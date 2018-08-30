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Всем доброго времени суток. Хочу оставить свой отзыв о работе в банке хоум кредит. Работаю в банке уже достаточно долго. По большому счету, работа неплохая, доход во многом зависит от собственной работы. Первое время получала удовольствие от работы, от коллектива, но сейчас все изменилось, к несчастью!!!
За все время работы банк все время что-то придумывает и не всегда в лучшую сторону! Постоянно меняется система мотивации. Даже был случай, когда ввели изменения задним числом, лишь бы не платить денег КС. Когда пришла в банк, была четкая задача оформлять пос, теперь в обязаловку налик и карты. В общем, все больше обязанностей, а оклад на месте, требуют слишком много. Ладно это, но отношение начальства к сотрудникам, мягко говоря, как к скоту! А уж про то, что не ценят вообще, говорить не стоит. Переработки не оплачивают, но, грубо говоря, заставляют выходить. Недавно сменился ноп и тут же пошли увольнения, а точнее сказать прессинг НГП, которым пришлось уволиться! А ведь среди них были замечательные руководители, которые, как ни странно, любили свою работу... Так это еще полбеды, на место хороших опытных НГП взяли людей с улицы, которые ничего не смыслят в работе в банке и не знают простейших вещей , а стареньким даже и не предложили стать НГП, хотя достойных хватает.
Я вот понять не могу, чего добивается банк? Хочет стать лидирующем на рынке? Так, простите, с таким отношением и текучкой это не будет!
Нравилась работа, но решила увольняться, так как с таким отношением просто противно здесь находиться! Очень жаль, что банк становится таким жадным и не уважающим своих работников. Позор! Набирая все время новеньких, банк станет не лидером, а банкротом. Но об этом никто и думать не хочет
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2
krissm • сотрудник
25.11.2012 20:14
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Меня удивляет Ваш подход. Да, Банк развивается, поэтому и задачи становятся более разносторонними. И если раньше в приоритете были посы, то сейчас добавляются и другие продукты – это совершенно закономерно. И, да, чтобы заработать – нужно потрудиться. Я уже говорила, что не знаю компании, где людям платили бы деньги просто за то, что они являются сотрудниками.
Насчет того, что «стареньким» не предложили вакансии – а они сами проявили какую-либо инициативу, сказали о своем желании руководителю?
Я думаю, что с таким настроем и отношением к компании, как у Вас, вряд ли можно добиться впечатляющих результатов.
Желаю Вам найти свое идеальное место работы.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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С другой стороны выставление немыслимых планов по этим продуктам другой разговор. А еще угрозы что будут ставить за них доп. смены это вообще финиш.
По поводу должностей НГП, новый НОП всем разослала письма с предложением, нужно внимательнее читать почту.
Изменено: