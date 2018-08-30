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Несколько слов о Московском филиале не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в Московском филиале этого банка, все было неплохо, небольшая зарплата и полное отсутствие соц. пакета компенсировались достаточно компетентным и дружным коллективом профессионалов, у которых было чему поучиться, и отличным месторасположением (м. Лубянка).

После смены руководства в банк хлынули многочисленные кадры одного из главных банков страны, где это руководство до прихода сюда и работало. Все это ясно, новая метла метет по своему, но когда на место профессионала сажают своего дилетанта, но "своего", от этого естественно страдает работа и обстановка в коллективе.
бывшбывший сотрудник
05.12.2012 12:56
11 комментариев
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liberate
05.12.2012 13:01
было, есть и будет в России.
бывш
Автор отзыва
05.12.2012 13:41
Т.е., если вас когда-то не уволили из Сбербанка, вам в Первобанке не место. smile:D Только непонятно, почему же такие "квалифицированные кадры" не смогли там работать?
MEN_018
05.12.2012 14:30
_ все было неплохо smile:relax: _ при этом небольшая зарплата smile:!: и полное отсутствие соц.пакета smile:quotes: и при этом ....компенсировались достаточно компетентным и дружным коллективом профессионалов smile:!:
smile:help: Я что-то вообще ничего не понимаю в нашей жизни...Автор вы ходили на работу что бы поболтать с коллегами ?? или заработать денег ??? smile:help:
Разьве люди работают не для получения прибыли/знаний?!?!?! smile:wall:
бывш
Автор отзыва
05.12.2012 14:38
А что разве у нас все работают только за большую зарплату и очень большую зарплату? И все с прекрасным соц пакетом? А вам и не надо ничего понимать в моей жизни, я кстати не о жизни писала,а о работе. Если вам комфортно рубить бабло в клетке с гадюками, то боюсь вы конкретно уважаемый MEN 018 меня не поймете. smile:!: А может вы как раз бывший сотрудник Сбербанка? Ну тогда ваша реакция мне понятна.
MEN_018
05.12.2012 14:51
бывш, не хочу встпуать в дебаты, полгаю высказал мнения которое поддержат большенство посетителей сайта.. Мы работу работаем что бы з/п получать, конечно если вы не студент и не работаете так для галочки, пока вышку не получите, или же " не в себе " что бы работать за копье, но в дружном коллективе, обсуждая с этим же коллективом как вас не ценят.. То тогда что-то не понятно...
Так же полагаю что наша жизнь в прямую завсит от наших доходов, которые в свою очередь дает нам работа. Конечно если только не питаться " святым духом" и ездить в отпуск на деревню к Бабушке..
Поэтому мне и не ясна ваша позиция, работать за маленькую з/п, не стремиться найти лучьше? и при этом расхваливать работодателя на право и на лево...
бывш
Автор отзыва
05.12.2012 15:10
Уважаемый MEN 018! Во-первых, не нужно считать свое мнение мнением большинства посетителей сайта. Не берите на себя слишком много, это только ваше и сугубо ваше мнение!!! smile:evil: Во-вторых, научитесь читать отзывы. Никто не писал про копье и про то, что не ценят. Или вы думаете, что я должна была вам здесь выложить конкретную сумму своей зарплаты, чтобы вы решили для себя "копье" это или нет? Если в банке нет соц.пакета, то его и нет, это чистая правда. В-третьих, ваша фраза "Поэтому мне и не ясна ваша позиция, работать за маленькую з/п, не стремиться найти лучьше? и при этом расхваливать работодателя на право и на лево.." вообще из области фантастики, если учесть, что черным по белому в отзыве написано, что "работала", а не работаю. Уже не работаю в этом банке, расшифровываю конкретно для вас,если вы не умеете читать, и о расхваливании работодателя вообще ни слова нет. Этот отзыв написан для других людей, которые не просто хотят "поболтать" в середине рабочего дня. Вы видимо как раз этим грешите, если в середине рабочего дня пишите здесь непонятные опусы, хотя "наша жизнь в прямую завсит от наших доходов, которые в свою очередь дает нам работа" (взято из вашего комментария с вашими же ошибками, уж извините). Чтобы вы лишний раз ничего не написали, скажу сразу, у меня сегодня выходной.
MEN_018
05.12.2012 15:16
Если Вас все устраивало почему ушли ? Поведайте для соискателей...
бывш
Автор отзыва
05.12.2012 15:18
А вы пишите конкретно о работе в этом банке, если вам есть что сказать, а не о жизни вообще, "святой дух" и бабушка в деревне вообще не причем.
MEN_018
05.12.2012 15:20
ну в приниципе все понятно. Большенству работодателей и нужны такие сотрудники которые не умеют и не хотят за себя постоять...
P/s на счет выходного...у меня вообще уже глубокая ночь...

Изменено: MEN_018 - 05.12.2012 15:23
бывш
Автор отзыва
05.12.2012 15:27
Ну тогда спите спокойно дорогой товарищ!
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