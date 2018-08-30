Работаю в банке больше года, был специалистом 3 разряда. Скажу сразу, работа более чем напряженная, требования буквально выжимают, нужно принимать больше 220 звонков и ответить на все вопросы! Так требуют. Не ответил - понижение баллов. Руководство придумывает все новые способы, чтобы понижать зарплаты, постоянные аттестации, баллы, аудиоконтроль - все приводит к тому, что людей опускают опять до первого разряда, специалисты бегут в другие банки, где нужно принимать по 100-120 звонков. Раньше этого не знал, теперь, когда знакомый работает в другом банке и получает 32-37 т.р и принимает по 120 звонков, я тоже задумался. Тем более, что всех в нашем колл-центре опустили до первого разряда. Ни за что ни про что почти 10 т. забрали из того, что получали. И руководству плевать, что банк клиентов все меньше, на проводе висят сутками люди и не могут получить консультацию. Потому что вся политика банка скотская по отношению ко всем, банк-то не наш, иностранный, всех тут быдлом считают. Когда приходили, надеялись на перспективу, но в ОТП банке перспектив нет! Запомните это все. Этот банк просто выжимает людей и деньги из людей и на всех им плевать! Банк, с которым хочу поскорее распрощаться, благо нашел куда перейти.