Работаю в этом банке чуть меньше трех лет, все устраивает, зарплата хорошая. Зарабатываю ее честным и упорным трудом, как учит руководство, есть премии, бонусы, конкурсы, мотивация хорошая, все устраивает, это БАНК МОЕЙ СЕМЬИ. Спасибо Руководству, все молодые, энергичные, веселые.