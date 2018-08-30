Естественно, что для всех мил не будешь.

И не так то просто попасть в банк на работу на приемлемые условия.



С позиции 5-6 грейда.

Плюсы.

Банк имеет достаточную регламентацию бизнеспроцессов.

Банк выплачивает зарплату согласно заявленным условиям в полном объеме - не бАлует, но и не нарушает условия игры.

Банк имеет неплохую систему подготовки бизнесподразделений, учит работника постоянно. Однако вновь принятому сотруднику ввиду режима работы офисов и нагрузки - тяжело.

Банк в целом придерживается прозрачной кадровой политики, по-крайней мере регламентами предусмотрено именно это.



Минусы:

Регламентация бизнеспроцессов упирается в политику экономии, которая ставит многие цепочки работников в невыносимые и бардачные условия постоянного цейтнота и невозможности все соблюдать и выполнять как положено.

Цель банка не подкреплена в достаточное мере его стратегией в части обеспечения бизнеса.

СМОТ банка не отвечает ожиданиям сотрудников.

Слабая регламентация кадровой работы, отсутствие в трудовом коллективе профкома или коллективного договора в общем смысле - делает основную массу сотрудников довольно бесправными. Особенно в ситуации начальник-подчиненный в конфликте.



Банк слишком быстро развивается и многие болячки только из-за этого.



(Предложения руководству для нестандартного улучшения смот: изменение линейки корпоративных кредитных программ сотрудникам в сторону большего наполнения вип-сервисами и снижения процентных ставок. Бесплатный телебанк. Изменеия статуса зарплатных карт введением на них условий выплаты процентов по срочному вкладу на остатке денежных средств по счету, с ежемесячной капитализацией. Введение дополнительных дней к отпуску для сотрудников фронт-линии на тяжелом графике. Жесткое отслеживание нагрузки на сотрудника с справедливым возмещением. Пора очередной раз индексировать инфляционную составляющую в размере оплаты. Безусловно идеал работодателя невозможен, просто если что-то примените - будет просто хорошо.)



Итого: Неплохой работодатель, который имеет репутацию, учит нас и развивается сам. Если Вы готовы активно учится, много работать и принять сторону Банка - вэлкам.