Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Все плохо
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Ранее, даже при меньших доходах и большем количестве сотрудников, банк всегда находил средства для поддержки простых работяг. Сейчас же наблюдается еще большее социальное расслоение межде богатыми и бедными. Десятки миллионов рублей уходят на выплаты руководству, в то время как рядовые сотрудники, которые делают всю работу, благодаря которым и зарабатывается прибыль, живут на мизерную зарплату. При сокращении персонала и увеличении нагрузки руководство умудряется отменять льготы и премию. Отношение к персоналу, как к рабам и все мы расходный материал. Задача руководства максимально высосать все соки и выкинуть на улицу. Профсоюз как таковой отсутствует. Никаких действий для защиты прав работников не предпринимается. Максимально на что их хватило, так это на маленькое пирожное ко дню банка.
|
6
evgen1836 • сотрудник
04.12.2012 22:21
Обсуждение отзыва закончено
Ведь все наоборот, как говорилось " правильным курсом идете товарищи", все что делается, делается по плану. Сколько можно уже хаять гогу и его команду. А для работников ничего не будет делаться пока сами работники не будут что либо предпринимать. Забастовки, сми, колективные письма, слышали про такое? Что предприняли? Ничего. Значит все устраивает.
ей богу, анекдот о соревнованиях двух команд, в одной из которых было 7 гребцов и один капитан, а в российской команде 7 капитанов и один гребец - это про сбербанк!!!
Если бы я получал бы 15-20 млн $$$ в год я бы тоже отслоился автоматически и нанял бы психолога, чтобы "крыша" не уехала. Очевидно, нас ждет индийско-бразильский вариант капитализма.
Изменено: