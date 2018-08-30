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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в этом банке чуть меньше трех лет, все устраивает, зарплата хорошая. Зарабатываю ее честным и упорным трудом, как учит руководство, есть премии, бонусы, конкурсы, мотивация хорошая, все устраивает, это БАНК МОЕЙ СЕМЬИ. Спасибо Руководству, все молодые, энергичные, веселые.
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tatati • сотрудник
14.12.2012 23:50
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