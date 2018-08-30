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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Где-то года два назад на банки.ру появился отзыв об отделении, где я сейчас работаю. Очень нелестный отзыв о руководстве Отделения, о манере общения. Из-за этого или нет, но руководство сменили полностью. Дали нам новое начальство, приезжее. Прошло время. Господа, верни как было! Это что-то: принимаемые решения заставляют задуматься о нормальности людей. Сейчас идет повсеместный переформат ВСП, точный по сроку. Хотите знать, как сделать все точно и в срок? Доложите наверх об открытии офиса, в котором только сломали стены! Все работает! Вот фотки!

Текучка страшная, сокращения. Из старых, опытных сотрудников остаются единицы. Нельзя взять отпуск, нельзя болеть. Головное отделение активно участвует в социальной жизни общества, своего города. Не сметь! Не сметь отпрашиваться с работы чтобы съездить помочь. Нельзя взять законный отгул чтобы решить проблемы со своим здоровьем. Доходит до смешного, приходится объяснять руководству о причине твоего отгула, если загремел в больницу начальство должно знать диагноз. А потом его обсуждают при всех.

Продвигаются сотрудники весьма интересным способом: чем меньше опыта, тем лучше. Меньше вопросов к руководству. Не знает нормативку - меньше будет оспаривать распоряжения. Не справляется с обязанностями - перераспределим по сотрудникам.
А знаете досталось такое отношение! Работала и в другим банках, лучше скажу честно. Зачем вернулась - офис моего коммерса закрыли в городе. Пришлось.

Вот так, господа из ЦА, проходит ваш переформат на местах.
DinaraMosk • сотрудник
10.12.2012 14:01
2 комментария
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Dimson51
11.12.2012 22:15
хм, одно радует, что не у нас одних...
кто-нить Грефа сегодня слушал? говорят, он там про переосмысление зажигал... smile:D
koteikin
12.01.2013 23:16
Насчет того что болеть...я озвучила, что хочу сесть на больничный-так как очень заболела по женски, и что возможно госпитализируюсь, ответили - с таким на больничный не садятся! Пойдешь на больничный - пеняй на себя! Я ответила - извините я не гороиня, мне еще детей рожать! А если у меня на рабочем месте яичник лопнет? ......сказали у нас люди ползают от боли и работают...
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