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|Подарки от сбербанка
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Подарки от сбербанка. В преддверие нового года все запасаются продуктами, покупают подарки, а сбербанк в очередной раз выкидывает своих сотрудников на улицу. Так случилось в нашем банки со многими и со мной в том числе. Три года потрачены в пустую, Сбербанк не дает надежду, а отнимает ее. За две недели до нового года меня уведомили, что 29 числа мой последний рабочий день, такого подарка на новый год я никак не ждал.
В нашем небольшом городке работу найти очень трудно руководству банка глубоко наплевать на людей в погоне за прибылью они теряют элементарные человеческие качества. Теперь я понимаю что такое «Спасибо» от сбербанка. Оказывается рабство в нашем мире сохранилось только имеет немного другой вид «финансовое рабство»…
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Ivanov56 • сотрудник
15.12.2012 09:10
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При сокращении штата работников не всегда изменяется численность (исключение из штатного расписания незаполненых вакансий)
Увольнение будет правомерным если есть следующие условия.
Увольнение работника по сокращению штата возможно лишь при ликвидации занимаемой им должности.
2. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу (ч. 2 ст. 81 ТК).
При принятии решения об увольнении работников в связи с сокращением численности или штата работников работодателю необходимо произвести следующие действия.
Внести необходимые изменения в штатное расписание.
Не позднее чем за два месяца до увольнения работника письменно предупредить орган службы занятости населения с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника.
Если в организации есть профсоюз, не позднее чем за два месяца ему тоже нужно письменно сообщить о предстоящем сокращении.
Если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовым увольнениям, органы службы занятости и выборный профсоюзный орган данной организации должны быть предупреждены не позднее трех месяцев до начала соответствующих мероприятий.
Каждый работник должен быть предупрежден персонально под расписку о возможном увольнении не позднее чем за два месяца до увольнения. Если работник отказывается поставить свою подпись под предупреждением об увольнении, составляется соответствующий акт.
Работнику должны быть предложены все вакантные должности в данной организации, на которых он может работать с учетом его квалификации и состояния здоровья, однако вакантные вышестоящие должности и должности, для занятия которых требуется переобучение работника, работодатель предлагать не обязан. Если в течение времени предупреждения появляется вакансия, работодатель должен ее предлагать работнику.
Работодатель имеет право предложить работнику увольнение без предупреждения, в этом случае работнику выплачивается компенсация в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
Выплата компенсации не освобождает работодателя от обязанности выплатить выходное пособие и сохраняемый заработок на период трудоустройства. Согласие работника на увольнение без предупреждения должно быть выражено в письменной форме. Если работник не согласен увольнение производится в общем порядке.
Мы НЕ рабы? Рабы неМЫ?
Если в вашем городе нет работы, то может все же стоит рассмотреть вариант с обычной схемой сокращения: отрабатываете 2 месяца (например: январь, февраль, раньше вас не предупреждали), сокращаетесь (выходное пособие за март, при не трудоустройстве - за апрель, при не трудоустройстве и при постановке на учет в ЦЗН в течение 2 недель - за май), далее у нас 4900 р. (ЦЗН).
Из приятного: выплаты по сокращению не облагаются НДФЛ; вы не будете работать в СБ РФ.
Из неприятного: у вас не будет работы, но у вас будет надежда.
В такой ситуации если выбирать борьбу, то лучше объединяться с коллегами.
Я не даю советов, как поступить. Но в этом вопросе должен быть точный расчет.
Bison04 вам дал полное описание законного процесса сокращения.
Молчали?
Ну так же молча берите тряпочку и потихоньку двигайтесь за воротушки.
Чего в интернете теперь то орать?
Я кстати, что то не слышал, о бунте в Сбербанке под предводительством LoveLean. Или вас устраивает то что сейчас происходит?
Сколько я видел как издевались над людьми, а их колееги, те с которыми она каждый день проводят по 10 часов минимум сидели молча, с видом что ничего не происходит. Возможно автор и не из таких, кто знает.
Тем не менее, проработав полтора года (в два раза меньше чем автор) я не могу сказать что потратил время в пустую, совсем наоборот, я всял все что мог в плане знаний умений и навыков и ушел, тихо и спокойно. Если вы просто отходили на работу 3 года, я даже не знаю, может просто подходы разные. То что автор не удосужился изучить статью ТК о сокращении, так же дает пищу для размышлений. Лично я бы на месте автора скорейшим образо исправил это упущение, после чего, если остается желание работать в сбере, то спокой сократился через 2 недели, внимательно подписывая все что дают, а потом пошел бы в суд, с целью признания сокращения незаконным. Уверен, что после восстановления, автор будет сидеть на своеме месте долго и счастливо, ибо с ним никто более связываться не захочет.
Уважаемый автор, если в вашем городе нет работы, и петух уже прокукарекал и остервенело начал клевать вас в одно место, начините уже что либо делать.
to, LoveLean: а какой вы умный.
Я кстати, что то не слышал, о бунте в Сбербанке под предводительством LoveLean.
LoveLean отвечает:
Так я и не ною по интернетам о сокращениях.
Я в свое время убедился, что новый рук-ль Сбера полное...
И "коллектив" полное...
И те кто начинает хныкать, что их бедненьких вышвырнули - полное...
А я просто ушёл.
Весь в белом:)