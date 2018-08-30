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|Так в Сбере живут...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В последние 2-3 года все больше сотрудников уходит из любимого ими Сбербанка из-за очень плохого отношения к рядовым сотрудникам. Система, которую ввели в последние годы, во многом разобщила людей и убило коллектив как таковой. Людей, которые проработали много лет, Сбербанк просто выбрасывает на улицу без сожаления, а новым сотрудникам не у кого учиться, хотя и введена система наставничества, но за это никто не доплачивает, новые сотрудники учатся у тех, которые сами еще не отработав года мало что знают, совершая тем самым много ошибок, за которые расплачивается клиент. Сотрудники, которые работаю в основном с клиентами, для руководителей просто бесправные марионетки, которым все время твердят: Вы работаете в Сбербанке, у вас не должно быть личной жизни, только работа и ничего кроме работы; сокращайте обед, не должно быть очереди, почему не выполняете план? - и тому подобное. Сами при этом ставят сотрудников в такие условия, что они идут на работу, как на каторгу, при этом за этот труд платят, как продавцу на рынке, даже меньше.
Не думайте, что это все просто сказки, так и есть на самом деле. Руководство ставит такие заоблачные планы для некоторых регионов, областей, районов, отделений, что сотрудники не могут просто его выполнить и соответственно они плохие сотрудники. Но есть и исключения: сотрудник перевыполняет план по баллам, а ему в конце месяца говорят, что такого не может быть и выше планки тебе не заплатят - таким образом, сотрудника тупо обманывают и это сплошь и рядом в Сбербанке. Если у сотрудника переработка по времени - это не страшно, тебе её все равно не оплатят, «забудь», ты работаешь на благо Сбербанка. Да, в Сбербанке в этом плане много «бардака», но об этом в Сбербанке не принято говорить и даже в новом фильме про Сбербанк топ-менеджеры и руководители стараются уходить от вопросов связанных с явными проблемами.
Еще один момент немаловажный сейчас. Происходит массовое сокращение в Сбербанке, увеличивается штат руководящего персонала и сокращаются рабочие места, один сотрудник заменяет двоих, а то и троих, нагрузка на рядового сотрудника за последние 2 года выросла в разы, и прибыль во многом в Сбербанке сократилась за счет сокращения сотрудников. Существует в негласный закон при принятии на работу сотрудников, работающих с клиентами: красивая внешность, не имеет значение - есть высшее образование или нет, не понравился начальнику - ты не работаешь; меньше задаешь вопросов, выполняешь все, что тебе говорят, беспрекословно – работаешь, не нравится - таких, как «Ты», на твое место много и не важно - ты РАБочий, сиди и не возникай.
О Сбербанке можно рассказывать много и долго, но на этой ноте хочу закончить…
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9
Ivanov56 • сотрудник
23.11.2012 20:40
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Так и есть! До моего ухода в декрет, нас тоже гоняли по этим пунктам: улыбнуться, поздороваться, спросить, чем ты можешь помочь, уточнить правильно ли ты поняла, что хочет клиент." В итоге мои девочки, через раз слушали, как их на пол пути перебивали с недовольной фразой "мне всё равно как вас зовут, я 2 часа простоял, что бы одну квитанцию оплатить!!!" Девчата тут же начинают говорить о терминалах самообслуживания и он-лайн банке, где можно это сделать гораздо быстрее и удобнее, а тебе в ответ: ты лучше рот закрой со своими предложениями, а молча и БЫСТРО сделай то, зачем я пришел, а то ещё и жалобу на вас напишу!!!
Я принципиально не работала по этим стандартам - ибо чушь несусветная! Работала как положено: с клиентами здоровалась, прощалась, задавала вопросы при необходимости, даже шутили и смеялись и все были довольны.
