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|Аргентина-Ямайка 5:0. Или рассказ о том, как вместо меня взяли мастера спорта по легкой атлетике
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В наш ТБ пришел новый председатель. До этого он трудился в Казахстане и возможно показал там себя. И вот я с ним пересеклась.
Раньше я работала в Сбербанке. По разным причинам мне пришлось уйти на другое место работы. Но жизнь сложилась так, что в моем банке прошла реорганизация и я оказалась без работы. И вот мои друзья из банка сообщили мне, что у них образовалась вакансия. И я решила попробовать попасть назад. Благо у меня и опыт, и образование, и по возрасту еще далеко не пенсионер. Ну вроде все отлично. В общем, пошла к замначальника отдела кадров и, боже мой, что я узнаю. Оказывается, "казахом" дана команда брать только спортсменов. Не важно какое у них образование, опыт. Не важно есть ли на эти должности свои или сторонние опытные претенденты. Тупо - берем спортсменов. Как они будут работать, что они там будут делать - это никого не волнует. Важно, что они должны хорошо выступить на Сбербанкиаде и завоевать медали. В общем, она дала мне понять, что специалисты сейчас не в почете. Мол, погуляй, "попозже тебя пристроим, может быть". И вот сегодня узнала от коллег, да, действительно на вакантное место взяли молоденькую девчонку-спортсмена.
И вот я подумала. Если даже такие большие руководители вместо заботы о бизнесе и о банке думают о показухе, то что же все-таки с банком творится? Наверное, права моя подруга Маргарита, которая сказала мне: "Беги отсюда".
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Мариванна2 • сотрудник
24.11.2012 21:21
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на моей памяти как то принимали целую команду........
Хотя идиотизм руководства налицо конечно.
А тут хоть будет чем красоваться))))))
работу бы наладили для начала. о престиже они думают...