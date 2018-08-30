Когда шла на собеседование, была другого мнения о банке. Понятно, что в коллективе встречаются разные по характерам люди. Понятно, что по головке никто на собеседовании гладить не обязан. Но такой агрессии я не ожидала. Такое впечатление, что целью было как раз отпугивание всеми способами от работы. Были озвучены только "минусы" от работы. Управляющая либо "зазвездилась", либо абсолютно некомпетентна. Потому что независимо от исхода собеседования, можно оставить о своем банке положительные впечатления.