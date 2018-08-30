Здравствуйте. Меня зовут Олег Барышев. Я очень хорошо понимаю мудрость что "со своим уставом в чужой монастырь не ходят". Я являюсь счастливым обладателем карты Связного Банка и испытываю симпатию к банку и его главному владельцу. Компания молодая и зеленая. Все еще далекая от идеала.



Хочу донести информацию до лиц, которые могут на что-то повлиять в Связном банке. Служба безопасности (в частности те люди, которые отвечают за проверку персонала на стадии приема на работу) занимается действиями вряд ли связанные с их профессиональной деятельностью. Слово "профессиональной" здесь ключевое.



У меня есть 100% информация, что они беспомощны в вопросе проверки прошлого и т.п. человека: имел ли судимость, приводы, учет в диспансерах и т.д. Также информация по проверке предыдущего места работы(!)



Единственное что они могут проверить это регистрацию и розыск. И то они этого не делают практически.



Все это была проблема №1



Проблема же №2 еще хуже. В СБ Связного банка набраны люди, которые не являются эталонами таких понятий как ум и адекватность. Решения принимаются исключительно основывающиеся на их комплексах и "обиженности". Психологи и манипуляторы наихреновейшие. Выбрасывают на улицу более 40% соискателей дошедших до них после 3 недельного обучения (6 дней в неделю).



Хочу заметить, что отдел персонала и тренеры (в течение 3 недель постоянных тестов) сами по себе очень неплохо фильтруют контингент будущих сотрудников.



Проблема №3. Люди проходят собеседование с отделом персонала, выходят на работу и обучаются приблизительно 3 недели. И ЛИШЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ИДУТ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ В СБ БАНКА! Где происходит "профессиональный отбор".



САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЗА ЧТО ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ? Люди 3 недели учат ТОННУ информации, для того чтобы получить эту честь попасть на собеседование в СБ. И половина из них его не пройдут по-любому.



Итог: Замечательные тренера, профессиональные hr менеджеры и неадекватная политика со Службой Безопасности.



Я начал свой текст с мудрости: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Единственная просьба: перенесите планово проверку СБ в первые же дни обучения (максимум на 2-ой день обучения), но никак не в конец.