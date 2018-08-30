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|К теме о "капризных детишках"! Я одна из них и мне не стыдно!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Прочитала про "капризных детей" и решила ответить! Итак давайте начнем. Я проработала в этом банке 2,5 года.
В рознице, в отделении. Карьерный рост по огромным сомнением, да я ходила на асессменты, но... Если твой руководитель хочет другого человека в Заместители, то твои заслуги будут никому не нужны. Про график работы, первый год работы был чудо-график 2/2, а потом наше начальство решило, что мы не дорабатываем и график стал плавающим 2 недели 2/2, а потом неделя в пятидневку СУПЕР.
Пашите, пашите и еще раз пашите! Не привыкли задерживаться на работе? Тогда не идите в Альфу! Каждую смену 1,5-2 часа, а если ты успел все и ушел через 40 мин после рабочего дня, то тебе еще и ЗАМ скажет, что ты халявщик! В моем офисе настоящим "капризным ребенком" был именно ЗАМ. "Что я одна должна до 23 на работе сидеть?" спрашивает меня она. "Это твои проблемы, что ты не успеваешь."
Я как продажник планы свои выполняла, но этого недостаточно! Нужны презентации, надо ездить выдавать карты, за город тратить 2-2.5 часа на дорогу. И поездки все за свой счет. Обед это вообще отдельная история. Быстрей, быстрей ешь, конвейер же стоит! ВОТ ТАКАЯ Я "КАПРИЗУЛЬКА" УВОЛИЛАСЬ! Мне не капельки не стыдно! Зато теперь на новой работе, с большим кстати окладом, я ухожу вовремя с работы, спокойно обедаю и БЕЗУМНО счастлива!
И кстати забыла сказать о самом интересном, планы росли по 30-40% в месяц! Ни в одном банке такого о таком я не слышала! Я в ШОКЕ! И на утренних собраниях нам постоянно говорят: "Не хотите делать план - увольняйтесь! Не устраивает задерживаться на работе - увольняйтесь! Мы других найдем!" СТОП, а как же кадровая политика? Вам не нужны опытные сотрудники? Вам нужны только зеленые, которые первые месяцы молчат от страха? Вы тратите кучу времени на наше обучение, тренинги, а потом руководитель говорит прямо: "Может тебе уволится?", после 2,5 лет. Что это? Это похоже на нормальное отношение? В ОБЩЕМ, одни минусы! Из положительного могу сказать, что коллектив специалистов и менеджеров мне попался очень классный!
Когда платили премию в полном объеме, то зарплата была весьма хорошей, правда и этого потом лишили сделали новую систему мотивации! Сожалею я только о том, что буду реже видеться со своими коллегами. Желаю им терпения и удачи! И пусть в их жизни тоже наступит радостный момент УВОЛЬНЕНИЯ из АЛЬФЫ!
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2
homjachok • бывший сотрудник
13.12.2012 12:13
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Ответ банка:
Добрый день, homjachok!
Благодарим Вас за отзыв и описание личного опыта работы в Банке.
В этом и в следующем году Альфа-Банк открывает большое количество новых отделений. Это позволит разгрузить отделения в которых сейчас действительно обслуживается большое количество клиентов и, соответственно, позволит специалистам и менеджерам оперативно делать свои обязанности и заканчивать работу вовремя.
Опыт и тренинги, которые Вы получили за 2,5 года работы в Банке, бесспорно помогли Вам развиться как профессионал и устроить свою карьеру. Банк динамично развивается и растут не только планы, но и улучшаются условия работы.
С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
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А Дирекция по управлению человеческим капиталом - это посильнее Фауста Гёте. Кто владелец то капитала?
Изменено:
Цитата
"Что я одна должна до 23 на работе сидеть?" хмм...где-то я уже это слышала
В ответ, на что-то похожее, я сказала, что я свою работу сделала и ухожу домой. Мы долго выясняли, имею ли я на это право. Когда наконец выяснилось, что имею, ЗАМ царственным жестом отпустила меня на все четыре стороны. А на утро Рукль предъявила мне нарушение субординации. Забавно, да?
Ах, еще одна фраза, буквально вчера сказанная, ЗАМом
"Девочки, в этом месяце надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнить план, потому что я тоже хочу премию". А потом клянчит у спецов и менеджеров баллы. Фуфуфу.