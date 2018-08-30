Доброго дня коллегам. И так о нашем банке. Банк неплохой на самом деле. Был до не давнего времени, пока руководитель нашего мосфила, не стала творить непонятно чего. Во-первых обязанности. До того года все четко знали свои функции. Сейчас провела различные реорганизации, часть людей выкинула, причем четких людей. На остатки возложила функции. А самое главное - не один проект мф-а нормально не стартует, а если старт дан, через 2 дня другие цели. Вот и весь КВН. А самое интересное - понимает ли сама г-же Д-на чего творит? И как В-ов позволяет такой бардак в мосфиле? Хорошего рабочего дня вам мои садовнические коллеги.