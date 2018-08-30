Пытался устроится в Локо-банк на позицию ведущий специалист. Мало того, что разъездной специалист, хотят самых «особо выездных» независимо от опыта. Прошел 2 собеседования сначала с сотрудником отдела кадров Н. Д-кой, потом с непосредственным руководителем. Первое собеседование происходило в кафе, так как по словам рекрутера Н. переговорная была занята, побеседовали, сказали, что перезвонят - дата первого собеседования была 19.11.2012.



Далее перезвонили в назначенные сроки, и 20.11.2012 я уже был на собеседовании у руководителя, после данного собеседования сказали, нужно заполнить анкету СБ. Заполнил, потом стандартная проверка СБ, ок - нет проблем. Далее Н. Д-кая сказала, проверка продлится 2-3 дня. Ок, опять же нет проблем. Сегодня по дате это 21.11.2012 примерно в 11 часов утра звонок - мы вас берем, официальное предложение (job offer) выслано вам на электронную почту. Открываю почту вижу предложение о работе job offer с указанием оклада и премии, думаю ну все ок - согласовано. Еще раз звоню Н. и говорю, так как я на испытательном сроке в другом банке (ранее я это озвучивал на собеседованиях), на моей текущей работе нужно отработать 3 дня, в соответствии с ТК РФ, то есть выйти на работу я смогу 27.11.2012., на той стороне - хорошо мы вас ждем.



А вот дальше началось просто непонятное и необъяснимое - оказывается в отдел, куда я устраиваюсь тут же образовалось - по словам рекрутера - некая непонятная ситуация, то есть у нас прошла некая реорганизация отдела, и тем более прошла эта процедура в течение текущего дня, когда мне звонили, звонок был в 12.50 от банка, но уже не от Н., а от И.: «У нас происходит то, что отдел передается туда-то, сюда-то, происходит реорганизация, ранее о ней не было ни слова, дальше больше - у И. я узнал неизвестно кем я буду - либо специалистом, либо ведущим, И. сказала: «Специалист оклад 35 000 руб., и еще непонятно - берут или не берут, хотя предложение об устройстве уже на моей электронной почте.



На мой взгляд такое отношение к соискателям, которые по сути узнают о том, что отдел как-то упраздняют уже после того, когда озвучено официальное предложение о приеме на работу и написано заявление на увольнение по собственному желанию - на текущей работе - просто неприемлемо, это неуважение к работнику, и просто очернение его деловой репутации, лучше бы просто сказали - мы вас не берем, а тут: «Отзовите свое заявление». И что самое непонятное, что на официальном сайте банка вакансия висит, и на hh.ru тоже. Тем более моему действующему работодателю я говорю: «Что пишу по собственному желанию, т.е. уверен в вашей деловой репутации как банка, а в итоге страдаю именно я». Далее звонит ваш рекрутер Н. и говорит: «Я вам обязательно перезвоню». Прошу дать официальный письменный ответ Локо-Банка, так как считаю данное действие банка неприемлемым - сначала говорят все берем, потом выясняются «подводные камни». Тем более есть официальное приглашение банка о приеме на работу.



P.S. Официальное приглашение банка о приеме на работу вышлю по запросу на banki.ru, для дальнейшего разбирательства, с целью недопущения дальнейших произволов со стороны «Локо-Банк»