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|Для тех, кто хочет там работать
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Для желающих устроиться на работу в Фора Банк. Удивление вызывает программное обеспечение банка: и у давно работающих и у вновь поступивших. Ужасно, программы несовершенны, виснут, многое вручную... очень многое. Это утомляет и раздражает и клиентов и работников. Ожидание клиента может закончиться фразой "посадили какую то неумеху", обидно.
Соц. пакет - ни о чем. Больничный как обычно, если не болеете, то вот и весь соц. пакет. Детских лагерей, пансионатов, билетов на праздники - нет... и не будет
Отпуск. По заранее утвержденному графику. На похороны - три дня за свой счет, на свадьбу десять дней за свой счет. Для матерей-одиночек льгот нет (по ТК мать-одиночка имеет право на дополнительный отпуск 14 дней за свой счет).
З/п вовремя, без задержек, регулярно. Премии были, на 2013 год неизвестно. Сумма премии выборочна, на усмотрение руководства (кому как повезет).
График. Разный, и пять дней и смены. Переработки чаще не учитываются! То есть наказания быстро, а поощрения очеееень медленно. Оплата переработок почти отсутствует, за редким исключением, чаще дают отгул.
Коллектив. В зависимости от отдела. Поначалу дедовщина обеспечена. Так как никому не хочется помимо своей работы еще и отвлекаться кого то учить за спасибо!
Дисциплина. Увольняют по статье в один день. Строго.
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Turbocoshka • сотрудник
08.12.2012 08:22
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Одни из немногих банков, кто начал заниматься ипотекой ашь с 1993 года : при том, достаточно успешно. Даже свою ассоциацию ипотечников (кажется АСИБА) - и то успели сформировать, что тоже нехило.
Успешно пережили оба кризиса и продолжают развиваться. Вопрос : за счет чего ? Ответ очевиден : в том числе за счет экономии - в том числе и на оплате труда персонала. Что уж про оргтехнику-то говорить...
Хороша строгая дисциплина, или нет - вопрос риторический : с точки зрения менеджмента - хороша, а с позиции сотрудника - на врятли. Однако, излишняя строгость (на мой взгляд) должна оплачиваться ОТДЕЛЬНО, не говоря уже о сверх - урочной работе. Однако, принимать ТАКИЕ условия, или нет - каждый решает сам !