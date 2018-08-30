Ранее, даже при меньших доходах и большем количестве сотрудников, банк всегда находил средства для поддержки простых работяг. Сейчас же наблюдается еще большее социальное расслоение межде богатыми и бедными. Десятки миллионов рублей уходят на выплаты руководству, в то время как рядовые сотрудники, которые делают всю работу, благодаря которым и зарабатывается прибыль, живут на мизерную зарплату. При сокращении персонала и увеличении нагрузки руководство умудряется отменять льготы и премию. Отношение к персоналу, как к рабам и все мы расходный материал. Задача руководства максимально высосать все соки и выкинуть на улицу. Профсоюз как таковой отсутствует. Никаких действий для защиты прав работников не предпринимается. Максимально на что их хватило, так это на маленькое пирожное ко дню банка.