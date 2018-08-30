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|Хотелось бы пересмотреть окладную форму зарплаты у области
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый вечер! Работаю в банке больше года. Все устраивает начальство справедливое и всегда поможет если у тебя какие либо затруднения, коллектив отличный, зарплата стабильная всегда вовремя без задержек. Единственное хотелось бы чтобы пересмотрели окладную форму для области и приравняли к городу. Т.к уровень жизни (цены на продукты, коммунальные услуги, проезд такие же как и в областном городе) Вопрос почему нас тогда ущемляют?
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vfnhtyf89 • сотрудник
05.12.2012 22:30
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Ответ банка:
Доьрый день, vfnhtyf89!
В соответствии с ч. 1,2 ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Таким образом, Банком выполняются все требования действующего законодательства.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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С точки зрения экономики и философии работодателя - если сотрудники работают за зарплату Х, то повышать ее до зарплаты Х+ нет смысла.
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда.