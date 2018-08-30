Да, коллеги, видимо долго еще ничего не поменяется у нас. Пишем мы тут друг другу, но толку нет все равно. Как не ценили нас, так и не будут. Недавно был в командировке, так пообщался с людьми в других отделениях. Ничего нового не услышал. Правда многое и от руководителей зависит, но в основном все так же. Большая текучка кадров, набирают молодых неопытных, да бог с ним с опытом, тех, от которых долго ждать результата. Вот и плывут по течению. Стандарты уже достали по горло. Кому они нужны не пойму. Пенсионерам на них до лампочки.