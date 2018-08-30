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|Хороший работодатель для специалистов
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Естественно, что для всех мил не будешь.
И не так то просто попасть в банк на работу на приемлемые условия.
С позиции 5-6 грейда.
Плюсы.
Банк имеет достаточную регламентацию бизнеспроцессов.
Банк выплачивает зарплату согласно заявленным условиям в полном объеме - не бАлует, но и не нарушает условия игры.
Банк имеет неплохую систему подготовки бизнесподразделений, учит работника постоянно. Однако вновь принятому сотруднику ввиду режима работы офисов и нагрузки - тяжело.
Банк в целом придерживается прозрачной кадровой политики, по-крайней мере регламентами предусмотрено именно это.
Минусы:
Регламентация бизнеспроцессов упирается в политику экономии, которая ставит многие цепочки работников в невыносимые и бардачные условия постоянного цейтнота и невозможности все соблюдать и выполнять как положено.
Цель банка не подкреплена в достаточное мере его стратегией в части обеспечения бизнеса.
СМОТ банка не отвечает ожиданиям сотрудников.
Слабая регламентация кадровой работы, отсутствие в трудовом коллективе профкома или коллективного договора в общем смысле - делает основную массу сотрудников довольно бесправными. Особенно в ситуации начальник-подчиненный в конфликте.
Банк слишком быстро развивается и многие болячки только из-за этого.
(Предложения руководству для нестандартного улучшения смот: изменение линейки корпоративных кредитных программ сотрудникам в сторону большего наполнения вип-сервисами и снижения процентных ставок. Бесплатный телебанк. Изменеия статуса зарплатных карт введением на них условий выплаты процентов по срочному вкладу на остатке денежных средств по счету, с ежемесячной капитализацией. Введение дополнительных дней к отпуску для сотрудников фронт-линии на тяжелом графике. Жесткое отслеживание нагрузки на сотрудника с справедливым возмещением. Пора очередной раз индексировать инфляционную составляющую в размере оплаты. Безусловно идеал работодателя невозможен, просто если что-то примените - будет просто хорошо.)
Итого: Неплохой работодатель, который имеет репутацию, учит нас и развивается сам. Если Вы готовы активно учится, много работать и принять сторону Банка - вэлкам.
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2
Pasha_net • сотрудник
23.11.2012 15:44
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Автору спасибо!
- Никакого соблюдения ТК РФ (работник может без выходных и отпусков вкалывать по 12 часов), причем никто ничего не оплачивает
- Никакого карьерного роста (исключение особо приближенные к начальству)
- Москвичи всё "подмяли под себя", прибыль распределяется через Москву, а тот кто привлекал и продавал получает крошки со стола
- Причем ч каждым кварталом планы всё выше и выше, при том что пенсионеров по стране больше чем работающих
- Уровень зарплат ниже среднего, если раньше сотрудники ни в чем себе не отказывали, то теперь живут в многолетних долгах.
-Высокая текучка кадров
Как оно все у Вас... Страшно жить.
Проблем много, работы тоже.
По мне главная - невеликая зарплата для среднего и нижнего звена. Все остальное, равно как переработка и конфликты - обычное дело в месте, где много работы.
Извеняюсь за демагогию, это не конкретно про ВТБ 24, а в целом по "больнице". Простите не удержался =) Недавно прочел анекдот на эту тему.