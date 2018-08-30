Где-то года два назад на банки.ру появился отзыв об отделении, где я сейчас работаю. Очень нелестный отзыв о руководстве Отделения, о манере общения. Из-за этого или нет, но руководство сменили полностью. Дали нам новое начальство, приезжее. Прошло время. Господа, верни как было! Это что-то: принимаемые решения заставляют задуматься о нормальности людей. Сейчас идет повсеместный переформат ВСП, точный по сроку. Хотите знать, как сделать все точно и в срок? Доложите наверх об открытии офиса, в котором только сломали стены! Все работает! Вот фотки!



Текучка страшная, сокращения. Из старых, опытных сотрудников остаются единицы. Нельзя взять отпуск, нельзя болеть. Головное отделение активно участвует в социальной жизни общества, своего города. Не сметь! Не сметь отпрашиваться с работы чтобы съездить помочь. Нельзя взять законный отгул чтобы решить проблемы со своим здоровьем. Доходит до смешного, приходится объяснять руководству о причине твоего отгула, если загремел в больницу начальство должно знать диагноз. А потом его обсуждают при всех.



Продвигаются сотрудники весьма интересным способом: чем меньше опыта, тем лучше. Меньше вопросов к руководству. Не знает нормативку - меньше будет оспаривать распоряжения. Не справляется с обязанностями - перераспределим по сотрудникам.

А знаете досталось такое отношение! Работала и в другим банках, лучше скажу честно. Зачем вернулась - офис моего коммерса закрыли в городе. Пришлось.



Вот так, господа из ЦА, проходит ваш переформат на местах.