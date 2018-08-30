Всем доброго времени суток. Хочу оставить свой отзыв о работе в банке хоум кредит. Работаю в банке уже достаточно долго. По большому счету, работа неплохая, доход во многом зависит от собственной работы. Первое время получала удовольствие от работы, от коллектива, но сейчас все изменилось, к несчастью!!!



За все время работы банк все время что-то придумывает и не всегда в лучшую сторону! Постоянно меняется система мотивации. Даже был случай, когда ввели изменения задним числом, лишь бы не платить денег КС. Когда пришла в банк, была четкая задача оформлять пос, теперь в обязаловку налик и карты. В общем, все больше обязанностей, а оклад на месте, требуют слишком много. Ладно это, но отношение начальства к сотрудникам, мягко говоря, как к скоту! А уж про то, что не ценят вообще, говорить не стоит. Переработки не оплачивают, но, грубо говоря, заставляют выходить. Недавно сменился ноп и тут же пошли увольнения, а точнее сказать прессинг НГП, которым пришлось уволиться! А ведь среди них были замечательные руководители, которые, как ни странно, любили свою работу... Так это еще полбеды, на место хороших опытных НГП взяли людей с улицы, которые ничего не смыслят в работе в банке и не знают простейших вещей , а стареньким даже и не предложили стать НГП, хотя достойных хватает.

Я вот понять не могу, чего добивается банк? Хочет стать лидирующем на рынке? Так, простите, с таким отношением и текучкой это не будет!



Нравилась работа, но решила увольняться, так как с таким отношением просто противно здесь находиться! Очень жаль, что банк становится таким жадным и не уважающим своих работников. Позор! Набирая все время новеньких, банк станет не лидером, а банкротом. Но об этом никто и думать не хочет