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|отрицательный голос не засчитан
|Когда шла на собеседование, была другого мнения о банке. Понятно, что в коллективе встречаются разные по характерам люди. Понятно, что по головке никто на собеседовании гладить не обязан. Но такой агрессии я не ожидала. Такое впечатление, что целью было как раз отпугивание всеми способами от работы. Были озвучены только "минусы" от работы. Управляющая либо "зазвездилась", либо абсолютно некомпетентна. Потому что независимо от исхода собеседования, можно оставить о своем банке положительные впечатления.
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mas`ka • несостоявшийся сотрудник
28.11.2012 12:14
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|MAN2009
28.11.2012 14:08
|А что за город или хотя бы регион?
|Менахем Отто
30.11.2012 09:50
|Ну это как в русском стандарте, с первого раза говорят о том, какой у них тут звездец, и что ты г-вно. И, что если мы тебя возьмём - то за это обязан будешь всю жизнь.
|kredittka
01.12.2012 18:30
|а может, с Вами просто провели стрессовое интервью?
|nomoswey
14.12.2012 22:13
|что скорее всего,сотрудники готовили Вас к нелёгкой работе
|fem15
21.02.2013 18:17
|Скорее всего, Вас как и остальных пригласили, чтобы создать видимость конкурса. А на самом деле они уже знали кого возьмут. Такое там водится.
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