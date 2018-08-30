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Аргентина-Ямайка 5:0. Или рассказ о том, как вместо меня взяли мастера спорта по легкой атлетике не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В наш ТБ пришел новый председатель. До этого он трудился в Казахстане и возможно показал там себя. И вот я с ним пересеклась.
Раньше я работала в Сбербанке. По разным причинам мне пришлось уйти на другое место работы. Но жизнь сложилась так, что в моем банке прошла реорганизация и я оказалась без работы. И вот мои друзья из банка сообщили мне, что у них образовалась вакансия. И я решила попробовать попасть назад. Благо у меня и опыт, и образование, и по возрасту еще далеко не пенсионер. Ну вроде все отлично. В общем, пошла к замначальника отдела кадров и, боже мой, что я узнаю. Оказывается, "казахом" дана команда брать только спортсменов. Не важно какое у них образование, опыт. Не важно есть ли на эти должности свои или сторонние опытные претенденты. Тупо - берем спортсменов. Как они будут работать, что они там будут делать - это никого не волнует. Важно, что они должны хорошо выступить на Сбербанкиаде и завоевать медали. В общем, она дала мне понять, что специалисты сейчас не в почете. Мол, погуляй, "попозже тебя пристроим, может быть". И вот сегодня узнала от коллег, да, действительно на вакантное место взяли молоденькую девчонку-спортсмена.
И вот я подумала. Если даже такие большие руководители вместо заботы о бизнесе и о банке думают о показухе, то что же все-таки с банком творится? Наверное, права моя подруга Маргарита, которая сказала мне: "Беги отсюда".
Мариванна2 • сотрудник
24.11.2012 21:21
6 комментариев
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Vovan100
25.11.2012 09:30
автору
на моей памяти как то принимали целую команду........
Big Al
26.11.2012 06:25
Это конечно все интересно, но как то не удивили.
Хотя идиотизм руководства налицо конечно.
incub
27.11.2012 01:59
Сбербанкиада - дело престижа. Так что не трогайте ее. Руки прочь! smile:D
promox
27.11.2012 15:41
А что толку от работников с опытом.... вы говорите о пенсионерах и людях в возрасте? Которым и вставать из кресла иногда сложно или лень!
А тут хоть будет чем красоваться))))))
Dimson51
29.11.2012 00:10
да и от разгневанных клиентов если что смогут отбиться smile:D
g_spb
14.12.2012 09:41
Цитата
Сбербанкиада


smile:D работу бы наладили для начала. о престиже они думают...
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