Меня тоже угораздило несколько лет поработать в этом гадюшнике. Решение о приеме на работу приняли быстро, похоже за прошедшие годы здесь ничего не поменялось. Соцпакет отсутствует как явление, корпоративы за собственные деньги. Жесточайшая экономия на всем, техника скорее мертва, чем жива, по виду, так собрана на ближайшей помойке. Условий для сотрудников никаких, текучка жуткая. Сотрудники в основном приезжие. Не коллектив, а террариум. Общая квалификация руководящего состава ниже среднего. Не вздумайте себя унижать работой в этом банке. Опыта не получите, а нервы себе угробите, а в итоге вас все равно выживут. Так что вывод один - зря потраченное время.