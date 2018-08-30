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Предложение о работе или job offer по-русски… не голосовал
Пытался устроится в Локо-банк на позицию ведущий специалист. Мало того, что разъездной специалист, хотят самых «особо выездных» независимо от опыта. Прошел 2 собеседования сначала с сотрудником отдела кадров Н. Д-кой, потом с непосредственным руководителем. Первое собеседование происходило в кафе, так как по словам рекрутера Н. переговорная была занята, побеседовали, сказали, что перезвонят - дата первого собеседования была 19.11.2012.

Далее перезвонили в назначенные сроки, и 20.11.2012 я уже был на собеседовании у руководителя, после данного собеседования сказали, нужно заполнить анкету СБ. Заполнил, потом стандартная проверка СБ, ок - нет проблем. Далее Н. Д-кая сказала, проверка продлится 2-3 дня. Ок, опять же нет проблем. Сегодня по дате это 21.11.2012 примерно в 11 часов утра звонок - мы вас берем, официальное предложение (job offer) выслано вам на электронную почту. Открываю почту вижу предложение о работе job offer с указанием оклада и премии, думаю ну все ок - согласовано. Еще раз звоню Н. и говорю, так как я на испытательном сроке в другом банке (ранее я это озвучивал на собеседованиях), на моей текущей работе нужно отработать 3 дня, в соответствии с ТК РФ, то есть выйти на работу я смогу 27.11.2012., на той стороне - хорошо мы вас ждем.

А вот дальше началось просто непонятное и необъяснимое - оказывается в отдел, куда я устраиваюсь тут же образовалось - по словам рекрутера - некая непонятная ситуация, то есть у нас прошла некая реорганизация отдела, и тем более прошла эта процедура в течение текущего дня, когда мне звонили, звонок был в 12.50 от банка, но уже не от Н., а от И.: «У нас происходит то, что отдел передается туда-то, сюда-то, происходит реорганизация, ранее о ней не было ни слова, дальше больше - у И. я узнал неизвестно кем я буду - либо специалистом, либо ведущим, И. сказала: «Специалист оклад 35 000 руб., и еще непонятно - берут или не берут, хотя предложение об устройстве уже на моей электронной почте.

На мой взгляд такое отношение к соискателям, которые по сути узнают о том, что отдел как-то упраздняют уже после того, когда озвучено официальное предложение о приеме на работу и написано заявление на увольнение по собственному желанию - на текущей работе - просто неприемлемо, это неуважение к работнику, и просто очернение его деловой репутации, лучше бы просто сказали - мы вас не берем, а тут: «Отзовите свое заявление». И что самое непонятное, что на официальном сайте банка вакансия висит, и на hh.ru тоже. Тем более моему действующему работодателю я говорю: «Что пишу по собственному желанию, т.е. уверен в вашей деловой репутации как банка, а в итоге страдаю именно я». Далее звонит ваш рекрутер Н. и говорит: «Я вам обязательно перезвоню». Прошу дать официальный письменный ответ Локо-Банка, так как считаю данное действие банка неприемлемым - сначала говорят все берем, потом выясняются «подводные камни». Тем более есть официальное приглашение банка о приеме на работу.

P.S. Официальное приглашение банка о приеме на работу вышлю по запросу на banki.ru, для дальнейшего разбирательства, с целью недопущения дальнейших произволов со стороны «Локо-Банк»
Neformat 08 • несостоявшийся сотрудник
09.12.2012 03:04
11 комментариев
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Pavlonciy
09.12.2012 15:45
Уважаемый Neformat 08 !
Хотя, в самом Локо-банке не был никогда, я с Вами солидарен. Бардак с подбором персонала - это всего лишь ПОКАЗАТЕЛЬ того, как в самом банке вообще поставлено делопроизводство. Но нанимать сотрудника в реорганизуемый отдел - это вообще ИЗ РЯДА - ВОН выходящий случай ! В принципе, вероятность отказа в самый последний момент, существует в любой компании : эти риски всегда надо учитывать. Особенно, если ищешь работу еще до увольнения со старого места.
Мне тоже не раз предлагали работу во вновь создаваемое подразделение, но сразу предупреждали : нет того, нет сего, придется подождать, потерпеть, "затянуть поясок" и т.д. Развод "на жалость" : не теряйте времени и уходите оттуда сразу !
kredittka
09.12.2012 19:38
Уважаемый автор!

