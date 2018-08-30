Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Почти все хорошо
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Было разное на работе и хорошее и плохое, но в общем доволен работой был. Сейчас возникла проблема, уволился где-то полтора месяца назад (в середине октября). При увольнение сказала, что зп выплатят как обычно через месяц, то есть должны были выплатить 30 ноября, вот уже 4 декабря, а так ничего и не выплатили. Звонил на несколько телефонов, но там никто ничего не знает.
Так же было и с отпускными, сказали, что выплатят в течение 2-х дней после увольнения, но спустя неделю так ничего и не было, пока сам не нашел эл. почту, не написал туда и по истечению еще пару дней только перевели отпускные. Русский стандарт надеется, что люди просто забывают о своих зп? Или это недобросовестное отношение сотрудников бухгалтерии к своим обязанностям?
|
0
wildxtrem • бывший сотрудник
04.12.2012 16:14
|
Администратор:
Пока оценка не соответствует описанию...
|
Ответ банка:
Добрый день, wildxtrem!
Благодарим за Ваш отзыв.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|chekinana
31.01.2013 15:41
|уважаемый, wildxtrem я столкнулась с другой ситуацией по выплатам. нахожусь в декретном отпуске, ребенок родился 15.10.2012 года, но до сегодняшнего дня от сотрудников банка не могу получить информацию по выплатам на рождение ребенка и не понятно, что выплатили то ли за больничный по беременности и родам, то ли декретные. когда выплатят остальное не известно, сотрудники филиала в г.Калининграде Калининградской области ни чего пояснить не могут по выплатам и телефоны не сообщают. вообще самое ужасное отношение персоналу чем в банке русский стандарт я не встречала. очень хочется подать в суд.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.