Добрый день, начну с того, что работаю в нашем "Хомячковом" банке 1,5 года. Все на высшем уровне, з/п достойная, как работаешь, так и зарабатываешь. И не надо говорить про "мертвые точки", тоже сидела на таких, почти на любой точке можно выдавать налик и КК, и на этом неплохо зарабатывать. Коллектив отличный! Соц пакет тоже в норме. Все очень нравится, честно сказать первые полгода была в восторге от своей работы, в свои выходные читала почту и даже открывала гомер, чтоб просто узнать как продажи, очень хотелось работать. Но все изменилось с приходом нового НГП, появилось масса негатива. Мало того что статистику отправляем почтой, так еще и каждый вечер в смс (за свой счет), но не в этом суть, не обеднеем, если день был провальный (а такое бывает у всех) в ответ не раз приходило смс типа: "Позорище", "Детский сад" или "Ну и сколько ты сегодня заработала?", эти смс могут придти с 22:00 и до ...утра. Что говорить, если план на день один раз был выставлен в 4:15 утра в смс сообщении. Разве это нормально? Это первое, что хотелось написать...



А вот и во-вторых!

Галина, я надеюсь вы мне ответите! Мы же все подписывали док-ты о не разглашении банковской и коммерческой тайны! Не помню дословно, но если мне не изменяет память, то там было указанно и про нашу З/П, что мы не праве разглашать размер своей з/п, ДАЖЕ КОЛЛЕГАМ (если я не права, поправьте меня)! Так вот! В один прекрасный момент нам (всей группе продаж) на почту пришло письмо от НГП с расчетом премий всей команды, в этом письме было расписано по фамилиям, кто сколько заработал. Как мы поняли, это было сделано НГП для того, чтобы показать всей команде, кто работает, а кто нет. Но для чего тогда нужно высылать показатели по продажам? И как же тогда коммерческая тайна?

И вот такой ложки дегтя вполне хватает для того, чтоб подпортить всю замечательную картину.

Повторюсь, ООООЧЕЕЕНЬ СИЛЬНО ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ В БАНКЕ, и благодарна банку за все, но из-за таких НГП просто не хочется выходить на работу, ни капли понимания и человечности (а как мне кажется (хотя, может, просто кажется), что у любого руководителя должны быть такие черты). Спасибо за внимание!