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Все плохо отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Ранее, даже при меньших доходах и большем количестве сотрудников, банк всегда находил средства для поддержки простых работяг. Сейчас же наблюдается еще большее социальное расслоение межде богатыми и бедными. Десятки миллионов рублей уходят на выплаты руководству, в то время как рядовые сотрудники, которые делают всю работу, благодаря которым и зарабатывается прибыль, живут на мизерную зарплату. При сокращении персонала и увеличении нагрузки руководство умудряется отменять льготы и премию. Отношение к персоналу, как к рабам и все мы расходный материал. Задача руководства максимально высосать все соки и выкинуть на улицу. Профсоюз как таковой отсутствует. Никаких действий для защиты прав работников не предпринимается. Максимально на что их хватило, так это на маленькое пирожное ко дню банка.
evgen1836 • сотрудник
04.12.2012 22:21
8 комментариев
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kma85
04.12.2012 23:05
очевидно делит с кем-то сок, высасываемый из сотрудников, пока есть ещё этот самый сок
Dobrchel
04.12.2012 23:46
"Вызывает недоумение, как человека, который чуть не оставил без портков пол страны, когда работал в правительстве, поставили президентом крупнейшего банка страны" А вы не догадываетесь?.
Big Al
05.12.2012 06:48
Неужели кто еще верить что гога плохой руководитель.
Ведь все наоборот, как говорилось " правильным курсом идете товарищи", все что делается, делается по плану. Сколько можно уже хаять гогу и его команду. А для работников ничего не будет делаться пока сами работники не будут что либо предпринимать. Забастовки, сми, колективные письма, слышали про такое? Что предприняли? Ничего. Значит все устраивает.
novo96
05.12.2012 08:12
неужели Вас ещё что то удивляет? у нас бывший министр обороны директором мебельного магазина был:) .Так что ГОГа на своем месте, сапожник печет пирожные, а пирожник шьет сапоги...как показала практика для России это нормально.А с Big AL я полностью согласна пора уже понять, что кроме нас самих никто ничего не решит и не исправит, никакой добрый батюшка царь не придёт и манны небесной не наступит.
boristheblade
05.12.2012 18:11
"Вызывает недоумение, как человека, который чуть не оставил без портков пол страны, когда работал в правительстве, поставили президентом крупнейшего банка страны" а вы про лесной кодекс слышали? тоже грефова работа
luch
05.12.2012 20:00
меня удивляет растущее в геометрической прогрессии количество кураторов и руководителей всевозможного уровня, которых становится больше, чем тех, кто зарабатывает прибыль. исполнители получают копейки, а их многочисленные руководители несоразмерно много, фактически ничего не производя и не зарабатывая. вся их организация работы сводится к давлению на подчиненных. сократите нахрен хоть половину начальников, сразу прибыль попрет от экономии на их бешеных зарплатах, и простым работягам легче станет дышать. вы думаете, чем больше на нас давить, тем выше будет наша производительность? от такого давления текучка такая началась - каждый день среди КМ области вижу новые фамилии либо "вакансия". тем более когда видишь разницу в оплате своей и начальников, которые задолбали твердить про наши святые обязанности и командный дух, руки опускаются и делать вообще ничего не хочется. такая система оплаты - это сильнейшая антимотивация к выполнению плана - все равно доход получит твой начальник, а не ты. а ты в лучшем случае - спасибо, молодец, так держать, твое фото неделю провисит на доске почета. противно уже это все.
kma85
06.12.2012 09:51
luch, 5 баллов!!!
ей богу, анекдот о соревнованиях двух команд, в одной из которых было 7 гребцов и один капитан, а в российской команде 7 капитанов и один гребец - это про сбербанк!!!
барбос
07.12.2012 15:52
Автор пишет: "Сейчас же наблюдается еще большее социальное расслоение между богатыми и бедными. Десятки миллионов рублей уходят на выплаты руководству"
Если бы я получал бы 15-20 млн $$$ в год я бы тоже отслоился автоматически и нанял бы психолога, чтобы "крыша" не уехала. Очевидно, нас ждет индийско-бразильский вариант капитализма.

Изменено: барбос - 07.12.2012 17:51
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