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Проблема отделений - перевыпуск карт не по месту ведения счета не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Наверное, все отделения сталкиваются с проблемой перевыпуска карт и получения наличных без использования карты другого тер банка... Мы очень хотим быстро и качественно помочь нашим клиентам, но при всем желании не всегда получается: кто по факсу отправляет заявления клиентов, кто по текосу, ухитряемся по outlook, по почте на худой конец, через ЦСКО... давайте придем к одному регламенту, единому для всех тер банков, уйдем от бумажных носителей (клиенты удивляются ручному заполнению бланков), наши любимые клиенты месяцами ждут карты (например, из Москвы в Сергиев Посад), они не понимают, что мы разные тер банки и не должны понимать, и страдать не должны ни они, ни сотрудники от бессилия. Спасибо.
Надежда Прохоренко • сотрудник
14.12.2012 01:30
13 комментариев
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karolina
14.12.2012 10:19
в Москве уже возможно проводить перевыпуск по АС Филиал в том ВСП, где подано заявление, карта приходит вовремя- пробовала на практике. Но с выдачей денег конечно проблема, быстрее карта дойдет smile:)
Big Al
14.12.2012 12:51
Простите, но это утопия.
ghost
14.12.2012 21:25
Зверобанк, жги дальше , ПСС и куча лоботрясов из этого департамента не смог , и не смогли решить такую простую проблему! smile:D

Изменено: ghost - 14.12.2012 21:36
Aries68
15.12.2012 20:06
Пилядь...
Достали со своим ПСС. Заявление им не нравится.
Вы как потом доказывать будете что клиент хотел именно в этом отделении карту получить, а не в соседнем, аудиозапись его пожелания предлагаете хранить? smile:D smile:D smile:D
Надежда Прохоренко
Автор отзыва
16.12.2012 01:35
пилядь тут совсем ни при чем.....просто многие отделения еще пользуются ручным заполнением бланка....
Big Al
17.12.2012 06:26
Ууууу, это вынос мозга.
Автор, вы так далеки от народа, попробуйте сьездить в деревню дидюхино, где есть бабушка кассир, а график работы 3 дня в неделю, потом вспомните что таких деревень тысячи по стране, и посмотрите на свою идею еще раз.
Вы как адепт этого банка, в первую очередь думаете как бы сделть что было легче и быстрее впарить, вместо того чтоб сначала сделать удобно. Лично мне возможноть получить где-то карту не так важна, как возмжность узнать по ней остаток или историю операций там же.
t-pig
17.12.2012 12:19
Вы говорите о перевыпуске карты, а я вот заморочился с закрытием карты. Видимо в моем случае о существовании факса или других средств коммуникации не было, пришлось переться в другой конец города.
Aries68
17.12.2012 19:02
Что значит: уйдем от бумажных носителей и клиент поражается ручному заполнению бланков.
А как они должны заполняться: силой мысли клиента? И если отказаться от заявления, то что у вас в качестве документа будет: видеозапись с киванием клиента головой, когда вы ему предлагаете новую для него услугу? В топку такие инновации smile:yes!!!:

Изменено: Aries68 - 17.12.2012 19:03
Надежда Прохоренко
Автор отзыва
18.12.2012 01:42
вместо ручного заполнения существует ПО, позволяющее клиенту ознакомиться с уже распечатанным заполненным аналогом и поставить на сем подпись, даже бабушку-кассира можно научить правильно нажимать на пять кнопок...
Big Al
18.12.2012 07:34
Не в ту сторону копаете, по крайней мере ваш последний коментарий противоречит самому отзыву.
Сам клиет заполнил или только крестик поставил, не вижу как это поможет вам уйти от бумажных носителей.
Знали бы вы сколько откровенно идиотских иноваций я видел пока работал в сбере, думаю каждому на этом ресурсе есть что вспомнить по этому поводу. А что касается вас, то смею думать что на бирже идей ваша иновация не прошла, потому она и здесь, чего вы хотели добиться не понятно, но однозночно видно, что вы сами плаваете в теме. А хотеть отказаться от бумаги, да много где уже это сделано, электронный документооборот называется. Хотя при работе с клеентами врядли он применим.
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