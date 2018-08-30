Подарки от сбербанка. В преддверие нового года все запасаются продуктами, покупают подарки, а сбербанк в очередной раз выкидывает своих сотрудников на улицу. Так случилось в нашем банки со многими и со мной в том числе. Три года потрачены в пустую, Сбербанк не дает надежду, а отнимает ее. За две недели до нового года меня уведомили, что 29 числа мой последний рабочий день, такого подарка на новый год я никак не ждал.



В нашем небольшом городке работу найти очень трудно руководству банка глубоко наплевать на людей в погоне за прибылью они теряют элементарные человеческие качества. Теперь я понимаю что такое «Спасибо» от сбербанка. Оказывается рабство в нашем мире сохранилось только имеет немного другой вид «финансовое рабство»…