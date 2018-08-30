Добрый день! Прочитала про "капризных детей" и решила ответить! Итак давайте начнем. Я проработала в этом банке 2,5 года.



В рознице, в отделении. Карьерный рост по огромным сомнением, да я ходила на асессменты, но... Если твой руководитель хочет другого человека в Заместители, то твои заслуги будут никому не нужны. Про график работы, первый год работы был чудо-график 2/2, а потом наше начальство решило, что мы не дорабатываем и график стал плавающим 2 недели 2/2, а потом неделя в пятидневку СУПЕР.



Пашите, пашите и еще раз пашите! Не привыкли задерживаться на работе? Тогда не идите в Альфу! Каждую смену 1,5-2 часа, а если ты успел все и ушел через 40 мин после рабочего дня, то тебе еще и ЗАМ скажет, что ты халявщик! В моем офисе настоящим "капризным ребенком" был именно ЗАМ. "Что я одна должна до 23 на работе сидеть?" спрашивает меня она. "Это твои проблемы, что ты не успеваешь."



Я как продажник планы свои выполняла, но этого недостаточно! Нужны презентации, надо ездить выдавать карты, за город тратить 2-2.5 часа на дорогу. И поездки все за свой счет. Обед это вообще отдельная история. Быстрей, быстрей ешь, конвейер же стоит! ВОТ ТАКАЯ Я "КАПРИЗУЛЬКА" УВОЛИЛАСЬ! Мне не капельки не стыдно! Зато теперь на новой работе, с большим кстати окладом, я ухожу вовремя с работы, спокойно обедаю и БЕЗУМНО счастлива!



И кстати забыла сказать о самом интересном, планы росли по 30-40% в месяц! Ни в одном банке такого о таком я не слышала! Я в ШОКЕ! И на утренних собраниях нам постоянно говорят: "Не хотите делать план - увольняйтесь! Не устраивает задерживаться на работе - увольняйтесь! Мы других найдем!" СТОП, а как же кадровая политика? Вам не нужны опытные сотрудники? Вам нужны только зеленые, которые первые месяцы молчат от страха? Вы тратите кучу времени на наше обучение, тренинги, а потом руководитель говорит прямо: "Может тебе уволится?", после 2,5 лет. Что это? Это похоже на нормальное отношение? В ОБЩЕМ, одни минусы! Из положительного могу сказать, что коллектив специалистов и менеджеров мне попался очень классный!



Когда платили премию в полном объеме, то зарплата была весьма хорошей, правда и этого потом лишили сделали новую систему мотивации! Сожалею я только о том, что буду реже видеться со своими коллегами. Желаю им терпения и удачи! И пусть в их жизни тоже наступит радостный момент УВОЛЬНЕНИЯ из АЛЬФЫ!