Хочу выразить свое собственное мнение, потому что начиталась, как и все в банке, здесь всякого-разного. Я например считаю, что мне очень повезло. Я попала в этот банк и нашла здесь интересную работу по своей душе, разнообразный коллектив и грамотных, интересных начальников. И конечно помимо всего этого, я нашла здесь свою судьбу, в лице одного из главных топ-менеджеров этого банка. И не смотря на то, что на форуме есть немало критических замечаний по внутренним взаимоотношениям в банке, я могу здесь написать всем (особенно девушкам), если вы грамотно и профессионально себя позиционируете, то вас всегда оценят и сделают то предложение, которое вы ждете! И когда вы профессионально выполняете все то, что от вас требует начальство, не стоит обращать внимание на завистливое брюзжание всех тех, кто не смог профессионально реализоваться здесь во всех сферах!