Я работала в Сбербанке промоутером с мая по август. Хотя придя изначально на собеседование, мне говорили о кредитовании, о вакансии менеджера по кредитованию, мол обучение бесплатное будет, причем трудоустройство сразу... Я по образованию юрист, работать в органах можно устроившись только по блату, так как связей нет, пришлось искать что-то в иной сфере. Я оставила резюме, сказали, что рассмотрят в конце недели. Естественно к концу недели никто не перезвонил. Мой МЧ работает в Сбербанке, поэтому он сходил в отдел кадров и поторопил их, иначе мое резюме неизвестно когда бы рассмотрели.



Меня пригласили на собеседование и объяснили, чтобы попасть в Сбербанк нужно пройти все ступени роста, и начинать с промоутера, так нет опыта работы с банками.

В итоге я согласилась, 2 дня обучения и на работу в Доп. офис. На обучении не работали терминалы и нам объясняли все на пальцах, короче говоря, придя в доп. офис, я постигала все сама. Меня поставили промоутером первой категории, значит нужно было впаривать клиентам автоплатежи, по 10 штук в день. Работа вообще ужас весь день на ногах, поток клиентов, один промоутер на три терминала, в обед вообще народ прет и прет. Хоть перерыв был нормальный, это радовало. Коллектив в принципе нормальный за исключением 1 2-х человек.



В итоге в первый месяц я выполнила план на 60%, получила 7500 за вычетом 3%, второй месяц аналогично, около 7000, а третий месяц пошел спад, никто не хотел подключать дурацкую услугу, я получила примерно 3800. Я подала заявку в учебный класс, но мне отказали мотивировав тем, что я не выполняю план. Меня перевели в другой Доп. офис в центре города, где до обеда мы помогали иностранным гражданам оплачивать патенты, и вообще целый день носились как угорелые. Там с планом стало получше, в общем за две недели всеми правдами не правдами я выполнила план на 100 %. Меня Взяли в учебный класс, я прошла неделю стажировки и ушла, т.к. предложили поработать вообще в другой сфере.



За период работы промоутером у меня стали сильно болеть ноги, пришлось обращаться к ревматологу, все обошлось, но еще 1,5 месяца меня беспокоила боль в суставах. Никому не пожелаю такой работы. Зарплата зависит от тебя, но те услуги которые мы должны предлагать никому не нужны, за часы платят копейки, короче абсурд!



Вот только думаю теперь, возвращаться ли в учебный класс, сколько можно продержаться работая в Сбербанке для опыта. С работой по своей специальности пока не выходит. Для меня просто неприемлемо приходить каждый день в 9-10 часов вечера.

А вообще работать с людьми люблю, но не при таких планах, и отношении как многие здесь пишут.