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Карьерная лестница... плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работала в Сбербанке промоутером с мая по август. Хотя придя изначально на собеседование, мне говорили о кредитовании, о вакансии менеджера по кредитованию, мол обучение бесплатное будет, причем трудоустройство сразу... Я по образованию юрист, работать в органах можно устроившись только по блату, так как связей нет, пришлось искать что-то в иной сфере. Я оставила резюме, сказали, что рассмотрят в конце недели. Естественно к концу недели никто не перезвонил. Мой МЧ работает в Сбербанке, поэтому он сходил в отдел кадров и поторопил их, иначе мое резюме неизвестно когда бы рассмотрели.

Меня пригласили на собеседование и объяснили, чтобы попасть в Сбербанк нужно пройти все ступени роста, и начинать с промоутера, так нет опыта работы с банками.
В итоге я согласилась, 2 дня обучения и на работу в Доп. офис. На обучении не работали терминалы и нам объясняли все на пальцах, короче говоря, придя в доп. офис, я постигала все сама. Меня поставили промоутером первой категории, значит нужно было впаривать клиентам автоплатежи, по 10 штук в день. Работа вообще ужас весь день на ногах, поток клиентов, один промоутер на три терминала, в обед вообще народ прет и прет. Хоть перерыв был нормальный, это радовало. Коллектив в принципе нормальный за исключением 1 2-х человек.

В итоге в первый месяц я выполнила план на 60%, получила 7500 за вычетом 3%, второй месяц аналогично, около 7000, а третий месяц пошел спад, никто не хотел подключать дурацкую услугу, я получила примерно 3800. Я подала заявку в учебный класс, но мне отказали мотивировав тем, что я не выполняю план. Меня перевели в другой Доп. офис в центре города, где до обеда мы помогали иностранным гражданам оплачивать патенты, и вообще целый день носились как угорелые. Там с планом стало получше, в общем за две недели всеми правдами не правдами я выполнила план на 100 %. Меня Взяли в учебный класс, я прошла неделю стажировки и ушла, т.к. предложили поработать вообще в другой сфере.

За период работы промоутером у меня стали сильно болеть ноги, пришлось обращаться к ревматологу, все обошлось, но еще 1,5 месяца меня беспокоила боль в суставах. Никому не пожелаю такой работы. Зарплата зависит от тебя, но те услуги которые мы должны предлагать никому не нужны, за часы платят копейки, короче абсурд! smile:o

Вот только думаю теперь, возвращаться ли в учебный класс, сколько можно продержаться работая в Сбербанке для опыта. С работой по своей специальности пока не выходит. Для меня просто неприемлемо приходить каждый день в 9-10 часов вечера.
А вообще работать с людьми люблю, но не при таких планах, и отношении как многие здесь пишут.
anastasija555бывший сотрудник
11.12.2012 07:06
4 комментария
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Big Al
11.12.2012 10:22
Не впечатлили, но искренне рад за вас, что ушли оттуда.
anastasija555
Автор отзыва
11.12.2012 14:50
да что впечатлять, я там не долго работала, хорошо еще хоть так...
AgenAnna
12.12.2012 10:32
Прожиточный минимум гораздо больше 3,800! Это разве законно?
koteikin
12.01.2013 23:13
В 9 -10 вечера это еще цветочки.....Бывает и в 1 ночи..
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