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|Специалист колл-центра
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банке больше года, был специалистом 3 разряда. Скажу сразу, работа более чем напряженная, требования буквально выжимают, нужно принимать больше 220 звонков и ответить на все вопросы! Так требуют. Не ответил - понижение баллов. Руководство придумывает все новые способы, чтобы понижать зарплаты, постоянные аттестации, баллы, аудиоконтроль - все приводит к тому, что людей опускают опять до первого разряда, специалисты бегут в другие банки, где нужно принимать по 100-120 звонков. Раньше этого не знал, теперь, когда знакомый работает в другом банке и получает 32-37 т.р и принимает по 120 звонков, я тоже задумался. Тем более, что всех в нашем колл-центре опустили до первого разряда. Ни за что ни про что почти 10 т. забрали из того, что получали. И руководству плевать, что банк клиентов все меньше, на проводе висят сутками люди и не могут получить консультацию. Потому что вся политика банка скотская по отношению ко всем, банк-то не наш, иностранный, всех тут быдлом считают. Когда приходили, надеялись на перспективу, но в ОТП банке перспектив нет! Запомните это все. Этот банк просто выжимает людей и деньги из людей и на всех им плевать! Банк, с которым хочу поскорее распрощаться, благо нашел куда перейти.
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ALEXBANK1965 • сотрудник
25.11.2012 08:32
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|MEN_018
25.11.2012 21:45
|neznakomka2 , там видимо ситуация такая...главное принимать по 220 вызов, а на образование, орфографию, и собственно понимания самого места где работаешь неважно.
|Falcon
26.11.2012 10:13
|Ну, навернное, если сам Коровин ушел на понижение, то это показатель.
|SpikeTheVampire
26.11.2012 13:06
|может, автор и правда имел в виду COOL (англ. клевый, крутой) - центр, а вы издеваетесь
|maharadja
04.12.2012 13:26
|Falcon, это не понижение, это повышение Какой-то венгерский банчишко и альфа, достаточно посмотреть впалюту баланса и все станет ясно.
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