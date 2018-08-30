Было разное на работе и хорошее и плохое, но в общем доволен работой был. Сейчас возникла проблема, уволился где-то полтора месяца назад (в середине октября). При увольнение сказала, что зп выплатят как обычно через месяц, то есть должны были выплатить 30 ноября, вот уже 4 декабря, а так ничего и не выплатили. Звонил на несколько телефонов, но там никто ничего не знает.



Так же было и с отпускными, сказали, что выплатят в течение 2-х дней после увольнения, но спустя неделю так ничего и не было, пока сам не нашел эл. почту, не написал туда и по истечению еще пару дней только перевели отпускные. Русский стандарт надеется, что люди просто забывают о своих зп? Или это недобросовестное отношение сотрудников бухгалтерии к своим обязанностям?