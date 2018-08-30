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На дворе зима, а в банке весна положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу выразить свое собственное мнение, потому что начиталась, как и все в банке, здесь всякого-разного. Я например считаю, что мне очень повезло. Я попала в этот банк и нашла здесь интересную работу по своей душе, разнообразный коллектив и грамотных, интересных начальников. И конечно помимо всего этого, я нашла здесь свою судьбу, в лице одного из главных топ-менеджеров этого банка. И не смотря на то, что на форуме есть немало критических замечаний по внутренним взаимоотношениям в банке, я могу здесь написать всем (особенно девушкам), если вы грамотно и профессионально себя позиционируете, то вас всегда оценят и сделают то предложение, которое вы ждете! И когда вы профессионально выполняете все то, что от вас требует начальство, не стоит обращать внимание на завистливое брюзжание всех тех, кто не смог профессионально реализоваться здесь во всех сферах!
julia911 • сотрудник
01.12.2012 14:44
52 комментария
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MFK
01.12.2012 14:51
Автору, безусловно повезло, не каждой дано найти свою судьбу среди топ-менеджеров smile:D
Wiwendus
01.12.2012 23:14
И, несомненно, в этом очень помогло "правильное позиционирование" smile:)
грубый
01.12.2012 23:32
В нынешней непростой ситуации, очень важно, чтобы с тобой рядом была боевая подруга, которая может подсказать, какую правильную... позицию необходимо занять,чтобы обойти своих конкурентов и понравится руководителю. smile:thumbsup:
Uff6ff
02.12.2012 01:01
А бывают второстепенные топ-менеджеры? smile:quotes:
Исайя
02.12.2012 14:24
Да, бывают...Второстепенные менеджеры-это те, кто не смогли найти себе подругу в банке. И это значит,что женщины не стремятся к ним, потому что не видят, что у них есть будущее в этом необычном банке. smile:fool:
Lorianna_N
02.12.2012 16:49
Да ладно Вам, что Вы на девушку набросились)
Наверное топ-менеджер попросил служебный рейтинг подправить ))
d.valachi
02.12.2012 22:11
для Lorianna_N:
Ну если эта та девушка, которую я в свое время очень хорошо знал, то она и так уже здорово помогла поднять рейтинг своему супругу, благодаря чему он стал "ИЗБРАННЫМ" smile:achtung:
savik
03.12.2012 09:08
если хорошенькая девушка себя правильно "ПОЗИЦИонирует", то действительно может найти свою судьбу в лице ТОПа smile:{}
а потом (когда судьба твоя ТОП), то практически каждый день будет весна в банке, в отличие от других smile:relax:
видел подобное в других банках smile:|
MEN_018
03.12.2012 09:56
А я свою судьбу встретил в МДМе, чему ему благодарен!! smile:flowers:
budun
03.12.2012 12:47
По поводу "профессионально развиваться во всех сферах" и Галактического счастья от обретения судьбы в купе с "правильным позиционированием": julia911, Вы кто по профессии? smile:scratch:
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