Ну что Вы сразу подняли кипеж? При чем тут Ваша деловая репутация? Не нужно устраивать трагедию из этой ситуации. Банковская система в РФ несовершенна, такие "косяки" сплошь и рядом... Я не говорю, что нужно мириться с такой ситуацией, но и принимать близко к сердцу тоже не стоит...

Если так получилось, может, Вам повезло? smile:)

Изменено: kredittka - 09.12.2012 20:32
Wiwendus
09.12.2012 23:30
Конечно, чего психовать, человек увольняется с текущей работы и уходит на улицу практически в несезон по поиску работы по вине банка, чего ж принимать близко к сердцу.... По моему мнению, нужно обращаться с официальным письмом к рук-ву Банка и решать вопрос на другом уровне.
kredittka
09.12.2012 23:58
а что Вы хотите? так устроена наша банковская система... от нее всего, чего угодно, можно ожидать...
Wiwendus
10.12.2012 01:47
Я работаю в этой системе многие годы, и то, как отказали человеку - грубое кидалово сравнимое с 90-ми. То вашей логике, если у нас все так устроено, то и делать ничего не надо? Пару раз к ответственности банк призовут, потом может быть кто то подумает и сто раз взвесит, отправлять человеку оффер или нет.
Автор! Напишите открытое письмо в Банк на Председателя Правления с просьбой разъяснить ситуацию, а если не будет ответа, и в суд можно подавать. Надо глянуть, конечно, что там за оффер.. Но, думаю, до этого не дойдет. Перспективы конечно туманные, но компенсацию себе выбить - вполне вероятно.
Pennywice
10.12.2012 10:36
Может, существует возможность остаться на текущем месте работы? Или отозвать свое заявление на увольнение уже не позволят?
Lex_Lex
10.12.2012 11:29
to Pennywice
на испытательном сроке, на вряд ли

Изменено: Lex_Lex - 10.12.2012 12:24
Pennywice
10.12.2012 14:38
Lex_Lex, мне кажется, от лояльности руководства это зависит. Если он успел себя хорошо показать на текущем месте и работодатель не успел еще подыскать замену (нового сотрудника), то, возможно есть вероятность остаться.
Lex_Lex
10.12.2012 16:30
Pennywice , согласна, что пытаться остаться на прежней работе стоит однозначно. Для автора это наилучший вариант, но сомневаюсь, что работодатель на это пойдет.Тем более, что в период испытания срок отработки составляет 3 дня. В любом случае, автору стоит поторопиться решить все вопросы с настоящим работодателем, а уже потом, если у автора будет на то желание можно решать вопросы с Локо. К сожалению, чем дальше, тем менее порядочно ведут себя банки - работодатели.

To Neformat 08 - Удачи в разрешении сложившейся ситуации.
Neformat 08
Автор отзыва
11.12.2012 23:57
Добрый вечер! Уважаемые коллеги огромное спасибо вам за отзывы., я вовремя успел отозвать заявление на увольнение. Но осадок от работы управления по подбору персонала остался. До сих пор, а обещали в ближайшее время перезвонить звонков нет. А принцип данного банка прост- сбор анкет, отделу кадров тоже чем-то, где-то заниматься нужно. Так вот такое отношение Локо-Банк просто отвратительно- это лишнее время потраченное на кадровые службы, и тем более на непосредственного "руками водителя". если можно было поставить оценку банка, я поставил бы просто "НУЛЬ".
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