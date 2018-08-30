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|Проблема отделений - перевыпуск карт не по месту ведения счета
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Наверное, все отделения сталкиваются с проблемой перевыпуска карт и получения наличных без использования карты другого тер банка... Мы очень хотим быстро и качественно помочь нашим клиентам, но при всем желании не всегда получается: кто по факсу отправляет заявления клиентов, кто по текосу, ухитряемся по outlook, по почте на худой конец, через ЦСКО... давайте придем к одному регламенту, единому для всех тер банков, уйдем от бумажных носителей (клиенты удивляются ручному заполнению бланков), наши любимые клиенты месяцами ждут карты (например, из Москвы в Сергиев Посад), они не понимают, что мы разные тер банки и не должны понимать, и страдать не должны ни они, ни сотрудники от бессилия. Спасибо.
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Надежда Прохоренко • сотрудник
14.12.2012 01:30
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Изменено:
Достали со своим ПСС. Заявление им не нравится.
Вы как потом доказывать будете что клиент хотел именно в этом отделении карту получить, а не в соседнем, аудиозапись его пожелания предлагаете хранить?
Автор, вы так далеки от народа, попробуйте сьездить в деревню дидюхино, где есть бабушка кассир, а график работы 3 дня в неделю, потом вспомните что таких деревень тысячи по стране, и посмотрите на свою идею еще раз.
Вы как адепт этого банка, в первую очередь думаете как бы сделть что было легче и быстрее впарить, вместо того чтоб сначала сделать удобно. Лично мне возможноть получить где-то карту не так важна, как возмжность узнать по ней остаток или историю операций там же.
А как они должны заполняться: силой мысли клиента? И если отказаться от заявления, то что у вас в качестве документа будет: видеозапись с киванием клиента головой, когда вы ему предлагаете новую для него услугу? В топку такие инновации
Изменено:
Сам клиет заполнил или только крестик поставил, не вижу как это поможет вам уйти от бумажных носителей.
Знали бы вы сколько откровенно идиотских иноваций я видел пока работал в сбере, думаю каждому на этом ресурсе есть что вспомнить по этому поводу. А что касается вас, то смею думать что на бирже идей ваша иновация не прошла, потому она и здесь, чего вы хотели добиться не понятно, но однозночно видно, что вы сами плаваете в теме. А хотеть отказаться от бумаги, да много где уже это сделано, электронный документооборот называется. Хотя при работе с клеентами врядли он применим.