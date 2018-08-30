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Ежедневная переработка отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый вечер!
Меня интересует один только вопрос, почему в нашем банке не оплачивают переработку?! Разве это не законно? В СПб РКО каждый день операционисты работают до 22-23 часов и это не оплачивается! Когда составляется СУРВ, то руководство пишет: "Почему у вас переработка? Исправьте!". А по журналу учета рабочего времени переработка наглядно видна! И по камерам, если что, посмотреть все можно...
Спасибо за внимание!
pRO TradeR • сотрудник
27.11.2012 01:08
Ответ банка:
Здравствуйте,

Не имея полной информации, я не могу прокомментировать Ваше письмо. Вышлите мне, пожалуйста, подробности на электронный адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
14 комментариев
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SpikeTheVampire
27.11.2012 06:22
я думаю, имеется в виду:
"почему у вас переработка?" = "Почему не укладываетесь в рабочее время?"
"Исправьте!" = "Пересмотрите и оптимизируйте свой рабочий график!"
Sunny1982
27.11.2012 10:09
Интересно почему переработка????? что за странный вопрос??? как можно исправить, а тем более оптимизировать свой график? Народ толпами стоит до самого закрытия!!!!! во время рабочего дня нет времени даже на обед (15 минут из часа это что такое?) а директора все говорят - это ваша зарплата!!!!! только вот не спрашивают нужно ли это все, находясь по 12 часов на работе, за весь день столько раз могут облить грязью клиенты, за "КОСЯКИ БАНКА" прошу заметить именно БАНКА (не работает программа, начислились штрафы за не поступившие платежи по вине банковского оборудования, не прошло ДП или ЧДП и еще много, наверное, каждый назовет). во время рабочего дня с клиентами даже почту читать некогда, а ко всему прочему начальство постоянно требует заполнения различных отчетов, как во время дня, так и после работы, а еще попробуй вечером закрыть кассу и проплатить все договора с постоянно висящей или совсем не работающей программой! на работе 12 часов и более, а посмотреть в график, так там почему то всегда меньше, нельзя же переработки иметь в нашем банке!!!!! Да нас за ЛЮДЕЙ не считают!!!! Причем не только нас, но и наших клиентов НИКОГДА ни во что НЕ СТАВЯТ!!!! Позор БАНКУ!
Sunny1982
27.11.2012 10:13
p.s.: НЕ ХОДИТЕ ЛЮДИ В НАШ БАНК! Ни на работу, ни как клиенты! Отношение НИКАКОЕ! Скорее бы СБЕЖАТЬ отсюда!
SpikeTheVampire
27.11.2012 10:29
я Вас прекрасно понимаю. Я просто пытаюсь интерпретировать вопросы с точки зрения банка...
pRO TradeR
Автор отзыва
28.11.2012 11:30
Ннепосредственный руководитель говорит: "Начальство не любит переработки". Решить проблему можно либо открытием еще одного офиса, либо расширением старого. Клиентов тьма! А работников нет. Вот и получается, что те, кто работает - работают до поздна, т.к. чисто физически невозможно уложиться в рабочее время. Видимо пора обращаться в трудовую инспекцию?
P.s.: вместо "разве это законно?" следует читать " это незаконно!". Извините за очепятку smile:-)
pvirk
28.11.2012 14:51
Цитата
Меня интересует один только вопрос, почему в нашем банке не оплачивают переработку?!

Ответ очевиден - потому что никто не возникает.

Цитата
Разве это законно?

Очевидно, что нет.

Цитата
В СПб РКО каждый день операционисты работают до 22-23 часов и это не оплачивается!

Рабочий день закончился - встал и ушёл домой. smile:shuffle:
pRO TradeR
Автор отзыва
28.11.2012 15:29
Надо же кассовую смену закрывать! Смену не закрыли - грубое нарушение - депремирование - увольнение по статье... Просто встать и уйти не получится smile:D
pvirk
29.11.2012 10:41
Цитата
Надо же кассовую смену закрывать! Смену не закрыли - грубое нарушение - депремирование - увольнение по статье... Просто встать и уйти не получится

Я не банкир и не кассир, и слов таких как кассовая смена не знаю. Но знаю одно точно - всё, что положено делать по должностной инструкции и прочему на работе, работник обязан делать в то время, которое прописано в его трудовом договоре. Время кончилось - всё, он больше никому ничего не обязан. Так что не вижу, откуда может появится "грубое нарушение" чего-либо в нерабочее время и уж тем более "увольнение по статье".
Если договор без времени, с ненормированным рабочим графикам, или как там это называется, тогда да, другое дело. Но тогда непонятно, какие могут быть "работают до 22-23 часов и это не оплачивается". Да и вряд ли у вас такой договор.
Кстати, как человек видевший попытку увольнения сотрудника по статье, могу сказать - в России это практически нереальное дело. Пугать могут чем угодно, а в реальной жизни - им проще будет вас заказать киллеру, чем уволить по статье.
pRO TradeR
Автор отзыва
29.11.2012 17:43
Все верно, у нас нормированный рабочий 8-часовой день!
И в трудовом договоре это прописано, черным по белому smile:-)
pvirk
30.11.2012 11:51
Цитата
Все верно, у нас нормированный рабочий 8-часовой день!
И в трудовом договоре это прописано, черным по белому

Тогда я совершенно не понимаю проблемы. В момент окончания рабочего дня, прописанный в договоре, встаёте и уходите домой, посылая всех кто пытается вас остановить в лес. smile:shuffle:
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