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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Да, коллеги, видимо долго еще ничего не поменяется у нас. Пишем мы тут друг другу, но толку нет все равно. Как не ценили нас, так и не будут. Недавно был в командировке, так пообщался с людьми в других отделениях. Ничего нового не услышал. Правда многое и от руководителей зависит, но в основном все так же. Большая текучка кадров, набирают молодых неопытных, да бог с ним с опытом, тех, от которых долго ждать результата. Вот и плывут по течению. Стандарты уже достали по горло. Кому они нужны не пойму. Пенсионерам на них до лампочки.
korolek1582 • сотрудник
29.11.2012 16:31
14 комментариев
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bizon04
29.11.2012 20:37
Уволился по собственному в сентябре 2010, когда понял, в какой гадюшник превращают Сбер, сейчас работаю в другом банке, со мной еще пятеро бывших Сберовцев, короче сидим сегодня, работаем, ни кого не трогаем, СМСят мобильники, почти у всех одновременно читаю: "Ищешь работу? Приходи в Сбербанк! 4616715. Прихожу домой, у жены такая же СМС, хотя к банкам у нее ну никакого отношения....
Похоже у Грефа совсем с кадрами плохо стало.
korolek1582
Автор отзыва
29.11.2012 21:12
Да, такую империю заваливают. Жаль, но увы не в наших силах этому противостоять. Я вот пока держусь, но из последних сил.
prima111
30.11.2012 01:16
Лучше не будет!!! Будет только хуже, причем намного!!! Это же видно!!! Проработав 21 и уволившись в июле этого года, могу сказать! Банк просто извратили!!! Особенно в последние 2 года!!! Не ждите, идите на свободу!
korolek1582
Автор отзыва
30.11.2012 08:12
Не хочется уходить с корабля на бал, поэтому к этому делу отношусь щепетильно. smile:)
Менахем Отто
30.11.2012 09:45
Как говориться есть банки, а есть СБЕР, это не банк, а нечто вроде каторги.
korolek1582
Автор отзыва
30.11.2012 09:51
Да, но надо сказать, что многие уходя возвращаются. Что это безвыходность..... или все же что- то другое???
smile:o
Инкогнито_Иванова
30.11.2012 10:58
Это не безысходность. Это психологическое заболевание (ИМХО). Уйдя из сбера почти 3 года назад, я пыталась позвать с собой нескольких "старожилов" - людей с большим опытом работы в сбере, в т.ч. на уровне низшего руководящего звена. Смог найти себя в другом месте только один. Несколько вернулись обратно. Потому, что по внутренней психологии - исполнители, да хорошие исполнители, но не более того. И все таже жалуются на жизнь Люди, которых "засосал" сбер, часто не могут реализовать себя на новом месте работы, т.к. сбер делает из людей роботов, которые могут действовать только по установленной программе: не нужно думать, не нужно самостоятельно принимать решения, не нужно развиваться, учиться новому, большинство даже с нормативно-законодательной базой по своему направлению работы не знакомо А зачем? Ведь есть "Стандарты", "Скрипты", "Сделай сам" (или как она там сейчас называется) и т.п. хрень, которая напрочь убивает мозг. Я ужасно радуюсь за всех , кто смог уйти, но еще больше я радуюсь, если не просто ушел, а еще и смог найти свое место, а не живет воспоминаниями о том, как он был в рабстве, жалея об этом времени. Раб - это внутреннее состояние - кому-то оно претит, а кто-то раб по жизни (им родился или стал)
korolek1582
Автор отзыва
30.11.2012 11:55
smile:o smile:o У вас поразительно оптимистическая позиция. Вы молодец. правда еще в том, чтоб дейстаительно не просто уйти, а найти свое место. Ксати "Сберавцев" стали боятся. Они как секта smile:D . Стараются их поприжать. И теперь правда в том, что сотрудник сберовец никому не нужен. Они зарвзны болезнью под названием робоутопие.
Aries68
02.12.2012 07:47
Без сарказма...
Не могли бы объяснить, что это за болезнь - робоутопия? И чем она заразна?
novo96
03.12.2012 12:14
вот это точно, болезнь там похоже одна осталась, я бы её назвала нелюбовь к себе, неуважение к самому себе. Все вот эти- ну кому я нужен, куда я пойду- это самый настоящий завуалированный страх того, что в жизни нужно принимать решения, самому отвечать за свои поступки . Одно плохо, система оставила только такие качества сотрудников- инертность и безвольность, разочарованность и усталость, недовольство и непонимание того что делаешь.

Изменено: novo96 - 03.12.2012 12:15
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