Однажды меня заставили работать по стандарту, ибо проверка должна была придти, так после тирады приветствия, представления и прочего, когда я задала "уточняющий вопрос" (в котором совершенно не было необходимости, ибо было совершенно ясно, чего клиент хочет), мужчина посмотрел на меня и говорит: я на другом языке говорю или вы тупая? Короче, я ещё раз убедилась, что всё это чушь и как бы мы (лично в моём филиале) не улыбались, это не даст положительного результата! Почему? Да потому что у нас ОГРОМНЫЙ поток клиентов, которых обслуживало 7 окон и всегда люди в очереди стояли НЕ МЕНЬШЕ полутора часов с момента регистрации в электронной очереди, теперь сделали 4 окна, а после недавнего приезда комиссии, решили ещё 1 - 2 человек надо убрать.
Дебилы - ни дать ни взять!!!
Банк думает это супер сервис под европейскую рамку. Жаль, что не в том месте не в то время. Нашему народу, что спасибо сказать, что н..й послать примерно одно и то же. Клиенты не видят разницы. Им все эти новшества только в дикость, они от этого злятся. Еще они злятся от того, что их заставляют что то делать самим. Мы не умеем читать, или не хотим этого делать. Логически мыслить люди просто не в состоянии. Особенно контингент клиентов Сбера. Зачем что то делать за 2 минуты самому(в инфокиоске), когда можно придти в банк, взять талон, прождать минут 20-30, вспотеть, накопить в себе злость, подойти в окошко, что бы тебе все быстро молча сделали, а еще можно свой гнев туда же выплеснуть и при этом уже зная, что тебе не ответят тем же. Вот когда вымрет поколение КПСС, вот тогда уже можно думать о модерне. Люди которые рождены в нищей стране, обманутые и голодные, никогда не будут доверять тому, что удобно, быстро, доступно, красиво. Им проще все через унижения и ожидания, они так привыкли.
боюсь, к моменту "когда вымрет поколение КПСС", Звербанк настолько понизит свой статус как банка, что перебегут клиенты с деньгами в какой-нибудь другой банк, где действительно для клиентов работают... а тут останутся пенсионеры, школьники и студенты, да коммунальные платежи
ну может ещё кредитование
Беда ещё в том, что тот кто затеял эту НТР, по менталитету очень далек от простого народа. Очень.
Изменено:
Не являясь поколением КПСС, как вы изволили выразиться, операции более 500 рублей, провожу исключительно через окно. И причина не в лени, или неспособности разобраться, напротив, я эту кухню видел изнутри (обслуживал устройства сбера), поэтому что более менее серьезное в окно, и лучше другого банка, ну тут уже как получится. К слову всем знакомы и родственика советую ровно то же.
А на счет негласного правила брать красивых - видел я тут одну красавицу, в сбере рядом с БЦ, где я работаю. Пушкой не оторвешь от подоконника. Встала и стоит. Люди у терминалов мучаются, полный зал народу, а она в пол смотрит унылым лицом, просто "НОЛЬ" заинтересованности! Ее спрашивают - она тихо-тихо что-то еле-еле мямлит... я так ничего и не понял... Мне и обидно - как клиенту, смотреть как мучаются старички у монитора - хоть сам помогай, и жалко молодых сотрудников - понимают что попали в глубины такого "ануса"...
Ничего, придет то время, когда "топам" придется спустить с высот занимаемых должностей и принять действительность как она есть.
Согласен с Вами в первой части фразы
"....Им все эти новшества только в дикость, они от этого злятся..."
Новшества, при который существует возможность сбоя операции с последующим списанием денег со счета либо изъятием их "Банкоматом"(сб рф) И не зачисление ден.средств клиента на счет получачателя. это действительно ДИКОСТЬ.
"....они от этого злятся..."
И возмущение клиента в основном заключается в том ,что ему в "не приемлимые" сроки возвращают ИЗЪЯТЫЕ деньги. ( до нескольких месяцев.)
Убого прикрываясь сроками в Правилах платежных карточных систем. Хотя 90% клиентов совершают операции только в одном регионе России.
А если это платеж по кредиту - СБРФ исправно начисляет штрафы за просрочку (примеры таких событий - читайте здесь же).
Интересно, если бы у Вас "украли" наличные с подобным обещаением Вернуть. Вы бы конечно радовались и улыбались такому событию?
Изменено: