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|Ежедневная переработка
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Добрый вечер!
Меня интересует один только вопрос, почему в нашем банке не оплачивают переработку?! Разве это не законно? В СПб РКО каждый день операционисты работают до 22-23 часов и это не оплачивается! Когда составляется СУРВ, то руководство пишет: "Почему у вас переработка? Исправьте!". А по журналу учета рабочего времени переработка наглядно видна! И по камерам, если что, посмотреть все можно...
Спасибо за внимание!
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pRO TradeR • сотрудник
27.11.2012 01:08
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Не имея полной информации, я не могу прокомментировать Ваше письмо. Вышлите мне, пожалуйста, подробности на электронный адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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"почему у вас переработка?" = "Почему не укладываетесь в рабочее время?"
"Исправьте!" = "Пересмотрите и оптимизируйте свой рабочий график!"
P.s.: вместо "разве это законно?" следует читать " это незаконно!". Извините за очепятку
Ответ очевиден - потому что никто не возникает.
Очевидно, что нет.
Рабочий день закончился - встал и ушёл домой.
Я не банкир и не кассир, и слов таких как кассовая смена не знаю. Но знаю одно точно - всё, что положено делать по должностной инструкции и прочему на работе, работник обязан делать в то время, которое прописано в его трудовом договоре. Время кончилось - всё, он больше никому ничего не обязан. Так что не вижу, откуда может появится "грубое нарушение" чего-либо в нерабочее время и уж тем более "увольнение по статье".
Если договор без времени, с ненормированным рабочим графикам, или как там это называется, тогда да, другое дело. Но тогда непонятно, какие могут быть "работают до 22-23 часов и это не оплачивается". Да и вряд ли у вас такой договор.
Кстати, как человек видевший попытку увольнения сотрудника по статье, могу сказать - в России это практически нереальное дело. Пугать могут чем угодно, а в реальной жизни - им проще будет вас заказать киллеру, чем уволить по статье.
И в трудовом договоре это прописано, черным по белому
И в трудовом договоре это прописано, черным по белому
Тогда я совершенно не понимаю проблемы. В момент окончания рабочего дня, прописанный в договоре, встаёте и уходите домой, посылая всех кто пытается вас остановить в лес.