Здравствуйте! Для желающих устроиться на работу в Фора Банк. Удивление вызывает программное обеспечение банка: и у давно работающих и у вновь поступивших. Ужасно, программы несовершенны, виснут, многое вручную... очень многое. Это утомляет и раздражает и клиентов и работников. Ожидание клиента может закончиться фразой "посадили какую то неумеху", обидно.



Соц. пакет - ни о чем. Больничный как обычно, если не болеете, то вот и весь соц. пакет. Детских лагерей, пансионатов, билетов на праздники - нет... и не будет



Отпуск. По заранее утвержденному графику. На похороны - три дня за свой счет, на свадьбу десять дней за свой счет. Для матерей-одиночек льгот нет (по ТК мать-одиночка имеет право на дополнительный отпуск 14 дней за свой счет).



З/п вовремя, без задержек, регулярно. Премии были, на 2013 год неизвестно. Сумма премии выборочна, на усмотрение руководства (кому как повезет).



График. Разный, и пять дней и смены. Переработки чаще не учитываются! То есть наказания быстро, а поощрения очеееень медленно. Оплата переработок почти отсутствует, за редким исключением, чаще дают отгул.



Коллектив. В зависимости от отдела. Поначалу дедовщина обеспечена. Так как никому не хочется помимо своей работы еще и отвлекаться кого то учить за спасибо!



Дисциплина. Увольняют по статье в один день. Строго.