Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|На дворе зима, а в банке весна
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу выразить свое собственное мнение, потому что начиталась, как и все в банке, здесь всякого-разного. Я например считаю, что мне очень повезло. Я попала в этот банк и нашла здесь интересную работу по своей душе, разнообразный коллектив и грамотных, интересных начальников. И конечно помимо всего этого, я нашла здесь свою судьбу, в лице одного из главных топ-менеджеров этого банка. И не смотря на то, что на форуме есть немало критических замечаний по внутренним взаимоотношениям в банке, я могу здесь написать всем (особенно девушкам), если вы грамотно и профессионально себя позиционируете, то вас всегда оценят и сделают то предложение, которое вы ждете! И когда вы профессионально выполняете все то, что от вас требует начальство, не стоит обращать внимание на завистливое брюзжание всех тех, кто не смог профессионально реализоваться здесь во всех сферах!
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julia911 • сотрудник
01.12.2012 14:44
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Наверное топ-менеджер попросил служебный рейтинг подправить ))
Ну если эта та девушка, которую я в свое время очень хорошо знал, то она и так уже здорово помогла поднять рейтинг своему супругу, благодаря чему он стал "ИЗБРАННЫМ"
а потом (когда судьба твоя ТОП), то практически каждый день будет весна в банке, в отличие от других
видел подобное в других банках