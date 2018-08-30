Работала в Московском филиале этого банка, все было неплохо, небольшая зарплата и полное отсутствие соц. пакета компенсировались достаточно компетентным и дружным коллективом профессионалов, у которых было чему поучиться, и отличным месторасположением (м. Лубянка).



После смены руководства в банк хлынули многочисленные кадры одного из главных банков страны, где это руководство до прихода сюда и работало. Все это ясно, новая метла метет по своему, но когда на место профессионала сажают своего дилетанта, но "своего", от этого естественно страдает работа и обстановка в коллективе.