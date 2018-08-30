Добрый вечер! Не хочу показаться "ябидой", но на самом деле накипело и очень обидно. В этом году приходила на собеседование в надежде устроиться на работу в "Русский Стандарт" в г. Ростове-на-Дону, так как всегда симпатизировала данному банку и мечтала в нем работать. Только что закончив университет, на тот момент имела слабое представление о сложной системе иерархии специальностей работников банков, так что первоначально откликнулась на предложение о работе менеджера по оформлению потребительских кредитов.



Отправили на обучение. Я была тренинге 1 день из 3-х, послушала советы знакомых и решила подумать, стоит ли работать на "потребке". Поскольку поняла, что данный вид работы (при графике работы 2/2, на точке продаж, которая работает с 10 до 22, где, естественно, в конце дня нужно еще минут 30 на подготовку и регистрацию актов через ПО, в результате чего до дома можно добраться только на такси) больше подходит для студентов 2-4 курса или для людей, не имеющих образования по специальности, но задумывающихся попробовать себя в сфере финансов.



Через некоторое время в банке появилось 2 вакансии, которые подходили мне на 100%, так как моя специализация "Финансы и кредит". Но тут началось самое интересное... Оказывается, работники отдела подбора запомнили мое имя и фамилию, а особенно то, что я не хотела бы работать на потребительском кредитовании... Так что, когда я отправила резюме на первую вакансию - "специалист по возврату проблемной задолженности", из отдела кадров мне прислали странное письмо с официальным отказом от вызова меня на собеседование и заинтересованности банка (это особенно смешно, если я отмечу то, что у меня настоящий "некупленный" красный диплом, который я заработала своим трудом и стремлением... плюс, довольно-таки хорошие коммуникативные навыки, что превосходно для общения с клиентами)...



А на мой отклик на вторую вакансию мне вообще не ответили. Я решила подойти в банк, поинтересоваться, были ли действительно такие вакансии и возможно ли все-таки рассмотрение меня, как кандидата... И вот что получилось... Когда я пришла и рассказала, что мне очень нужна работа, что очень люблю этот банк и хочу в нем работать то, мне предложили опять потребительское кредитование, умолчав о наличии вакансии специалиста по возврату просроченной задолженности и менеджера отдела мини-офиса банка... Наверное, чтобы выставить меня дурой перед самой собой и руководством. Прекрасно ощущалось предвзятое отношение... А точнее, все было понятно из недвусмысленных улыбочек специалистов отдела подбора и подколок, что "пришла назад? ты же не захотела работать на потребительском и сказала об этом нашему специалисту Ольге, а других вакансии у нас больше нет!", хотя я прекрасно знала, что это полная ложь. Но кто я для них? Девочка-выпускница экономического ВУЗа, которая осмелилась просить их высочество о серьезной работе в самом банке или офисе банка, а не на точках продаж, где за 12 часовой рабочий день ноги устают так, что их просто не чувствуешь, оклад 9000 тысяч рублей, а за дорогу до дома и на переговоры с ведущим менеджером по мобильному телефону уходит больше денег, чем за день заработаешь. И как можно забыть про подоходный налог! За минусом всех этих пунктов на руки не получишь даже 4 тысяч рублей. Про премии и бонусы - они бывают не всегда... если есть клиенты и выполненный план, только тогда есть бонусы.



В принципе, я была не единственной, кто приходил и заметила, они всех стараются ориентировать на потребки в ТТ... Сложилось такое ощущение, что у них план приема людей на работу, аналогичный планам продаж у специалистов и менеджеров. Но на этот раз, я сдалась и из любопытства, все-таки решила пройти обучение на тренинге по потребительскому кредитованию до самой аттестации. И я отлично сдала ее! На память у меня остался лист о прохождении аттестации. Принимали ведущий менеджер и тренер Олеся (замечательный преподаватель! ей я особенно благодарна за все знания, которые получила по данному курсу. Сомневаюсь, что в каком-либо другом банке так возятся с новичками). И вспоминая ту вакансию, по которой мне они отказали... Там было свободно два или даже три места... и на одно из них они взяли девочку, с которой я училась в одной группе в университете... причем, я думаю, вы сейчас поймете, что я испытала... не буду говорить ничего плохого, но эта девочка не могла 5 раз правильно без ошибок заполнить анкету на трудоустройство... все это было у меня на глазах.



Когда я рассказала сотруднику отдела трудоустройства о том, что я отправляла резюме в отдел кадров и получила довольно странное письмо на электронную почту об отказе, она вообще очень удивилась... В целом, хочу сказать, что в Ростовском филиале отличное руководство, внимательные и понимающие люди. Когда я уходила, спрашивали, почему я решила не работать у них. На данный момент я работник другого банка, где на собеседовании в отделе персонала специалист был восхищен моей подготовкой после тренингов Русского стандарта и меня даже отправили на аттестацию без особой длительной подготовки.



Просто на самом деле непонятно, откуда такая агрессия и мстительность отдела по подбору персонала в Русском стандарте? В компетенции ли этих женщин-специалистов по подбору похихикивать кандидатам в спину и неадекватно решать чужую судьбу, руководствуясь только личными антипатиями или симпатиями? Почему ростовчан, дипломированных специалистов престижного экономического ВУЗа с отличным дипломом и профессиональным знанием двух иностранных языков отправляют работать на несерьезные работы - девочками на побегушках на точки продаж, а выпускников с тройками и еле-еле четверками, являющимися жителями Ростовской области, ставят на высокооплачиваемые должности (где не требуется наличие стажа) в головной офис банка.



Для тех, кто считает, что наличие диплома не является показателем качества работы - не надо рассказывать сказки. Человек, который во время учебы параллельно работал, не может быть хорошим специалистом, так как он просто физически не способен одновременно работать и нормально осваивать теорию по своей специальности. А платить за сдачи экзаменов, работая, и пять лет учиться из всех сил, стараясь достигнуть успехов - это две разные вещи. Почти все мои одногруппники не могут найти нормальную, интересную работу, потому что приходя в банк, мы наталкиваемся на упорных специалисток отбора персонала, "знающих толк в своем деле", предлагающих нам исключительно специфические работы: консультантов, промоутеров (это касательно Сбербанка), сервис-администраторов (Альфа-банк) и т.д. Ни в Москве, ни в С.-Петербурге такого нет, а у нас в Ростове-на-Дону появились какие-то особенные правила.



Я - ростовчанка, у меня не было потребности в деньгах - на съем жилья, на элементарную покупку вещей, поэтому я могла позволить себе заниматься образованием. Так что может проблема в том, что работники отдела подбора, сами будучи выходцами из Ростовской области, не очень любят нас, ростовчан, и помогают "своим" трудоустроиться? Здесь такие проявления часто встречаются... поэтому текучка кадров в каждом банке жуткая. Все это реально странно и непонятно. Но в любом случае, наглое поведение со стороны "отборщиц" не является признаком их профессионализма по отношению к людям, которые просто ищут нормальное место работы, где будут работать не 1-6 месяцев, а длительное время. Зачем тогда нас призывают заканчивать школы с медалями и университеты с отличием, если на работу все равно берут людей, которые даже не знают элементарноеопределение, что такое "Финансы"?