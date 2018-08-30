Ответ банка: Доьрый день, vfnhtyf89!



В соответствии с ч. 1,2 ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.



Таким образом, Банком выполняются все требования действующего законодательства.



С уважением,

Евгений Мозговой

Банк Русский Стандарт (ЗАО)