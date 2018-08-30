В последние 2-3 года все больше сотрудников уходит из любимого ими Сбербанка из-за очень плохого отношения к рядовым сотрудникам. Система, которую ввели в последние годы, во многом разобщила людей и убило коллектив как таковой. Людей, которые проработали много лет, Сбербанк просто выбрасывает на улицу без сожаления, а новым сотрудникам не у кого учиться, хотя и введена система наставничества, но за это никто не доплачивает, новые сотрудники учатся у тех, которые сами еще не отработав года мало что знают, совершая тем самым много ошибок, за которые расплачивается клиент. Сотрудники, которые работаю в основном с клиентами, для руководителей просто бесправные марионетки, которым все время твердят: Вы работаете в Сбербанке, у вас не должно быть личной жизни, только работа и ничего кроме работы; сокращайте обед, не должно быть очереди, почему не выполняете план? - и тому подобное. Сами при этом ставят сотрудников в такие условия, что они идут на работу, как на каторгу, при этом за этот труд платят, как продавцу на рынке, даже меньше.



Не думайте, что это все просто сказки, так и есть на самом деле. Руководство ставит такие заоблачные планы для некоторых регионов, областей, районов, отделений, что сотрудники не могут просто его выполнить и соответственно они плохие сотрудники. Но есть и исключения: сотрудник перевыполняет план по баллам, а ему в конце месяца говорят, что такого не может быть и выше планки тебе не заплатят - таким образом, сотрудника тупо обманывают и это сплошь и рядом в Сбербанке. Если у сотрудника переработка по времени - это не страшно, тебе её все равно не оплатят, «забудь», ты работаешь на благо Сбербанка. Да, в Сбербанке в этом плане много «бардака», но об этом в Сбербанке не принято говорить и даже в новом фильме про Сбербанк топ-менеджеры и руководители стараются уходить от вопросов связанных с явными проблемами.



Еще один момент немаловажный сейчас. Происходит массовое сокращение в Сбербанке, увеличивается штат руководящего персонала и сокращаются рабочие места, один сотрудник заменяет двоих, а то и троих, нагрузка на рядового сотрудника за последние 2 года выросла в разы, и прибыль во многом в Сбербанке сократилась за счет сокращения сотрудников. Существует в негласный закон при принятии на работу сотрудников, работающих с клиентами: красивая внешность, не имеет значение - есть высшее образование или нет, не понравился начальнику - ты не работаешь; меньше задаешь вопросов, выполняешь все, что тебе говорят, беспрекословно – работаешь, не нравится - таких, как «Ты», на твое место много и не важно - ты РАБочий, сиди и не возникай.



О Сбербанке можно рассказывать много и долго, но на этой ноте хочу закончить…