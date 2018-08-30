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|Несколько слов о Московском филиале
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в Московском филиале этого банка, все было неплохо, небольшая зарплата и полное отсутствие соц. пакета компенсировались достаточно компетентным и дружным коллективом профессионалов, у которых было чему поучиться, и отличным месторасположением (м. Лубянка).
После смены руководства в банк хлынули многочисленные кадры одного из главных банков страны, где это руководство до прихода сюда и работало. Все это ясно, новая метла метет по своему, но когда на место профессионала сажают своего дилетанта, но "своего", от этого естественно страдает работа и обстановка в коллективе.
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бывш • бывший сотрудник
05.12.2012 12:56
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Я что-то вообще ничего не понимаю в нашей жизни...Автор вы ходили на работу что бы поболтать с коллегами ?? или заработать денег ???
Разьве люди работают не для получения прибыли/знаний?!?!?!
Так же полагаю что наша жизнь в прямую завсит от наших доходов, которые в свою очередь дает нам работа. Конечно если только не питаться " святым духом" и ездить в отпуск на деревню к Бабушке..
Поэтому мне и не ясна ваша позиция, работать за маленькую з/п, не стремиться найти лучьше? и при этом расхваливать работодателя на право и на лево...
P/s на счет выходного...у меня вообще уже глубокая ночь...
Изменено: