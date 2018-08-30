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|Советую всем почитать, прежде чем устраиваться на работу про отдел по подбору персонала. г. Ростов-на-Дону
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Добрый вечер! Не хочу показаться "ябидой", но на самом деле накипело и очень обидно. В этом году приходила на собеседование в надежде устроиться на работу в "Русский Стандарт" в г. Ростове-на-Дону, так как всегда симпатизировала данному банку и мечтала в нем работать. Только что закончив университет, на тот момент имела слабое представление о сложной системе иерархии специальностей работников банков, так что первоначально откликнулась на предложение о работе менеджера по оформлению потребительских кредитов.
Отправили на обучение. Я была тренинге 1 день из 3-х, послушала советы знакомых и решила подумать, стоит ли работать на "потребке". Поскольку поняла, что данный вид работы (при графике работы 2/2, на точке продаж, которая работает с 10 до 22, где, естественно, в конце дня нужно еще минут 30 на подготовку и регистрацию актов через ПО, в результате чего до дома можно добраться только на такси) больше подходит для студентов 2-4 курса или для людей, не имеющих образования по специальности, но задумывающихся попробовать себя в сфере финансов.
Через некоторое время в банке появилось 2 вакансии, которые подходили мне на 100%, так как моя специализация "Финансы и кредит". Но тут началось самое интересное... Оказывается, работники отдела подбора запомнили мое имя и фамилию, а особенно то, что я не хотела бы работать на потребительском кредитовании... Так что, когда я отправила резюме на первую вакансию - "специалист по возврату проблемной задолженности", из отдела кадров мне прислали странное письмо с официальным отказом от вызова меня на собеседование и заинтересованности банка (это особенно смешно, если я отмечу то, что у меня настоящий "некупленный" красный диплом, который я заработала своим трудом и стремлением... плюс, довольно-таки хорошие коммуникативные навыки, что превосходно для общения с клиентами)...
А на мой отклик на вторую вакансию мне вообще не ответили. Я решила подойти в банк, поинтересоваться, были ли действительно такие вакансии и возможно ли все-таки рассмотрение меня, как кандидата... И вот что получилось... Когда я пришла и рассказала, что мне очень нужна работа, что очень люблю этот банк и хочу в нем работать то, мне предложили опять потребительское кредитование, умолчав о наличии вакансии специалиста по возврату просроченной задолженности и менеджера отдела мини-офиса банка... Наверное, чтобы выставить меня дурой перед самой собой и руководством. Прекрасно ощущалось предвзятое отношение... А точнее, все было понятно из недвусмысленных улыбочек специалистов отдела подбора и подколок, что "пришла назад? ты же не захотела работать на потребительском и сказала об этом нашему специалисту Ольге, а других вакансии у нас больше нет!", хотя я прекрасно знала, что это полная ложь. Но кто я для них? Девочка-выпускница экономического ВУЗа, которая осмелилась просить их высочество о серьезной работе в самом банке или офисе банка, а не на точках продаж, где за 12 часовой рабочий день ноги устают так, что их просто не чувствуешь, оклад 9000 тысяч рублей, а за дорогу до дома и на переговоры с ведущим менеджером по мобильному телефону уходит больше денег, чем за день заработаешь. И как можно забыть про подоходный налог! За минусом всех этих пунктов на руки не получишь даже 4 тысяч рублей. Про премии и бонусы - они бывают не всегда... если есть клиенты и выполненный план, только тогда есть бонусы.
В принципе, я была не единственной, кто приходил и заметила, они всех стараются ориентировать на потребки в ТТ... Сложилось такое ощущение, что у них план приема людей на работу, аналогичный планам продаж у специалистов и менеджеров. Но на этот раз, я сдалась и из любопытства, все-таки решила пройти обучение на тренинге по потребительскому кредитованию до самой аттестации. И я отлично сдала ее! На память у меня остался лист о прохождении аттестации. Принимали ведущий менеджер и тренер Олеся (замечательный преподаватель! ей я особенно благодарна за все знания, которые получила по данному курсу. Сомневаюсь, что в каком-либо другом банке так возятся с новичками). И вспоминая ту вакансию, по которой мне они отказали... Там было свободно два или даже три места... и на одно из них они взяли девочку, с которой я училась в одной группе в университете... причем, я думаю, вы сейчас поймете, что я испытала... не буду говорить ничего плохого, но эта девочка не могла 5 раз правильно без ошибок заполнить анкету на трудоустройство... все это было у меня на глазах.
Когда я рассказала сотруднику отдела трудоустройства о том, что я отправляла резюме в отдел кадров и получила довольно странное письмо на электронную почту об отказе, она вообще очень удивилась... В целом, хочу сказать, что в Ростовском филиале отличное руководство, внимательные и понимающие люди. Когда я уходила, спрашивали, почему я решила не работать у них. На данный момент я работник другого банка, где на собеседовании в отделе персонала специалист был восхищен моей подготовкой после тренингов Русского стандарта и меня даже отправили на аттестацию без особой длительной подготовки.
Просто на самом деле непонятно, откуда такая агрессия и мстительность отдела по подбору персонала в Русском стандарте? В компетенции ли этих женщин-специалистов по подбору похихикивать кандидатам в спину и неадекватно решать чужую судьбу, руководствуясь только личными антипатиями или симпатиями? Почему ростовчан, дипломированных специалистов престижного экономического ВУЗа с отличным дипломом и профессиональным знанием двух иностранных языков отправляют работать на несерьезные работы - девочками на побегушках на точки продаж, а выпускников с тройками и еле-еле четверками, являющимися жителями Ростовской области, ставят на высокооплачиваемые должности (где не требуется наличие стажа) в головной офис банка.
Для тех, кто считает, что наличие диплома не является показателем качества работы - не надо рассказывать сказки. Человек, который во время учебы параллельно работал, не может быть хорошим специалистом, так как он просто физически не способен одновременно работать и нормально осваивать теорию по своей специальности. А платить за сдачи экзаменов, работая, и пять лет учиться из всех сил, стараясь достигнуть успехов - это две разные вещи. Почти все мои одногруппники не могут найти нормальную, интересную работу, потому что приходя в банк, мы наталкиваемся на упорных специалисток отбора персонала, "знающих толк в своем деле", предлагающих нам исключительно специфические работы: консультантов, промоутеров (это касательно Сбербанка), сервис-администраторов (Альфа-банк) и т.д. Ни в Москве, ни в С.-Петербурге такого нет, а у нас в Ростове-на-Дону появились какие-то особенные правила.
Я - ростовчанка, у меня не было потребности в деньгах - на съем жилья, на элементарную покупку вещей, поэтому я могла позволить себе заниматься образованием. Так что может проблема в том, что работники отдела подбора, сами будучи выходцами из Ростовской области, не очень любят нас, ростовчан, и помогают "своим" трудоустроиться? Здесь такие проявления часто встречаются... поэтому текучка кадров в каждом банке жуткая. Все это реально странно и непонятно. Но в любом случае, наглое поведение со стороны "отборщиц" не является признаком их профессионализма по отношению к людям, которые просто ищут нормальное место работы, где будут работать не 1-6 месяцев, а длительное время. Зачем тогда нас призывают заканчивать школы с медалями и университеты с отличием, если на работу все равно берут людей, которые даже не знают элементарноеопределение, что такое "Финансы"?
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2
prinzessin • несостоявшийся сотрудник
13.12.2012 01:47
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Почему отдел кадров так себе повел? Скорее всего их поведение обусловлено не обидой кадровичик на ваш отказ от "потребки" и не желание вам насолить (или "пропихнуть" на хорошие места "своих" людей). Это маловероятно. Мне кажется, всё гораздо проще. Есть такая вещь, как кадоровая политика организации. Видимо, кадровая политика РС направлена на то, чтобы отказывающихся кандидатов где-то помечать как нелояльных к банку людей. И когда вы отправили резюме уже на другую должность, кадровики вас сразу "вспомнили", и решили повести себя тоже нелояльно. Но это не значит, что обида на вас именно со стороны кадровичек (им, мне кажется, глубоко всё равно), а просто такова политика банка. Хотя я могу ошибаться. Я в РС не работала.
А касаемо темы того, какой студент для работодателя является более предпочтительным... Тот, который 5 лет учился что есть сил и получил красный диплом, но нулевой опыт работы или тот студент, который учился "так себе", ходил в универ через день, но при этом работал, и к окончанию ВУЗа помимо диплома "заимел" еще и 2-3-5 лет опыта работы. На этот вопрос тоже однозначного мнения быть не может. Но могу сказать, что я очень много встречала людей (и на своих работах - предыдущих и нынешней, и на примерах своих знакомых), которые В 19-22 года занимали руководящие должности. И не потому что их на эти должности поставили по знакомству или по блату. А потому что они с 18 лет работали (естественно, учась при этом в универе). А те, которые устраивались на свою первую работу только в 22-23 года (по окончании универа), так и сидят уже много лет на одном месте, на стартовых позициях.
Сама вот иногда жалею, что не достаточно работала (только на летних каникулах), пока училась в ВУЗе. Иначе у меня сейчас опыт работы был бы не 5 лет, а 10.
Поэтому... Если не брать в рассмотрение тему купленных дипломов, а взять к примеру двоих людей - один отличник с красным дипломом, который все 5 лет учился и не работал ни дня в своей жизни, и второго человека, который учился чуть похуже (на четверки, например), но при этом работал n-ное кол-во лет, и к окончанию универа подошел не только с дипломом, но и с опытом работы... То, извините, но второй кандидат мне бы понравился больше, если бы я была работодателем.
Одно дело только знать как ружье заряжается, а другое дело заряжать его самостоятельно своими руками, и не раз.
Изменено:
Так же автор уверяю Вас знание двух языков так же особо не котируется при устройстве на продажника или коллектора, да что там говориь никак не котируется, т.к. Фрэнч и Англишь вам там точно не понадобится))) Неужили нет знакомых которые могли бы вас присторить в хорошее место с вашим " багажом знаний"?!?!
У меня вот тоже красный диплом экономиста. Но только работать я начал со 2 курса, а на 4-м пришел в банк на самую рядовую позицию операциониста. К моменту получения своего красного диплома я занимал позицию заместителя управляющего одного из допиков. И поверьте мне - за период своего обучения в институте я не получил и 1% знаний, необходимых мне в повседневной работе в банке.
Совет - если вы так хотите работать именно в банке, начинайте с любой позиции, никому не нужны ваши капризы
Для инфо - специалист по возврату проблемной задолженности - это девочка/мальчик в колл-центре по обзвону должников, с такими же жесткими планами, как и в продажах + жуткий стресс ежедневно, что не удивительно, когда тебя 50 раз за день посылают лесом.
- менеджера отдела мини-офиса банка - это тот же продавец банковских продуктов, только базируется в мини-отделении банка. Работа сопряжена с риском, что вас будут "перекидывать" из отделения в отделение, плюс жестко требовать исполнения планов продаж.
Просто человека, который ориентируется, общается, у которого хороший кругозор и пр. подобные качества, научить порой всему с "нуля" гораздо проще, чем "перестраивать" зубрилку
Изменено:
мне больше понравилось воззрение автора на жителей ростовской области ,не уж то быдло одно не достойное работать в Ростове-батюшке? или вы по праву рождения уже лучше,умнее,и работоспособнее? нет ну знала что с москвичами такое иногда бывает,но то столица ежу понятно,но чтоб ростовчане так звездились в первый раз вижу
Поэтому автор! Ссылаться на красный диплом Вам просто противопоказано. Хорошей работы Вы не найдете сразу поле окончания ВУЗа. Уж сложилось так, что большинству работодателей нужны добросовестные исполнители-практики, нежели краснодипломники-теоретики....
Никого не хотел обидеть....
Хотя, каюсь, про цвет диплома никогда при трудоустройстве не говорил, да и не спрашивали. Потом уже, в кадрах выяснялось - ну красный и красный, ну и ладно...
Вы просто с ростовчанами и не сталкивались, видно) они только так, только так) все звезды Ростов-на-Дону ***** ставит всю страну
Автору жалобы хочу пожелать позитивного отношения к окружающим и адекватного к себе "звездность" не способствует карьерному росту и хорошим отношениям с коллективом, в котором работаешь.
Проще будьте и будет все у Вас получаться и никто не будет хихикать надо Вами
кстати, я не из гостивших, я как раз из тех самых пошлых областных)) и в обиженных ходить не пришлось, потому как универ московский окончен, от земляков подальше т.к. платить бешеные тысячи взятки за поступление в РИНХ было не с руки, а в Москве нас везде бесплатно и без проблем берут - и в институт, и на работу