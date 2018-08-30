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|Связной Банк как работодатель
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Здравствуйте. Меня зовут Олег Барышев. Я очень хорошо понимаю мудрость что "со своим уставом в чужой монастырь не ходят". Я являюсь счастливым обладателем карты Связного Банка и испытываю симпатию к банку и его главному владельцу. Компания молодая и зеленая. Все еще далекая от идеала.
Хочу донести информацию до лиц, которые могут на что-то повлиять в Связном банке. Служба безопасности (в частности те люди, которые отвечают за проверку персонала на стадии приема на работу) занимается действиями вряд ли связанные с их профессиональной деятельностью. Слово "профессиональной" здесь ключевое.
У меня есть 100% информация, что они беспомощны в вопросе проверки прошлого и т.п. человека: имел ли судимость, приводы, учет в диспансерах и т.д. Также информация по проверке предыдущего места работы(!)
Единственное что они могут проверить это регистрацию и розыск. И то они этого не делают практически.
Все это была проблема №1
Проблема же №2 еще хуже. В СБ Связного банка набраны люди, которые не являются эталонами таких понятий как ум и адекватность. Решения принимаются исключительно основывающиеся на их комплексах и "обиженности". Психологи и манипуляторы наихреновейшие. Выбрасывают на улицу более 40% соискателей дошедших до них после 3 недельного обучения (6 дней в неделю).
Хочу заметить, что отдел персонала и тренеры (в течение 3 недель постоянных тестов) сами по себе очень неплохо фильтруют контингент будущих сотрудников.
Проблема №3. Люди проходят собеседование с отделом персонала, выходят на работу и обучаются приблизительно 3 недели. И ЛИШЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ИДУТ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ В СБ БАНКА! Где происходит "профессиональный отбор".
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЗА ЧТО ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ? Люди 3 недели учат ТОННУ информации, для того чтобы получить эту честь попасть на собеседование в СБ. И половина из них его не пройдут по-любому.
Итог: Замечательные тренера, профессиональные hr менеджеры и неадекватная политика со Службой Безопасности.
Я начал свой текст с мудрости: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Единственная просьба: перенесите планово проверку СБ в первые же дни обучения (максимум на 2-ой день обучения), но никак не в конец.
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Hitin • несостоявшийся сотрудник
11.12.2012 16:19
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Администратор:
Какое отношение имеете к банку, кроме владения картой банка?
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Я думаю, дело не в конкретных дилетантах и бездельниках. Наоборот : излишний "профессионализм" данных сотрудников данной профессии как раз и мешает нормально работать всем остальным, не говоря уже о трудоустройстве как таковом. Согласитесь, АБСУРД, когда соискателя - специалиста высокого уровня, который РЕАЛЬНО необходим, не может "отстоять" даже директор департамента только потому, что тот перешел улицу в неположенном месте в 1985 году и был тогда не только оштрафован, но и занесен в милицейские базы данных. То есть, на самом деле решение о приеме на работу принимается на уровне РЯДОВОГО специалиста СБ, за которое он никакой ответственности как правило и не несет.
Ну то есть, ИМ куда проще взять недавних выпускников БЕЗ опыта вообще, лишь бы не "париться" с другими местами работы, ненужными созвонами, выяснениями и т.д.
Я думаю, автор правильно подметил : эта политика в принципе АБСУРДНА. Но к сожалению, в большинстве банков она именно такова.
Нет, метил я "гражданскую" должность.
Разочарую - вряд ли..."
Врядли я думал об этом когда писал =D
Девушка, от вас веет негативной энергией. Кстати вы кажется не уловили мессадж отзыва, потомучто начали обсуждать совершенно другое.
В каждой компании есть "косяки". В данном случае я высказал недовольство только по 1 пункту: почему СБ проходят только в конце обучения, если известно, что они выкинут половину народа. В итоге люди теряют 3 недели (по 6 дней в неделю) и забивают себе голову инормацией гдето на 1000 листов (я не преувеличиваю).
К СБ у меня претензий нет. Там всегда работают муд @ ки, потомучто их набирают из обарзевших и несбывшихся ментов.
У меня претензия к отделу обучения в целом. Почему все собеседования бы не сделать вначале=)
Еще раз напоминаю мудрость про то что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В каждой компании именно такой климат каким его желает видеть глава компании (и не надо сказок про царя батюшку который не знает про то что бояре творят). Если не нравится: уходите молча в другую компанию или делайте бизнес если чувствуете переизбыток умных мыслей.
Да, глубоко пофиг на них. Это факт, как вода жидкая, а воздух прозрачный. То что к вам отнеслись нормально, то это по другим причинам. Морального нутра СБшников это не меняет.
"с этим спорить бесполезно, так как на все есть должностная инструкция."
Это неправильно так поступать с людьми. Это сильно не по человечески. Решаема ли эта проблемма? - да, легко решаема.
К томуже время тренера стоит денег, бумага с учебными материалами тоже стоит денег (2 пачки по 500 листов на каждого). Это если рассуждать о потерях компании из за этого идиотизма.
У вас времени на юмор, наверное достаточно. Для человека который находится в поисках работы потерять впустую суммарно месяц за бесплатно это не очень весело.
И да...я тут не за психологической "помощью"
Изменено: