздумайте себя унижать работой в этом банке. Опыта не получите, а нервы себе угробите, а в итоге вас все равно выживут. Так что вывод один - зря потраченное время.
симпотягабывший сотрудник
23.11.2012 00:25
13 комментариев
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MEN_018
23.11.2012 09:51
Название-то какое- СберКред Банк.....уж лучше бы придумали что-то поорегинальнее...РусСтандаМДОТПГУтАИмпеВбТ25Кред Банк. smile:D
симпотяга
Автор отзыва
24.11.2012 10:33
что тут еще можно добавить. написал как есть. техника допотопная, постоянно висит, обслуживать клиентов невозможно. в руководстве отсутствует взаимопонимание. ни один вопрос невозможно решить конструктивно, только через скандал. обстановка такая - кто кого переорет, тот и прав. при трудоустройстве обещали соц пакет, оплату питания. на деле его нет: страховки нет, на "бесплатное" питание выдают талоны в соседнее кафе, где можно есть бизнес-ланч, но за свои деньги. мобильную связь и ГСМ не компенсируют, при этом внутри банка только местная связь, телефоны с возможностью звонить в город, только у руководства. нужно решить рабочий момент - у тебя на это твой мобильный. зарплаты - ниже рынка. при таких накладных расходах работаешь только на ГСМ и телефонию, ну еще чуть остается чтоб не протянуть ноги. обстановка очень нервная, стабильности нет.
ad2003
24.11.2012 18:36
Для администратора !! В в теме тому все предельно понятно !!
720
23.12.2012 20:51
Хм. Странно, я клиент и в Сберкреде ч-л висло только ОДИН раз за посещений 10-15. И сотрудники вежливые. По телефону городскому звонили из ДО.
Но вот персонал конечно, так скажем, не весь компетентный.Более того, задолбали сажать новичков сразу на клиентов - сидят тупят по 15минут деньги списывают, дергая коллег.

Изменено: 720 - 23.12.2012 20:54
симпотяга
Автор отзыва
23.12.2012 21:54
to 720
так средний стаж работы сотрудников там составляет 5-6 мес., если , конечно, сотрудница не уходит в декрет. так, что чему тут удивляться. набрать компетентных сотрудников, а тем более, удержать их, на предлагаемых ими условиях ой как сложно. да и в принципе никто и не пытается. сотрудников администрация держит за быдло, относится соответственно. так что все кто мог, давно сбежали из этого банчка. на моей памяти команда успела за год поменяться 3 раза. А телефон городской только у руководства , но я об этом уже писал. те новички, про которых Вы пишите, сами себе не рады, их набирают без опыта, обучением себя банк не утруждает, а когда они пытаются что-либо уточнить их просто посылают. а вот выяснить кто виноват в том, что клиент написал очередную жалобу, это администрация обожает, столкнет лбами все возможные подразделения, с интересом полюбуется на грызню сотрудников, а потом найдет стрелочника.
RollandDeschain
07.01.2013 11:41
Кто хочет и может работает и развивается, кто нет - делает то же, что и автор.
Насчет корпоративов - номинально их нет, но общий проводится для сотрудников, себя зарекомендовавших, это я знаю на 100%.
Руководство и коллектив зависят от офиса и порядков в нем, и если коллектив состоит из вечно недовольных, тогда и будет царить сумбур и уныние.
Про розыгрыш чуть не ежемесячный планшетов и прочего тоже позабыли немного, не так ли? Такое, насколько я знаю, мало где практикуется.

"потом найдет стрелочника"
не это ли является основным фактором для негатива...

Изменено: RollandDeschain - 07.01.2013 11:44
симпотяга
Автор отзыва
07.01.2013 23:12
to RollandDeschain
Я объективно рассказал что мне обещали при трудоустройстве и что вышло на самом деле. Думаю, что принимающие решение о трудоустройстве в банк должны понимать на что соглашаются.

Розыгрыши планшета и карточек уюттера на 500р. проводятся, но только для сотрудников привлекших наибольшее количество вкладов, либо впаривших клиентам наибольшее количество доп. услуг. В других банках награждают всех сотрудников банка по итогам работы за год или квартал. Не спорю, впарить ненужные клиентам услуги или привлечь деньги во вклады, с подарками для клиентов в виде полотенца или пачки чая - это большое искусство, достойное награды smile:D

Что касается корпоративов, то за те годы, что я работал в банке, они проводились исключительно за счет сотрудников. Ушел я из банка еще осенью, но от бывших коллег знаю, что на этот раз банк разорился на корпоратив для избранных - по схеме участвуют начальники, замы, несколько лизунов 5 точки начальников и еще избранные клиенты. Вот такое и правда практикуется, к счастью, только в избранных банках.
RollandDeschain
08.01.2013 13:24
У меня достаточно знакомых, которые трудятся в этом банке, так что я вполне в курсе кухни.
Для избранных корпоратив - это да, не совсем хорошо, но оно того стоило. Да и избранные "лизуны" как лошади вкалывали.
Относительно "ненужных" услуг - банк этим вообще номинально занимается, если с вашей тз смотреть. Вопрос к тому, что система премирования не зависит особо от страховки, а это сейчас вполне реальный и ощутимый бич во всех банках, не так ли?
И розыгрыши - да, для лучших. А вам хочет работать и быть в числе серой массы? Лидеры награждаются техникой и картами, остальные только картами, вполне достойно, если учесть вполне удовлетворительный уровень зп, относительно банковской сферы того же круга.

И насчет сотрудников - это уже чистая случайность, если у вас приезжих было много( хотя что плохого в этом понять не могу).

Изменено: RollandDeschain - 08.01.2013 13:25
igua
19.01.2013 13:29
smile:) smile:D smile:o
igua
19.01.2013 13:32
RollandDeschain Лидеры награждаются техникой и картами, остальные только картами, вполне достойно, если учесть вполне удовлетворительный уровень зп, относительно банковской сферы того же круга.

А кто-то вообще ничем. И рады бы но руководство считает так. smile:o А всем бы хотелось премии хоть чуть чуть. Мы же тоже люди.
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