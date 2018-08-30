Наверное, все отделения сталкиваются с проблемой перевыпуска карт и получения наличных без использования карты другого тер банка... Мы очень хотим быстро и качественно помочь нашим клиентам, но при всем желании не всегда получается: кто по факсу отправляет заявления клиентов, кто по текосу, ухитряемся по outlook, по почте на худой конец, через ЦСКО... давайте придем к одному регламенту, единому для всех тер банков, уйдем от бумажных носителей (клиенты удивляются ручному заполнению бланков), наши любимые клиенты месяцами ждут карты (например, из Москвы в Сергиев Посад), они не понимают, что мы разные тер банки и не должны понимать, и страдать не должны ни они, ни сотрудники от бессилия. Спасибо.