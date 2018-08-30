Добрый вечер!

Меня интересует один только вопрос, почему в нашем банке не оплачивают переработку?! Разве это не законно? В СПб РКО каждый день операционисты работают до 22-23 часов и это не оплачивается! Когда составляется СУРВ, то руководство пишет: "Почему у вас переработка? Исправьте!". А по журналу учета рабочего времени переработка наглядно видна! И по камерам, если что, посмотреть все можно...

Спасибо за внимание!