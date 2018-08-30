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Хотелось бы пересмотреть окладную форму зарплаты у области положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый вечер! Работаю в банке больше года. Все устраивает начальство справедливое и всегда поможет если у тебя какие либо затруднения, коллектив отличный, зарплата стабильная всегда вовремя без задержек. Единственное хотелось бы чтобы пересмотрели окладную форму для области и приравняли к городу. Т.к уровень жизни (цены на продукты, коммунальные услуги, проезд такие же как и в областном городе) Вопрос почему нас тогда ущемляют?
vfnhtyf89 • сотрудник
05.12.2012 22:30
Ответ банка:
Доьрый день, vfnhtyf89!

В соответствии с ч. 1,2 ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Таким образом, Банком выполняются все требования действующего законодательства.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
4 комментария
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MEN_018
05.12.2012 23:31
Забыли фитнес..указать... smile:D
Pennywice
06.12.2012 09:17
Вы работаете в коммерческой структуре. Поэтому вам скорее всего скажут: "Не нравится зарплата - уходите". И найдут кого-нибудь другого, кто на эту зарплату будет работать и молчать. smile:D
С точки зрения экономики и философии работодателя - если сотрудники работают за зарплату Х, то повышать ее до зарплаты Х+ нет смысла.
барбос
07.12.2012 10:21
Н Новгород. Где цифры з/плат города и области. Сравнить не с чем.
Aleks_222
13.12.2012 00:28
Странный ответ банка. Интересно, почему про 132 ст. ТК РФ "забыли"
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда.
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